APPS Awards: Die besten Apps des Jahres 2020

Die beste Shopping-App || Amazon Shopping





Die App des größten Versandhändlers für nahezu alle Lebenslagen, der mittlerweile zum Universalhändler mutiert ist, bietet auf den ersten Blick nicht mehr als die Mobil-Version der Webseite: Sie können das Amazon-­Angebot per Stichwort durchsuchen oder nach Kategorien durchstöbern, Ihren Wunschzettel bearbeiten und Einkäufe tätigen. Auf den zweiten Blick gibt es aber Funktionen zu entdecken, die auf der mobilen Webseite nicht verfügbar sind. Über einen Button in der Suchleiste können Sie Strichcodes auf Produkten scannen und den betreffenden Artikel auf Amazon finden – praktisch zum schnellen Preisvergleich. Interessant ist auch die Möglichkeit, Benachrichtigungen direkt auf dem Handy zu empfangen, sobald eine Bestellung versendet wurde oder sich in Zustellung befindet. So können Sie mit einem Fingertipp die Paketverfolgung starten und sehen, wann Ihre Bestellung ankommen wird.

Außerdem fällt es in der App leichter, sich über Produkte auszutauschen. Auf den Detailseiten findet sich immer eine Schaltfläche, mit der Sie das betreffende Produkt mit Ihren Kontakten teilen können. Dies ist sowohl per ­WhatsApp, als auch per Facebook-Messenger oder SMS möglich.

Gerade in Zeiten von COVID-19 nutzen immer mehr Menschen die digitale Einkaufsmöglichkeit. So lassen sich unkompliziert und ohne sich Menschenmassen auszusetzen, Weihnachtsgeschenke kaufen oder zahlreiche weitere Besorgungen tätigen, die binnen weniger Tage direkt ins Haus geliefert werden. Alle Vorteile kann man zwar erst als zahlender Prime-Kunde nutzen, allerdings ist diese Mitgliedschaft nicht zwingend vonnöten, um Amazon in brauchbarem Umfang zu verwenden.