WoW verbindet Millionen Spieler weltweit â€“ ein Online-Rollenspiel, das nicht mehr wegzudenken ist

WoW verbindet Millionen Spieler weltweit – ein Online-Rollenspiel, das nicht mehr wegzudenken ist Redaktion

World of Warcraft ist ein Online-Rollenspiel, das schon seit 20 Jahren viele Anhänger hat. Blizzard Games brachte das beliebte Spiel schon im Jahre 2004 auf den Markt. Kaum einer hat damals geglaubt, dass auch 2 Jahrzehnte später immer noch Millionen Spieler begeisterte WoW-Gamer sein werden.

Doch was ist WoW überhaupt?

Zunächst einmal wollen wir erklären, was WoW eigentlich ist. WoW ist eine gebräuchliche Abkürzung für das Spiel World of Warcraft. Ursprünglich im Jahre 2004 erschienen, hat sich das Online-Spiel schnell zu einer wahren Größe unter den Online-Rollenspielen gemausert. In regelmäßigen Abständen erscheinen Erweiterungen für das Game, wodurch es dem Spieler nie langweilig wird. Überall auf der Welt spielen Menschen nach wie vor begeistert das Massively Multiplayer Online Role-Play Game WoW. In diesem MMORPG Spiel können Gamer in die Rolle von Magiern, Berserkern, Druiden, Schurken und Co. schlüpfen und dort Aufgaben, sogenannte Quests meistern. Zudem können Sie ihren Avatar ausbilden und mit ihm verschiedene Berufe ausüben. Durch die Interaktion von Spielern überall auf der Welt und dem gemeinsamen Spielerlebnis sind schon so einige Freundschaften über das Game hinaus entstanden.

Die In-Game-Währung WoW Gold kurz erklärt

Wer World of Warcraft spielt, dem wird schnell klar, dass man in diesem Rollenspiel Geld verdienen muss. Ganz, wie im echten Leben. Hierfür stehen dem Spieler verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Man kann einem Beruf nachgehen oder Dinge im Spiel sammeln und diese dann auf dem WoW Marktplatz verkaufen. Auch wer Quests übernimmt und sich darin gut schlägt, erhält als Lohn das benötigte WoW Gold. Mit dem Zahlungsmittel kann man dann im Anschluss Ausrüstungsgegenstände erwerben, die den eigenen Spielcharakter stärker machen oder ihn mit zusätzlichen Fähigkeiten versehen. Verwendet man also das Gold gut, wird man stärker und kann weitere Aufgaben übernehmen. Wer jedoch schneller und einfacher an das spielinterne Zahlungsmittel gelangen will, der kann es auch kaufen.

