Wie wird der Krypto-Boom spaÃŸige mobile Casinospiele beeinflussen?

Wie wird der Krypto-Boom spaßige mobile Casinospiele beeinflussen?

Man muss definitiv kein Finanzexperte sein, um von Kryptowährungen gehört zu haben. Digitale Gelder und deren Eigenschaften sind nämlich schon seit Jahren in aller Munde. Allerdings ist das keine Überraschung: Denn Geldtransaktionen dieser Art sind für die Kunden in vielerlei Hinsicht äußerst vorteilhaft.

Die Welt des Online-Glücksspiels ist von diesem Trend nicht ausgenommen. Tatsächlich haben sich Kryptos in dieser Branche wie ein Waldbrand verbreitet und auf diese Weise für einen echten Boom gesorgt. Solch eine Entwicklung hatte natürlich einen riesigen Einfluss auf die verfügbaren Casinospiele.

Was ist damit gemeint? Welche konkreten Eigenschaften von Krypto-Transaktionen sind für die Zocker in Online-Casinos wichtig? Lesen Sie weiter und erfahren Sie alles Wissenswerte zu diesem Thema!

Krypto und Online Casinos: Die perfekte Kombination!

Innovationen stehen in der Welt des Online-Glücksspiels fast schon an der Tagesordnung. Das gilt nicht nur für Promotionen und Casinospiele, sondern auch für die Zahlungsabwicklung. Als Zocker ist man nämlich ständig auf der Suche nach neuen Optionen, das Geld schnell, bequem und sicher zu transferieren. Genau hier kommen digitale Gelder wie Bitcoin, Ethereum und Co. ins Spiel.

Aufgrund des einzigartigen Grundkonzepts eignen sich solche Gelder nämlich perfekt für Zahlungen in Online-Casinos. Diejenigen, die Slots, Krypto-Poker-Spiele oder etwas anderes ausprobieren möchten, dürfen nämlich von den folgenden Vorteilen ausgehen:

Ein- und Auszahlungen in Sekundenschnelle

Keine zusätzlichen Bearbeitungskosten

Völlige Anonymität bei Transaktionen

Etliche geprüfte Sicherheitsmechanismen

Höhere Limits bei Ein- und Auszahlungen

Fast jedes kryptofreundliches Casino stellt den Kunden mehrere Gelder dieser Art zur Verfügung. Demnach steht man bei den Geldtransaktionen oft vor der Qual der Wahl. Zusätzlich zu Bitcoin und Ethereum kann man sich daher auf viele andere digitale Währungen verlassen, wie Litecoin, Tether oder Ripple. Zudem wird das Angebot ständig erweitert, sodass man immer wieder neue interessante Optionen ausfindig machen kann.

Zwei Arten von Krypto-Casinos

Obwohl es auf den ersten Blick nicht so aussieht, können die Unterschiede zwischen den einzelnen Krypto-Casinos gewaltig sein. Wenn man mit Kryptogeld beispielsweise eine Runde digital Poker spielen möchte, darf man von zwei Arten von Plattformen ausgehen. Zur ersten Gruppe gehören die Anbieter, die ausschließlich Krypto-Transaktionen akzeptieren. Allerdings bedeutet das nicht, dass man sich hier nur auf eine spezifische Kryptowährung beschränken muss. In der Regel sind nämlich mehrere davon verfügbar, sodass jeder auf seine Kosten kommen kann.

In der zweiten Gruppe befinden sich Krypto-Casinos, die abseits dieser Gelder auch traditionelle Fiatwährungen akzeptieren. Demzufolge trifft man hier auch auf die klassischen Bezahlsysteme, wie Banküberweisung, Kreditkarten oder E-Wallets. Bevor man sich für ein Casino entscheidet, sollte man unbedingt einen Blick auf die AGBs werfen und sich mit den Regeln des Zahlungsverkehrs vertraut machen.

Keine Wartezeit, keine zusätzlichen Kosten!

Wie bereits erwähnt, bringt die Nutzung von Kryptos in Online-Casinos zahlreiche Vorteile auf den Tisch. Hoch oben in dieser Liste steht die Tatsache, dass solche Transaktionen in Sekundenschnelle abgewickelt werden und darüber hinaus völlig frei von irgendwelchen Bearbeitungsgebühren sind. Die gewählte Kryptowährung spielt in dieser Hinsicht überhaupt keine Rolle.

Die Ursache dafür liegt im grundlegenden Konzept solcher Gelder. Alle davon entstehen nämlich mithilfe der Blockchain-Technologie, sodass sie komplett unabhängig von Banken oder anderen Finanzinstituten sind. Außerdem werden Bitcoin und andere Kryptos direkt aus einem Wallet in ein anderes transferiert, sodass es keine Vermittler gibt, die für solche Dienste gewisse Gebühren verlangen könnten.

Völlige Anonymität beim Zocken

Über die Sicherheit der persönlichen Daten muss man auf Krypto-Plattformen keinen einzigen Gedanken verschwenden: Denn es gibt einfach keine Infos, die eventuell in falschen Händen landen könnten. Um das Geld mit Kryptos zu überweisen, braucht man nämlich nichts anderes als die Adresse des eigenen Wallets, sowie die Adresse des Empfänger-Wallets. Der Name, die Telefonnummer und alle anderen persönlichen Daten des Spielers sind dafür nicht erforderlich.

Höhere Limits, höhere Gewinne!

Im Vergleich zu Geldtransaktionen mit klassischen Fiatwährungen sind die Maximallimits bei Kryptowährungen um ein Vielfaches höher. Der Hauptgrund dafür liegt in der Tatsache, dass solche Gelder vollkommen dezentralisiert sind und nicht unter der Kontrolle von gewissen Finanzinstituten stehen.

Sowas bringt unheimlich viele praktische Vorteile für die Casinofans. Wenn man beispielsweise mehr einzahlen darf, kann man auch einen höheren Bonus erhalten und somit die Gewinnchancen immens in die Höhe treiben. Sollte man es schaffen, einen großen Gewinn zu erzielen, muss man sich zudem nicht an bestimmten niedrigen Auszahlungslimits orientieren. Auf Krypto-Plattformen belaufen sich diese Limits fast ausnahmslos auf Zigtausende von Euros. Demnach kann man seinen Gewinn auf einmal auszahlen und somit unnötige Geldverluste vermeiden.

Krypto-Casinos sind weltweit verfügbar

Diese Bezahlmöglichkeit hat im Laufe der letzten Jahre stark an Popularität gewonnen. Den besten Beweis dafür liefern die Investitionen in Kryptowährungen, die kürzlich in der ganzen Welt gestiegen sind. Allerdings ist das vollkommen nachvollziehbar, da diese Gelder aufgrund ihrer Unabhängigkeit weltweit genutzt werden können.

Sowas überträgt sich auch in die Online-Casinos. Während Spiele und andere Angebote der klassischen Anbieter oft mit gewissen regionalen Einschränkungen kommen und deshalb nicht in allen Ländern funktionieren, lassen sich Krypto-Plattformen überall genießen. Selbst wenn man auf einer Geschäftsreise ist oder sich im Urlaub erholt, hat man also in diesen Fällen keinerlei Probleme, seiner Leidenschaft nachzugehen.

Das Geheimnis hinter dem Provably Fair-Siegel

Diejenigen mit etwas Erfahrung in der Online-Glücksspielwelt kennen sicherlich Sachen wie die Auszahlungsquote oder die Volatilität. Dabei handelt es sich um die Eigenschaften der Spiele, die ihre Gewinnpotential beschreiben. Alle lizenzierten Casinos sind dazu verpflichtet, diese Infos mit den Zockern auf der Seite zu teilen. Doch anders als in klassischen Casinos lassen sich diese Werte auf Krypto-Plattformen von den Spielern selbst überprüfen.

Die Zauberwörter lauten Provably Fair-Siegel. Alle Krypto-Spiele mit diesem Siegel sind nämlich mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet, die es möglich machen, die Fairness der einzelnen Kreationen nach jeder Spielrunde zu überprüfen. Man muss also nicht länger darauf vertrauen, dass die Casinos bei den Angaben wie RTP oder Volatilität die Wahrheit gesagt haben. Über die genaue Funktionalität dieser Technologien kann man sich direkt auf der Seite der jeweiligen Krypto-Plattform informieren. Doch grundsätzlich ist klar, dass Manipulationen oder andere Betrügereien auf diese Weise im Keim erstickt werden.