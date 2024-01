Multiplayer am Smartphone: Diese Games machen gemeinsam am meisten SpaÃŸ

Multiplayer am Smartphone: Diese Games machen gemeinsam am meisten Spaß Redaktion

Das Smartphone ist mittlerweile zu einem der beliebtesten Geräte für Gaming geworden. Das Handheld bietet viele Vorteile, darunter kostenlose Apps und die komfortable Steuerung per Touchscreen. Mobile Spiele können immer und überall gestartet werden, denn die kleine Spielkonsole passt einfach in die Hosentasche. Seitdem Online-Multiplayer im Netz boomen und ein Großteil der Spiele für den virtuellen Wettkampf ausgelegt sind, hat das gemeinsame Zocken auch die App Stores erobert. Wir sehen uns einige der coolsten Games an, die man mit Freunden oder anderen Spielern erleben kann!

Monopoly: Brettspielklassiker am Smartphone

Sich um Grundstücke streiten, Mieten einkassieren und ein Imperium erbauen – das alles ist in Monopoly Teil der Unterhaltung. Der beliebte Brettspielklassiker ist in zahlreichen Varianten erschienen und bietet Spielbretter zu berühmten Filmen, Videospielen und Co. Dank einer App gelangt das Game auch auf das Smartphone und kann hier mit den eigenen Freunden erlebt werden. Jede Session kann sogar mit einem Videochat verbunden werden, sodass Spieler im direkten Austausch miteinander stehen können. Die App bietet verschiedene Settings, darunter ein virtuelles Spielbrett in New York oder Atlantic City.

Poker: Der ultimative Strategietest

Das Kartenspiel Poker überdauert aus gutem Grund die Jahrzehnte. Aus einem simplen Regelwerk entstehen zahlreiche Möglichkeiten, taktisch zu handeln und das beste Ergebnis zu erzielen. Gespielt wird entweder am grünen Filz oder auf dem virtuellen Tisch. Mittlerweile findet ein Großteil der spannenden Wettkämpfe bereits online statt, denn das Spiel lässt sich perfekt auf den Bildschirm übertragen. Wer mit Freunden oder Gegnern aus aller Welt Poker spielen möchte, kann dazu heutzutage einfach das Smartphone verwenden. Online Poker bietet die Möglichkeit, verschiedene Spielvarianten auszuwählen und spannende Turniere sogar selbst zu veranstalten. Die einfachen Spielregeln lassen sich auf Online Plattformen dank praktischer Guides erlernen. Weiß man erst einmal, wie das Kartenspiel funktioniert, gilt es, die eigene Strategie zu entwickeln.

Among Us: Wer ist der Verräter?

Das Social-Deduction-Game Among Us benötigt weder aufwendige Grafiken noch ein komplexes Gameplay, um Spieler in den Bann zu ziehen. Darin schließen sich vier bis 15 Spieler zusammen und landen als Crewmitglieder auf einem Raumschiff. Bis zu drei Spieler werden als Verräter ausgewählt und müssen im Laufe des Spiels versuchen, die echten Crewmitglieder zu sabotieren und umzubringen – und das unbemerkt. Immer wieder hat die Crew die Chance, Verräter aufzudecken und sie aus dem Spiel ausscheiden zu lassen. Bei einer falschen Entscheidung wird jedoch ein normales Crewmitglied ausgeschieden, wodurch das Team weiter schrumpft. Können die Verräter identifiziert werden, bevor sie die gesamte Crew ausgelöscht haben?

Heiße Rennen in Asphalt 9: Legends

Kaum ein Genre macht so Lust auf einen Wettkampf wie Rennspiele. In Asphalt 9: Legends haben Spieler deshalb die Möglichkeit, gegen Spieler aus aller Welt anzutreten und über den heißen Asphalt zu brettern. Die App bietet gestochen scharfe Grafiken, großartige Customization-Optionen für Fahrzeuge und eine realistische Spielphysik. Spieler können auf den unterschiedlichsten Strecken gegeneinander antreten, vom Dschungeltrack bis zum Rennen durch die Großstadt. Dabei können sie verschiedene Ränge erreichen und sich als wahre Legenden am Lenker beweisen.

League of Legends: Wild Rift endlich für Mobile

Natürlich darf auch ein absoluter eSport-Hit unter den besten mobilen Spielen nicht fehlen. League of Legends: Wild Rift hat eines der erfolgreichsten MOBA auf die mobilen Geräte gebracht und dabei die Spielmodi perfekt auf den kleineren Bildschirm angepasst. Im Game bilden fünf Spieler jeweils eines von zwei Teams, die gegeneinander antreten. Dabei müssen sie ihre eigene Basis verteidigen und gleichzeitig die Türme des anderen Teams angreifen. Jeder Spieler kann sich dazu einen eigenen Helden aussuchen, der mit bestimmten Fähigkeiten und Attributen ausgestattet wurde. Nur wenn die Mitspieler erfolgreich zusammenarbeiten, haben sie eine echte Chance auf den Sieg.

Das Klischee vom Gamer, der alleine vor dem PC sitzt, ist lange passé. Heute ist Gaming oftmals ein soziales Hobby, das mit anderen geteilt wird. Egal ob man dabei gegen die eigenen Freunde antritt oder Spielern aus aller Welt begegnet, die Spannung ist groß. Vom Rennspiel bis zum Brettspielklassiker findet man alle möglichen Titel in App-Form.