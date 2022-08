Was ist ein Online Casino ohne deutsche Lizenz? Redaktion

Die Regeln für Online Casinos sind von Land zu Land unterschiedlich, doch wer in einem

Online Casino mit deutscher Lizenz spielt, muss sich seit dem Inkrafttreten des neuen

Glücksspielvertrages letztes Jahr an einige Regeln halten. Diese Regeln sind gebunden an

starke Einschränkungen und Limits für die Casinobesucher, um eine möglichst hohe

Sicherheit zu gewährleisten. Online Casinos ohne Limit bieten für Spieler deshalb eine

immer beliebtere Alternative. Die Auswahl an Online Casinos ohne deutsche Lizenz ist

jedoch groß und wächst immer weiter. Deshalb möchten wir in diesem Artikel erklären, was

es mit diesen Online Casinos auf sich hat und welche Vor- und Nachteile sie bieten.

Was ist ein Casino ohne Lizenz?

In den vergangenen Jahren hat sich in der Welt der Online Casinos einiges getan. Spiele

können besser übertragen werden, es gibt mehr Auswahl und auch die Spielmechaniken

laufen geschmeidiger. Noch dazu wird den Spielern ein immer höherer Standard an

Sicherheit geboten. Durch die Einschränkungen hat das aber gerade bei deutschen

Anbietern nicht nur Vorteile. Ohnehin gibt es deutlich mehr Casinos ohne Lizenz, sodass es

gerade für Neulinge oftmals unübersichtlich werden kann. Der größte Unterschied bei den

Online Casinos liegt wohl bei den Lizenzen. Ein Casino ohne Lizenz kann zwar über eine

Lizenz verfügen, allerdings ist diese aus dem Ausland, beispielsweise aus Malta oder

Curaçao. Diese ausländischen Casinos sind bei den Spielern deshalb so beliebt, weil das

Glücksspiel dort nicht an so strenge Regeln und Limits gebunden ist wie die deutschen

Casinos.

Die Lizenzen für die Casinos werden vom Staat oder dem Bundesland ausgegeben und

gelten für die Casinos als offizielle Erlaubnis, ihr Glücksspielsortiment anzubieten. Eine

Lizenz ist dabei immer an vom Land abhängige Auflagen gebunden, die erfüllt werden

müssen. Erst nachdem sichergestellt ist, dass diese Auflagen erfüllt werden können, werden die Lizenzen an die Casinos vergeben. Das Vergeben dieser Lizenzen dient vor allem dazu,

um die Sicherheit der Spieler sicherzustellen, aber auch um Korruption entgegenzuwirken.

Deshalb ist die Lizenz wichtig

Die Auflagen, an die ein Online Casino durch seine Lizenz gebunden ist, haben meistens

auch eine Auswirkung auf das Angebot. Die Lizenzen besagen, was angeboten werden darf

und was nicht und auch welche Einschränkungen es bezüglich Einzahlungslimits und Boni

geben muss. Das ist auch gut und wichtig, weil die Sicherheit der Spieler eine sehr wichtige

Rolle spielt. Allerdings sollten die Kunden auch nach Lust und Laune spielen und sich nach

eigenem Ermessen in der Höhe ihrer Einsätze entfalten können. Faire Gewinnchancen und

Spielspaß sollten genauso wie die Sicherheit der Kunden zum Standardkonzept eines jeden

Online Casinos mit und ohne deutsche Lizenz gehören.

Wie Sie sehen, ist eine Lizenz also sehr wichtig, da sie für die Kunden vor allem Sicherheit

und Fairness bedeutet. In Deutschland sind zu erwerbende Lizenzen allerdings an

besonders strenge Auflagen gebunden. Beispielsweise sind Einsätze auf nur noch einen

Euro beschränkt und Einzahlungen dürfen im Monat generell keine 1.000 Euro

überschreiten. Auch Boni gibt es nur noch wenige, manchmal sogar gar keine. Es gibt auch

besondere Sicherheitsmaßnahmen, beispielsweise durch die Möglichkeit, dass sich ein

Kunde für 24 Stunden selbst sperren lassen kann. In Deutschland sind nur Casinos mit

diesen limitierten Auflagen legal, Kunden dürfen allerdings auch in Casinos spielen, die nicht

über eine deutsche Lizenz verfügen. Hierbei sollte allerdings bedacht werden, dass Spieler

dann nicht mehr auf deutsche Gerichtsbarkeit setzen sollten, wenn es zu irgendwelchen

Problemen mit dem Casino Anbieter kommen sollte. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass

Spieler auf entsprechende Lizenzen achten und nur geprüfte Online Casinos besuchen.

So erkennen Sie ein seriöses Online Casino

Um ein solches geprüftes Online Casino zu finden, gibt es etliche Vergleichsportale im

Internet, die Casinos ohne Lizenzen genauestens unter die Lupe genommen haben, um die

Sicherheit der Kunden sicherzustellen. Es ist allerdings wichtig, dass Sie als regelmäßiger

Spieler auch selbst wissen, auf welche Faktoren Sie achten sollten, um sicherzustellen, dass

Sie ein gutes und seriöses Online Casino vor sich haben. Um den Wert eines Online

Casinos ohne deutsche Lizenz zu ermitteln, ist natürlich die bereits erläuterte Lizenz ein

besonders wichtiger Faktor. Wichtig und vor allem abhängig von Ihrem individuellen

Geschmack ist außerdem das Spielangebot. Finden Sie bei einem Anbieter ohne deutsche

Lizenz kaum interessante Spiele, lohnt sich eine Registrierung nicht für Sie. Deshalb sollten

Sie die Möglichkeit nutzen, sich im Vorfeld die Spielauswahl anzusehen, um sicherzugehen,

dass Sie auch genau die Spiele spielen können, die Sie mögen.

Abgesehen von diesen zwei grundlegenden Faktoren sollten Sie die Sicherheitsmaßnahmen

beachten. Werfen Sie außerdem einen Blick auf den Kundenservice. Dieser sollte all Ihre

Fragen kompetent beantworten können und schnell auf all Ihre Anliegen und Probleme

eingehen. Es ist immer gut, wenn Casinos mehrere Möglichkeiten (z. B. Telefon, E-Mail oder

Live-Chat) anbieten, um den Kundenservice zu erreichen, falls es mal Probleme gibt.

Fazit: Ein Besuch in einem Online Casino ohne deutsche Lizenz lohnt sich

Im Internet stoßen Sie auf Casinos mit und auch ohne Lizenzen. In Deutschland sind

Anbieter ohne Lizenz nicht mehr legal, allerdings können Spieler alternativ ein Casino

aufsuchen, welches über eine ausländische Lizenz verfügt. Auf den Besuch in einem Casino,

das über gar keine Lizenz verfügt, sollten Sie jedoch verzichten. Die Auflagen der Lizenzen

sind zwar gerade bei deutschen Anbietern an strenge Regeln gebunden, doch diese dienen

letztendlich vor allem der Sicherheit der Spieler.

Ob der Besuch in einem Online Casinos also sinnvoll ist, ist individuell abhängig von den

eigenen Bedürfnissen und dem Spielerverhalten. Letztendlich lohnt sich der Besuch in einem

Online Casino ohne deutsche Lizenz auf jeden Fall für jeden, der nicht an das lästige 1-Euro-

Limit, niedrige Gewinnchancen und fehlende Boni gebunden sein möchte. Achten Sie beim

Besuch im Online Casino aber in jedem Fall darauf, dass Ihre Sicherheit als Spieler

gewährleistet ist und das Casinos zumindest über eine ausländische Lizenz verfügt.