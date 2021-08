Xiaomi erobert die Spitze: Rang 1 bei europäischen Smartphone-Verkäufen

Erstmals in seiner Unternehmensgeschichte erklimmt Xiaomi die Spitzenposition in Sachen Smartphone-Verkäufe in Europa. Mit einem Marktanteil von etwas mehr als 25 Prozent an verkauften Endgeräten im zweiten Quartal, was in absoluten Zahlen rund 12,7 Millionen verkauften Smartphones entspricht, löst der chinesische Hersteller Samsung ab.

August 3, 2021