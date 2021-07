OPPO Find X3 Pro Christoph Lumetzberger

Das Oppo Find X2 Pro war im vergangenen Jahr so etwas wie der Überraschungserfolg in der Smartphone-Branche. Jetzt hat der chinesische Hersteller den Nachfolger vorgestellt und wir gehen der Frage nach, ob das Find X3 Pro in die doch großen Fußstapfen treten kann.

Dem Gerät fehlt es weder an aktuellen Funkstandards (5G, WiFi 6), noch an einer IP-Zertifizierung oder kabellosem Laden. Vom 256 GB großen Festpeicher unseres Testgerätes blieben nach Einrichtung noch gut 235 GB übrig. Dies ist auch nötig, denn einen Speicherkartenslot sucht man ebenso wie einen Klinkenanschluss leider vergebens – wie es in immer mehr Highend-Smartphones Usus ist. Dafür ist das Gerät immerhin Dual-SIM-fähig. Entsperren können Sie es entweder per Code, mittels Gesichtserkennung oder dem im Display integrierten Fingerabdruckscanner.

Pros Starkes Display, pfeilschnelle Performance, brauchbare Kamera, schnelle Ladezeit, abwechslungsreiches Design Cons Laufzeiten nur bedingt auf Highend-Niveau, kein ­Speicherkarten-Slot

Display, Kamera, Akku

Herzstück des Find X3 Pro ist das beeindruckende, 6,7 Zoll große AMOLED-Display, welches auf 3.216 x 1.440 Pixeln Bildinhalte mit einer Frequenz von 120 Hertz darstellen kann. Die maximale Helligkeit ist auf Highend-Niveau und kann mit der Konkurrenz gut mithalten. Bildinhalte bei Sonneneinstrahlung ablesen zu können ist gerade in den kommenden Sommermonaten nicht unwichtig – und funktioniert auch tadellos. Trotz des großen Displays liegt das Telefon gut in der Hand, was auch an der kompakten Bauform und der nicht sonderlich rutschigen Glasrückseite unseres Probanden liegt. Auf dieser sind zwar Fingerabdrücke zu sehen, so mancher Glasrücken der Mitbewerber zieht diese jedoch ungleich stärker an. Links oben hat Oppo die Vierfach-Kamera platziert, die in sämtlichen unser Testszenarien eine sehr gute Figur machte.

Der Akku lässt uns etwas zwiegespalten zurück. Zwar sind die Laufzeit-Ergebnisse nur Durchschnitt, auch wenn man problemlos durch den Tag kommt, dafür kann die Batterie pfeilschnell aufgeladen werden (von 0 auf 50 Prozent in 12 Minuten!), was die etwas dürftige Akkulaufzeit doch gut ausgleichen kann. Immerhin hat Oppo dem 2021er-Modell kabelloses Laden spendiert. Diese Funktion suchte man im Vorjahresmodell – auch aufgrund der Kunstleder-Rückseite – vergebens.

OPPO Find X3 Pro

Abmessungen 163.6 x 74 x 8.3 mm Gewicht 193 g Preis (aktuell) EUR 1158.66

Ausstattung

Betriebssystem Android 11 Prozessor & Kerne Snapdragon 888 5G /4 x 2.53 GHz + 4 x 1.8 GHz Grafikeinheit Adreno 660 RAM 12 GB Interner Speicher 256 GB microSD (maximal) GB Kamera (Haupt/Front) 50 / 32 MP USB-Anschluss USB Typ-C Bluetooth 5.2 LTE: ja WLAN: a, b, g, n, ac Fingerabdrucksensor: 1 NFC: 1

Akku & Laufzeiten

Akku – Größe 4500 mAh Akku tauschbar 0 Drahtlos laden 0 Schnellladen 1 Ladezeit 0-50 12 min / *47 min Ladezeit 0-100 31 min / *121 min Laufzeit Browser 747 min / *650 min Laufzeit Video- Streaming 813 min / *530 min Laufzeit 3D-Spiel 486 min / *312 min

*Mittelwert aller bisher getesteten Geräte

Display

Größe 6.7“ Typ AMOLED Auflösung 3216 x 1440 Pixel Pixeldichte 525.92 ppi Helligkeit Ø 443.56 cd/m2 / *424 cd/m2 Helligkeit (max) 498 cd/m2 / *449 cd/m2

*Mittelwert aller bisher getesteten Geräte

Leistungs-Check

Leistung ¹: 13470 / *3921 Grafik ²: 15778 / *1189

Testergebnis

Display 4.9 Speed ( Leistungstest) 5 Speed (Hardware) 5 Akku (Laufzeit) 4.3 Akku (Hardware) 4.5 Features 4.4 Kamera 5 Verarbeitung 5 Design 5

GESAMT NOTE* SEHR GUT (94%)

Preis/Leistung: Ausreichend

*Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen:

Display 15 % – Speed (Leistungstest) 22 % – Speed (Hardware) 10 % –

Akku (Laufzeit) 24 % – Akku (Hardware) 4 % – Features 4 % –

Kamera 15 % – Verarbeitung 3 % – Design 3 %

Wir waren schon sehr gespannt auf den Nachfolger des letztjährigen Smartphone-Geheimtipps – und wurden nicht enttäuscht. Display, Performance und die Kamera sind absolut zeitgemäß und über die etwas dürftige Akkulaufzeit lässt sich hinwegsehen, wenn der Akku in nur einer Viertelstunde quasi wieder halb voll ist. Lob gibt es auch für das erfrischende Rückseiten-Design. Christoph Lumetzberger (Chefredakteur)