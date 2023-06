Die wichtigsten Gadgets zum Spielen am Smartphone

Das Smartphone hat sich mit dem rasanten technologischen Fortschritt zu einem wahrlichen Alleskönner entwickelt. Auch, um auf die vielseitige Welt der Spiele zuzugreifen, ist das Mobilgerät heutzutage perfekt geeignet. Um die Nutzung des Smartphones von unterwegs bestmöglich zu ergänzen und so bequem wie möglich zu gestalten, gibt es diverse praktische Peripherieprodukte. Mit diesen Gadgets holt man das meiste aus der Spielsession am Handy heraus.

Die Halterung für das Handy

Besonders, wenn man länger am Smartphone spielt, kann es unbequem werden, die ganze Zeit das Mobilgerät in den Händen zu halten. Um das Spielen angenehmer zu gestalten, gibt es verschiedene Halterungen für das Handy, mit denen rechts und links am Gerät Griffe angebracht werden. Diese liegen besser in der Hand als das Smartphone selbst. Zum einen gibt es verschiedene Gamepads, die über Buttons verfügen, mit denen sich verschiedene Spiele, die Gamepads unterstützen, steuern lassen. Zum anderen gibt es Halterungen, die nur die Ergonomie des Handys verbessern und das Halten komfortabler machen. In den App-Stores stehen alle möglichen Spiele bereit, die die Steuerung durch Gamepads unterstützen, doch mit Halterungen ohne Buttons wird das Spielerlebnis für alle Arten von Games angenehmer, selbst wenn sie kein Gamepad unterstützen. Damit eignen sie sich auch für allerlei klassische Spiele, beispielsweise wenn man unterwegs sein Kreuzworträtsel löst, seine Skills in Sudoku unter Beweis stellt oder auch klassische Spielautomaten auf Mobile-First-Plattformen wie LeoVegas spielt. Die Griffe erleichtern das Halten des Geräts, während man die Spiele mit einer intuitiven Steuerung am Touchscreen nutzt. Halterungen wie etwa die HyperX ChargePlay Clutch laden im Hintergrund sogar das Handy auf, sodass man sich beim Spielen keine Sorgen um den Akku machen muss. Damit kann man dann auch über längere Zeit das Handy bequem halten und problemlos spielen.

Noise-Cancelling-Kopfhörer für den besten Ton

Vor allem, wenn man an einem öffentlichen Ort am Smartphone spielt, wie etwa in der U-Bahn, im Bus oder im Café, können Noise-Cancelling-Kopfhörer besonders hilfreich sein. Diese spielen nämlich nicht nur Musik und den Sound des Games ab, sondern reduzieren auch aktiv jegliche Geräusche in der Umgebung, um ein höheres Maß der Immersion zu erlauben und störenden Lärm zu verringern. Die Zeitschrift Computer Bild hat dazu einen Warentest unternommen, um die besten Noise-Cancelling-Kopfhörer zu finden, die nicht nur mit ihrem Klang überzeugen, sondern auch mit ihrer Fähigkeit, externen Lärm auszugleichen und störende Geräusche auszublenden. Dabei eignen sich vor allem kabellose Kopfhörer wie etwa Sennheiser Momentum 4 Wireless für das Spielen außer Haus. So muss man sich unterwegs keine Gedanken über lästige und verknotete Kabel machen und kann auch in Bus und Bahn sorgenlos spielen.

Die Powerbank für unterwegs

Kaum ein Symbol könnte beim Spielen am Smartphone schlimmer sein als die blinkende Batterie, die einen geringen Akkustand signalisiert. Niemand will schließlich, dass die Spielsession durch einen leeren Akku unterbrochen werden muss. Während man zu Hause das Mobilgerät einfach mit dem Ladekabel an der Steckdose laden kann, ist das unterwegs in der Regel nicht oder nur selten möglich. Hier kann eine Powerbank Abhilfe schaffen. Dabei handelt es sich um eine externe Batterie, die zunächst an der Steckdose oder über Solarenergie aufgeladen werden muss. Einmal aufgeladen, kann sie dann je nach Größe bzw. mAh-Zahl das Smartphone einmal oder mehrere Male aufladen, ohne eine Steckdose zu benötigen. Für unterwegs kann eine Powerbank damit ein echter Retter sein. Externe Akkus mit 5.000 mAh bis 10.000 mAh sind handlich, passen gut in die Tasche und können das Smartphone ein- bis dreimal aufladen, sollte einem der Saft ausgehen. Batterien mit 20.000 mAh können Smartphones sogar vier- oder sogar sechsmal aufladen – sind allerdings größer und damit schwerer.

Das Smartphone entwickelt sich immer mehr zu einer beliebten Spielplattform. In den App-Stores und im mobilen Browser stehen jede Menge Spiele zur Auswahl, die am Mobilgerät problemlos auch von unterwegs gespielt werden können. Mit diesen Gadgets steht der mobilen Spielsession nichts im Weg.