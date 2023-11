Zu viele falsche Entsperrversuche auf Samsung? So machen Sie! Redaktion

Um die Privatsphäre und die Datensicherheit der Benutzer zu schützen, bieten die Hersteller von Smartphones verschiedene Sicherheitsfunktionen an, darunter auch die Geräte-Entsperrungspasswörter. Wenn Benutzer jedoch wie Samsung Entsperrcode zu oft falsch eingegeben haben, zeigt das Smartphone oft Warnungen wie „Zu viele falsche Passworteingaben” oder „Gerät gesperrt”. Fragen Sie sich vielleicht, wie kann man Entsperrmuster knacken? In solchen Fällen wechselt das Smartphone in der Regel in einen Schutzmodus und verhindert weitere Versuche, das Passwort einzugeben.

Diese Situation ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch dazu führen, dass Benutzer keinen Zugriff auf ihr Smartphone haben, was zu Datenverlust oder Unannehmlichkeiten führen kann. In diesem Artikel wird eine Reihe von Methoden zur Entsperrung angeboten, um sicherzustellen, dass Benutzer wieder Zugriff auf ihr Smartphone erhalten können.

Methode 1. Zu viele falsche Entsperrversuche Samsung – mit DroidKit

Wenn auf einem Samsung Entsperrcode zu oft falsch eingegeben wurde, wird das Gerät in der Regel eine Warnmeldung anzeigen und den Benutzer auffordern, eine gewisse Zeit zu warten, bevor er einen erneuten Versuch unternimmt. In einigen Fällen kann das Smartphone den Benutzer auffordern, sich mit seinem verknüpften Google-Konto anzumelden, um die Identität zu überprüfen, nachdem der Entsperrcode mehrmals falsch eingegeben wurde. Wenn der Benutzer das zulässige Versuchs-Maximum überschreitet, bietet das Samsung-Smartphone als letzte Option eine „Werkseinstellungen wiederherstellen” an. Dies führt zur Löschung aller auf dem Gerät gespeicherten Daten, einschließlich Apps, Einstellungen und gespeicherter Dateien, und stellt das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück. Wenn Sie eine schnelle Möglichkeit suchen, den Zugriff auf Ihr Smartphone wiederherzustellen, ohne das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, kann DroidKit Ihnen helfen. Mit DroidKit können Sie nicht nur Samsung Entsperrcode entsperren, sondern auch OPPO entsperren ohne Code. Außerdem können Sie mit diesem Tool auch Android Factory Reset Protection umgehen.

Das heißt, DroidKit ist ein leistungsstarkes professionelles Android-Tool mit vielen Vorteilen, insbesondere im Bereich der Entsperrfunktion.

Vielfältige Entsperrungen: DroidKit bietet verschiedene Bildschirm-Entsperrungen, einschließlich PIN, Passwort, Muster, Fingerabdruck oder Gesichtssperre.

Benutzerfreundlichkeit: Die Benutzeroberfläche von DroidKit ist äußerst benutzerfreundlich. Benutzer können sie leicht verstehen und bedienen, ohne spezielles Wissen oder Fähigkeiten zu benötigen.

Unterstützung für verschiedene Android-Geräte: DroidKit ist mit einer Vielzahl von Android-Geräten kompatibel, einschließlich verschiedener Marken und Modelle. Egal, ob Sie ein Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo oder ein anderes Gerät verwenden, DroidKit kann damit umgehen.

Schnelle Entsperrung: Die Entsperrfunktion von DroidKit kann in der Regel in kurzer Zeit den Zugriff auf das Gerät wiederherstellen und Benutzern dabei helfen, Datenverlust oder Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

Schritt 1: Laden Sie DroidKit auf Ihren PC herunter und führen Sie die Installation durch, um sicherzustellen, dass die Software auf Ihrem Computer vorhanden ist.

Schritt 2: Öffnen Sie DroidKit und wählen den Modus „Bildschirm-Entsperrer”. Verbinden Sie Ihr Samsung-Handy über ein USB-Kabel mit Ihrem PC. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Starten”.

Schritt 3: Warten Sie geduldig, bis die Konfigurationsdatei vollständig geladen ist, und klicken Sie anschließend auf „Jetzt entfernen”.

Schritt 4: Wählen Sie die Option „Samsung” und setzen Sie den Vorgang fort, indem Sie auf „Weiter” klicken.

Schritt 5: Befolgen Sie die Anweisungen, um Ihr Samsung-Handy in den Wiederherstellungsmodus zu versetzen und die Cache-Partition zu löschen.

Schritt 6: DroidKit führt nun den Entsperrungsvorgang durch. Bitte haben Sie etwas Geduld, da dieser Prozess einige Minuten in Anspruch nehmen kann.

Methode 2. Zu viele falsche Entsperrversuche Samsung – mit Find My Mobile

Wenn Sie die „Find My Mobile”-Funktion von Samsung aktiviert haben und sie mit Ihrem Samsung-Konto verknüpft ist, kann diese Funktion Ihnen bei der Situation „zu viele falsche Entsperrversuche Samsung” helfen, wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben oder Ihr Bildschirm gesperrt ist. Hier sind die Schritte zum Entsperren des Geräts mit „Find My Mobile”:

Schritt 1: Öffnen Sie Ihren Webbrowser und besuchen Sie die Website von Samsung „Find My Mobile”.

Schritt 2: Melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen für Ihr Samsung-Konto bei „Find My Mobile”an. Stellen Sie sicher, dass Sie das Samsung-Konto verwenden, das mit dem gesperrten Gerät verknüpft ist.

Schritt 3: Wählen Sie das Zielgerät aus, das Sie entsperren möchten, auf dem „Find My Mobile”-Dashboard. Das System wird versuchen, eine Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen.

Schritt 4: Wählen Sie auf dem Geräte-Dashboard die Option „Sperren” aus. Das System wird Sie zur erneuten Eingabe Ihres Samsung-Kontopassworts zur Bestätigung auffordern.

Schritt 5: Das System wird den Entsperrvorgang starten, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Bitte haben Sie Geduld, bis die Entsperrung erfolgreich abgeschlossen ist.

Methode 3. Zu viele falsche Entsperrversuche Samsung – mit Google-Konto

Wenn Ihr Samsung-Handy mit Ihrem Google-Konto verknüpft ist, können Sie versuchen, es mit Ihrem Google-Konto zu entsperren. In der Regel zeigt das Handy, nachdem Sie zu viele falsche Entsperrversuche Samsung gegeben haben, eine Option an, die Sie auffordert, Ihre relevanten Google-Konto-Anmeldeinformationen zur Identitätsbestätigung zu verwenden. Wenn Sie sich an Ihre Google-Konto-Informationen erinnern, ist dies eine schnelle Möglichkeit zur Entsperrung. Hier sind die Schritte:

Schritt 1: Nach mehrmaligem Eingeben des falschen Passworts zeigt das Gerät in der Regel eine Option an, die Sie auffordert, Ihr Google-Konto zur Entsperrung zu verwenden. Klicken Sie auf „Passwort vergessen”.

Schritt 2: In der Entsperrungsoption werden Sie aufgefordert, Ihren Google-Kontonamen und Ihr Passwort anzugeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekten Anmeldeinformationen Ihres mit dem Gerät verknüpften Google-Kontos eingeben.

Schritt 3: Wenn Sie die richtigen Google-Kontoinformationen erfolgreich bereitgestellt haben, ermöglicht das System Ihnen, das Passwort, die PIN oder das Muster des Geräts zurückzusetzen. Befolgen Sie die Anweisungen des Systems, um ein neues Passwort zu erstellen.

Schritt 4: Sobald Sie erfolgreich ein neues Passwort erstellt haben, wird Ihr Gerät entsperrt, und Sie können wieder auf Ihr Smartphone zugreifen.

Fazit

Wenn Sie zu viele falsche Entsperrversuche Samsung eingegeben haben, können Sie das Gerät mithilfe Ihres Google-Kontos oder über Find My Mobile entsperren. Voraussetzung ist, dass das Gerät mit Ihrem Google-Konto und Ihrem Samsung-Konto verknüpft ist, und Sie müssen sich an die entsprechenden Passwörter erinnern. Die Verwendung der Find My Mobile-Funktion erfordert eine vorherige Aktivierung. Allerdings bietet DroidKit im Bereich der Entsperrung den Vorteil, dass es mehrere Entsperrungen anbietet, eine hohe Erfolgsquote aufweist, benutzerfreundlich ist und eine breite Palette von Android-Geräten unterstützt. Darüber hinaus kann es in der Regel den Zugriff auf das Gerät in kurzer Zeit wiederherstellen. Laden Sie es herunter und probieren Sie es!