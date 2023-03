Das sind die 15 besten Android Apps gegen Langeweile Redaktion

Auf langen Fahrten oder abends zu Hause bieten diverse Apps einen angenehmen Unterhaltungswert. Es gibt viele Genres, die für ein kurzweiliges Gaming Vergnügen sorgen. Lediglich das Herunterladen einer der beliebtesten Android Apps sollte über die WLAN-Verbindung zu Hause durchgeführt werden.

In einer Spielothek im Internet kann man dann aber jederzeit spielen. Diese Apps sind so vorbereitet, dass sie auch ohne großes Datenvolumen auskommen. Es kann dennoch geschickt sein, für eine Flatrate am Handy zu sorgen. Bei jeder Art von Spielen werden ständig Daten versendet und zu Hause geht das meistens viel schneller.

Online Casino Apps rangieren ganz oben auf der Beliebtheitsskala

Im Online Casino zu spielen, kann vielfältige Vorteile für Glücksspieler bieten. Vor allem die permanente Erreichbarkeit stellt eine gute Alternative zum niedergelassenen Casino dar. Dort kann man vormittags zum Beispiel nicht spielen und auch abends gibt es reguläre Schließzeiten. Der Dresscode stört viele Spieler, die sich einfach nach einer amüsanten Runde am Roulette-Tisch sehnen. Ansonsten bieten Online Casinos aber ein genauso vielfältiges Angebot wie staatliche Spielbanken, man kann dort folgende Glücksspiele genießen:

Blackjack

Poker (was es kaum im Casino vor Ort gibt)

Slot Machines mit abwechslungsreichen Inhalten

Baccarat (ein bei Gamblern beliebtes Kartenspiel)

Craps

Durch die vielfältigen Bonusangebote bieten Online Casinos zudem interessante Möglichkeiten, ohne den Einsatz von echtem Geld spielen zu können. In der Spielhalle kann hingegen ein Eintrittspreis verlangt werden, außerdem kommen übliche Kosten für Getränke dazu.

Streaming-Apps sind ideal gegen aufkommende Langeweile

Wer legal Filme oder Serien streamen möchte, meldet sich bei einer der bekannten Streaming-Apps an. Netflix bietet ein reiches Unterhaltungsprogramm, viele der multimedialen Inhalte werden vom Marktführer der Streaming-Dienste selbst produziert. Auch Amazon punktet mit mitreißenden Eigenproduktionen, die ein großes Publikum faszinieren.

Auf Joyn wird es vom Handy aus möglich, das aktuelle Fernsehprogramm ohne weitere Kosten anzuschauen. Es wird allerdings eine gültige E-Mail-Adresse benötigt. Es sind zwar nicht alle TV-Sender verfügbar, dennoch kann das TV-Streaming auf Joyn eine willkommene Alternative für unterwegs darstellen. Auf DAZN gibt es aktuelle Sportmatches live zu streamen, was insbesondere zu Zeiten von Bundesliga & Co. häufig genutzt wird.

Nachrichten Apps für Android ermöglichen es, auf dem neuesten Stand zu bleiben

Schon seit langem muss man sich keine Tageszeitung mehr kaufen, um sich jederzeit über das Weltgeschehen informieren zu können. Zwar gibt es aktuelle News auch im Internetbrowser zu lesen, allerdings bieten die FOCUS Online Nachrichten und ähnliche Android Apps einen höheren Unterhaltungswert. Wir bieten Ihnen regelmäßig aktuelle News aus der aufregenden Welt der Technik.

Gerade bei themenbezogenen Nachrichten aus der Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik haben viele Menschen spezielle Vorlieben. Diese werden durch die vielfältigen Nachrichten-Apps gezielt bedient. Neben journalistisch recherchierten Textinhalten gibt es auch spannende Dokumentationen oder News zum Anhören.

Podcasts werden immer beliebter gegen Langeweile

Jeder Mediensender in Deutschland bemüht sich derzeit, eine Vielzahl an Themen-Podcasts herauszubringen. Selbst die privaten Fernsehsender veröffentlichen gern gesehene Inhalte auch zum Anhören. Actionreiche True Crime Podcasts wie aus der ARD Audiothek werden dabei besonders oft angehört. Aber auch zu den Themen Ernährung und Gesundheit gibt es täglich viele Anfragen. Ähnlich wie Audio Books können Podcasts überall genossen werden, wo man auch Musik hören kann. Also auf dem Weg zur Arbeit, bei der Zugreise in den nächsten Urlaub oder auf der nächsten Nachtfahrt auf der leeren Autobahn.

Einige Podcasts können kostenlos angehört werden, vor allem die der öffentlich-rechtlichen Sender. In den bekannten Audiotheken sind diese Inhalte meistens mehrere Wochen lang verfügbar und dürfen auch legal heruntergeladen werden. Wer sich für den neuesten Bestseller zum Anhören interessiert, muss sich meistens aber bei einem Abo-Dienst anmelden. Dafür können dann häufig unbegrenzt Bücher pro Monat als Audiodatei gehört werden, was im Vergleich zum Kaufen der ganzen Romane einen deutlichen Preisvorteil darstellt.

Musikplayer auf dem Android Handy für einen klangvollen Musikgenuss

Wer seine Lieblingslieder kostenlos auf YouTube anhören möchte, muss mit massiven Werbeunterbrechungen rechnen. Deezer und Spotify sind interessante Alternativen, bei denen es viele Songs gegen Langeweile gibt. Alle Neuerscheinungen können gegen eine geringe Gebühr gekauft werden, wobei eine Schallplatte oder eine CD viel teurer ist. Anstatt ein ganzes Album herunterzuladen, können ebenso wie bei Apple Music auch nur einzelne Hits gekauft werden.

Wer dabei nicht unterwegs seine mobilen Daten verbrauchen möchte, lädt sich die Playlist am besten vollständig herunter. Einen ähnlichen Service für Musikliebhaber bietet aber auch Amazon an: Wer dort ein Album kauft, erhält sofort die gesamte Tracklist in digitaler Form in der Bibliothek bereitgestellt. So kann der neue Release bereits angehört werden, bevor die Tonträger mit der Post nach Hause geschickt werden.

Spiele Apps für jeden Geschmack können auch unterwegs überaus unterhaltsam sein

Für welches Gaming-Genre man sich auch interessiert: Für Android gibt es eine große Auswahl an Spielen für jede Altersklasse. Besonders beliebt sind Quizze und Puzzles, die zum Teil auch ohne Internetverbindung spielbar sind. Gleich darauf folgen Kartenspiele, die man via Android App beispielsweise auch gegen seine Freunde spielen kann. Vor allem während der Kontaktbeschränkungen zu Corona hat sich das digitale Spielen in vielen Familien etabliert.

Anstatt die Großeltern zu besuchen, trifft man sich einfach zum virtuellen Spieleabend am Mobiltelefon. Spiele Apps machen es aber auch möglich, auf eine amüsante Weise mit Familienmitgliedern zu spielen, die weiter weg wohnen. Bei jungen und alten App-Nutzern sind außerdem Lernspiele gefragt. So macht die Nachhilfe am Nachmittag viel mehr Spaß oder man kann die Fremdsprachenkenntnisse von früher auf eine interessante Art auffrischen.

Android Apps sind bei Haustierhaltern sehr beliebt

Wer seiner Katze oder seinem Hund ab und zu Freigang ermöglicht, kann sein Haustier mit einem GPS Tracker ausstatten. Ist am Gerät noch eine kompakte Kamera angebracht, kann man sich sogar gemeinsam mit seinem Haustier auf einen spannenden Ausflug begeben. Die App zum Haustiertracker zeichnet alle Routen auf, die das Tier am Tag zurücklegt. Diese Android-Apps eignen sich daher auch für berufstätige Hundehalter, die gerne einmal objektiv überprüfen möchten, welche Route der Hundesitter genommen hat.

Diese Anwendungen tragen zudem zu einer höheren Sicherheit bei. In der warmen Jahreszeit bleiben insbesondere nicht kastrierte Kater gerne einmal für mehrere Tage lang von zu Hause weg. Mit dem App-gestützten Haustiertracker ist das aber überhaupt kein Problem, bei Bedarf wird ein verloren gegangenes Haustier dann einfach an seinem aktuellen Aufenthaltsort eingesammelt.