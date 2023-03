Netzbetreiber für mobile Kommunikation in Deutschland Redaktion

In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Mobilfunkanbietern. Diese kaufen die Dienstleistungen, die sie Ihren Kunden anbieten bei verschiedenen Netzbetreibern ein. Die drei größten Netzbetreiber in Deutschland sind die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica.

Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom erwirtschaftet im Mobilfunkmarkt unter den Netzbetreibern in Deutschland den größten Umsatz und hat das Netz mit den zweitmeisten Anschlüssen. Das Netz der Deutschen Telekom ist insgesamt betrachtet das zuverlässigste in. Die Preise der Deutschen Telekom sind durchschnittlich höher als die der Wettbewerber. Dafür wurde bei der Telekom der Netzausbau für den 5G-Standard deutlich schneller vorangetrieben und bietet hier unter den Netzbetreibern bisher die größte Netzabdeckung.

Vodafone

Bei der Umsatzverteilung im Mobilfunkmarkt belegt Vodafone den dritten Platz unter den Netzbetreibern in Deutschland, hat jedoch inzwischen die meisten Anschlüsse vorzuweisen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Tarifen an, und seine Preise sind im Allgemeinen niedriger als die der Deutschen Telekom. Das Netz von Vodafone ist nur minimal weniger flächendeckend als das der Deutschen Telekom.

Telefónica

Telefónica, im Allgemeinen bekannt als O2, steht an dritter Stelle bei der Anzahl der Mobilfunkanschlüsse unter den Netzbetreibern in Deutschland, erzielt jedoch den zweitmeisten Umsatz im Mobilfunkmarkt. Anschlüsse über das O2-Netz sind in der Regel preisgünstiger, jedoch kann die Netzabdeckung und Geschwindigkeit in vielen Tests nicht mit den beiden großen Wettbewerbern mithalten. Auch den Ausbau eines 5G-Netzes startete die Telefónica deutlich später, als die Telekom und Vodafone, wodurch auch hier eine insgesamt geringere Abdeckung verfügbar ist.

1&1 Drillisch

Auch der Telekommunikationsanbieter 1&1 hat schon lange Ambitionen und mit dem Erwerb von 5G-Lizenzen auch konkrete Pläne, ein eigenes Mobilfunknetz zu betreiben. Bisher beschränkt sich der Netzaufbau jedoch auf wenige Städte und Festnetztarife.

Netztest Deutsche Telekom Vodafone Telefónica Connect 2022/2023 Überragend (Testsieger) Sehr gut Sehr gut Computer Bild 2022/2023 Sehr gut (1,4) Gut (1,8) Gut (2,2) Stiftung Warentest 04/2022 Gut (1,6) Gut (1,7) Gut (1,9) Chip 2022/2023 Sehr gut (1,3) Sehr gut (1,4) Gut (1,7)



Mobilfunknetze im Test

Netzausbau in Deutschland

In den letzten Jahren haben alle drei Netzbetreiber stark in den Netzausbau investiert, vor allem auch in den Ausbau des LTE- und 5G-Netzes. Im Rahmen der Bemühungen um eine Netzabdeckung in ganz Deutschland hat auch die Regierung in den Ausbau der Mobilfunknetze der Deutschen Telekom, Vodafone und Telefónica investiert. Sogenannte “weiße Flecken”, also Orte, an denen bisher keine Netzabdeckung vorhanden war, sollen somit der Vergangenheit angehören.

Welcher Netzbetreiber bietet LTE und 5G an?

Alle großen Netzbetreiber in Deutschland bieten ihren Kunden LTE- und 5G-Dienste an. Die Deutsche Telekom ist der erste Betreiber, der 5G-Dienste in Deutschland eingeführt hat und verfügt bereits über ein großes Versorgungsgebiet. Vodafone und Telefónica bauen derzeit ihre LTE- und 5G-Netze aus, sind aber noch nicht in allen Gebieten verfügbar.

Wann ist die Wahl des Netzbetreibers wichtig für mich?

Nicht nur, wenn Sie bei den drei Anbietern direkt einen Vertrag abschließen wollen, sondern auch bei allen anderen Anbietern sollte das jeweilige Netz bekannt sein. Alle Anbieter in Deutschland nutzen diese Netze und vielerorts kann es trotz einer allgemein weiträumigen Netzabdeckung trotzdem einen großen Unterschied machen, welches Netz genutzt wird. Unabhängig davon, für welchen Netzbetreiber Sie sich entscheiden, können Sie sicher sein, dass Sie Zugang zu zuverlässiger mobiler Kommunikation in Deutschland haben werden.