Reine MÃ¤nnersache: Apps, die Mann braucht

Reine Männersache: Apps, die Mann braucht Michael Derbort

Männer haben bisweilen mehr zu bieten als lediglich hängend gelagerte Körperteile. Doch diese achso zarten Pflänzchen maskulinen Daseins möchten gepflegt und umsorgt werden. Es naht eifrige Hilfe in Form von Apps.

Wann ist ein Mann ein Mann?“, hatte dereinst der große Philosoph und Sangesbarde Herbert Grönemeyer gefragt. Wenn schon er außerstande ist, dieses geradezu existentialistische Problem zu klären, bleiben wir an dieser Stelle auch die Antwort schuldig.

Mithin definiert sich das männliche Dasein aus diversen Einzeldisziplinen,die bei wohlbedachter Wichtung auch dafür sorgen können, dass der regelmäßige Testosteron-Ausstoß auf Werte einkalibriert wird, mit denen der gesunde Menschenverstand davon keinen Schaden nimmt.

Die Auswahl geeigneter Apps für jedwede Form männlicher Initiationsritenist vielfältig – von Sauforgien ganz nach altgermanischer Tradition bis hin zu ganz modernen Lifestyle, der auch zu verhindern weiß, dass Angebetete nicht gleich in Scharen davonrennen. Zehn davon (Apps, nicht die Angebeteten) stellen wir an dieser Stelle vor.

Edlere Tropfen || Vivino: Buy the Right Wine

Nach dem zugegebenermaßen etwas rustikalen Einstieg haben wir nunmehr das Niveau an. Diesmal geht es um Wein – je nach Bezugsquelle ein edler Tropfen (beim Winzer Ihres Vertrauens) oder eher zur Selbstverteidigung geeignet (Supermarkt).

Um dies herauszufinden, genügt es, mit der vorliegenden App das Etikett der Weinflasche abzuscannen. Prompt liefert dieser digitale Begleiter Informationen zu diesem Tropfen – nebst Bewertungen.

Gerade wer sich als Gentleman präsentieren möchte, sollte vermeiden, die Angebetete mit einer Horrorbrühe zu vergraulen. Also: App aufs Handy, dann die Weine erst prüfen und danach kaufen!





Bierselige Dichtkunst || Biersprüche

Zehn Männer trinken jeweils zehn Bier und jetzt fehlt nur noch die korrekte Stimmung. Das schließt tiefgreifende Gespräche aus, verlangt vielmehr nach so tiefgründiger Lyrik wie „Gerstensaft und stramme Weiber sind die besten Zeitvertreiber“. Damit wäre der Abend gerettet.

Diese Aufgabe übernimmt die hier vorgestellte App namens „Biersprüche“. Eine ganze Sammlung solcher Elaborate kann der (männliche) Nutzer so seinem Smartphone entlocken, in die Runde werfen und damit die Mitfeiernden erheitern, auf dass diese noch ein paar Runden des köstlichen Getränks konsumieren. Und die Leber sagt zum Abschied leise Scheiße …





Lifestyle mit Prozenten || Distiller – Your Personal Liquor Expert

Mit den Prozentchen steigt auch das Lifestyle-Gefühl. Nicht umsonst stehen bestimmte Spirituosen bei gehobeneren Schichten hoch im Kurs. Welche dieser Getränke zu welchen Anlässen taugen, kann diese App beantworten. Ganz stilvoll wird von Spirituosen-Experten jedes dieser Produkte sehr genau unter die Lupe genommen und bewertet.

Zu welchen Anlässen der Mann von Welt dergleichen goutiert, bleibt diesem höchstselbst überlassen. Mögliche Anlässe sind so vielfältig wie die Auswahl in dieser App. Diese berät auf Wunsch sogar den Nutzer, sodass dieser seinen Horizont erweitern und Neues probieren kann.

Eigene Erfahrungen lassen sich in dieser App hinterlegen und darüber hinaus mit anderen Nutzern teilen. Wohlan: Cheers!





Alles klar für die Cocktail-Bar || Meine Cocktailbar

Der Mann von Welt trinkt seine Spirituosen nicht nur pur, sondern wirft dergleichen mit Säften, Früchten, Eis und vielen anderen Zutaten zusammen, steckt Papierschirmchen ins Glas und wirft noch Obststückchen drüber. Das Ganze wird dann als Cocktail bezeichnet. Richtig gemacht sieht das nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch vortrefflich und ist zudem in der Lage, Damenbegleitung zu betören.

Wir kennen ja diese Barkeeper, die mit Zutaten und Küchenutensilien nur so um sich werfen und daraus dann solch ein Getränk zaubern. Für den Hausgebrauch ohne Akrobatik bietet sich diese App an, die unzählige Cocktailrezepte präsentiert und diese reichlich bebildert und gut verständlich dem experimentierfreudigen Nutzer zugänglich macht.





Liebe geht durch den Magen || Fit Men Cook

Es gibt sie noch: Jene Zeitgenossen, die sich für die tägliche Ernährung eine Dose Erbensuppe in der Mikrowelle erwärmen. Dieses Zeug schmeckt aber wie ein toter Fuß und mit Lebensart hat das definitiv nichts zu tun. Einerseits kann es eine richtig sinnliche Erfahrung sein, selbst einmal frische Zutaten zu verarbeiten (was die Erbensuppendose definitiv nicht bietet), geht es gar darum, eine Dame zu beeindrucken, ist ein selbstgekochtes Menü der absolute Hingucker. Also Jungs: Kochlöffel beißen nicht und Rezepte gibt es in dieser App. Viele bestehen aus frischen Zutaten und sind sehr oft auch vegetarisch oder vegan. Meine Erfahrungswerte besagen, dass Fortpflanzungsorgane nicht schrumpfen, wenn ein Mann mal keine Leichenteile zu sich nimmt. Quod erat demonstrandum.





Jetzt für die Fitness || Sworkit Trainer

So, jetzt reicht es! Bislang haben wir vier Apps, die sich mit Alkohol beschäftigen, und eine, die sich ums Essen dreht. Was sollen nur die Frauen über uns denken? Männer bestehen nur aus Saufen und Fressen? Nix gibt‘s! Jetzt wird trainiert! Der Herr von Welt gibt sich mithin gerne sportiv. Um dies zu erreichen, darf selbiger gerne eine App bemühen, die Anleitungen für das optimale Training liefert. Solcherlei Kandidaten gibt es im Play Store wie Sand am Meer. Stellvertretend stellen wir also an dieser Stelle den „Sworkit Trainer“ vor.

Trainingsinhalte, Intensität und Trainingszeiten lassen sich ganz nach den persönlichen Erfordernissen anpassen. Entsprechend fallen dann auch die Inhalte der Anleitungsvideos aus.

Die App kann sieben Tage lang kostenlos getestet werden, danach werden regelmäßige Beiträge für ein Abo fällig.





Wir wollen wohlfeil parlieren || Gehobenes Deutsch sprechen

So langsam steigern wir mal das Niveau. Von altgermanischen Trinkgewohnheiten zu Beginn (saufen, röhren, kotzen) finden wir nun den Weg zu einer Lifestyle-gerechten Konversation und üben uns in eloquenter Ausdrucksweise.

Wozu braucht „Mann“ dergleichen? Männer sind nun einmal paarungsfreudige Rudeltiere und die (Stein-)Zeiten, zu denen Paarungsofferten mit Hilfe eines Holzknüppels expliziert wurden, sind vorbei. Inzwischen hat sich nämlich herumgesprochen, dass Frauen selbstständig denkende kommunikationsfähige Wesen sind, die sich im Allgemeinen nicht durch episch lange Rülpser beeindrucken lassen. Vielmehr sollte der Partner in spe ein gewisses Niveau (auch sprachlich) aufweisen. Diese App könnte dabei helfen.





Bildung macht sexy || Kostenlose Zitate…

Es offenbart sich: Die Männer-Apps nähern sich zusehends den maskulinen Kopulationsbemühungen. Doch wie so oft haben die Götter vor dem Erfolg den Schweiß gesetzt. Hier geht es nur noch um Niveau.

Wie bereits bei der vorangegangenen App bemühen wir uns fortan verstärkt um eine maximal positive Außenwirkung. Ein wohlfeiles Zitat zur rechten Zeit hilft dabei ungemein weiter. Wir reden jetzt nicht mehr von Zitaten aus der Biersprüche-App, sondern bemühen uns um Stil. Damit beeindrucken wir überdies nicht nur die Damenwelt (oder welchem Geschlecht die geplante Eroberung auch immer angehören mag), sondern machen auch im normalen Alltag eine gute Figur. Also installieren und lernen!





Mentale Neukalibrierung || Ein guter Plan – Die App

Die meisten hier vorgestellten Apps nützen rein gar nichts, wenn die innere Balance nicht stimmt (außer der Bier-App vielleicht). Mithin ist es auch einmal sinnvoll, die eigenen Koordinatensysteme zu überprüfen und bei Bedarf erneut auszurichten. Was sich hier reichlich esoterisch anhört, treibt so manchem Psychologen die Freudentränen in die Augen. Genau das leistet diese App, die sich nicht weniger zur Aufgabe gemacht hat, als positives Denken und Achtsamkeit in den Fokus des Alltags zu lenken. Wer sich darauf einlässt, muss zu Beginn eventuell einen ziemlich krassen Psychotrip in Kauf nehmen, profitiert allerdings langfristig von den daraus resultierenden Erkenntnissen. Oft genug stehen wir uns selbst mit irgendwelchen falschen Werten im Weg. Hier kommen zumindest Anregungen.





La grande finale || HotelTonight – Buche tolle Deals in top Hotels

Wozu braucht „Mann“ jetzt unbedingt eine Hotel-App? Die Fantasie geht Gassi: Endlich die Nachbarin rumgekriegt und ausgerechnet an diesem Abend hat die Frau die Nachtschicht mit der Kollegin getauscht. Wohlan: Lassen wir mal diese frivolen Gedanken und nähern wir uns dieser Frage einmal sachlich.

Diese App ermöglicht Deals mit Hotels für kurzfristig anberaumte Aufenthalte. Gerade in der Nebensaison lassen sich solche Häuser gerne einmal auf derartige Deals ein, die darüber vermittelt werden. Mal ein spontaner Trip nach Berlin? Vielleicht gibt es noch ein romantisches Candle-Light-Dinner obendrauf. Oder ganz profan: Wir müssen diesen Aufenthalt beruflich buchen und legen wenig Wert darauf, in der Besenkammer zu nächtigen. Für all diese Fragen ist diese App ein guter Helfer.