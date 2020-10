Technikdeals am Black Friday: Mit Refurbished und lokalen Shops achtet ihr auf die Nachhaltigkeit Redakteur

Der Black Friday steht vor der Tür und eine Kategorie wird dort immer ganz besonders gerne gekauft: Technik. Smartphones, Tablets, Smartwatches, Fernseher, Drohnen und Zubehör zählen zu den meist gefragtesten Geräten am Black Friday, direkt nach Bekleidung und Schuhe. Die Unterhaltungselektronik zieht deshalb so viele Kunden an, weil sie für gewöhnlich viel teurer ist. Am Black Friday nutzt man teilweise derart gute Angebote aus, dass man sich schon fragen könnte, wieso nicht jeder immer auf diesen Tag wartet. Nun, tatsächlich ist nicht alles Gold was glänzt. Es gibt zum Beispiel verschiedene Gründe, den Black Friday zu boykottieren. Die unterbezahlten Mitarbeiter, unfaire Preiskämpfe oder die Nachhaltigkeit sind nur manche davon.

Auf letztere möchten wir in diesem Artikel eingehen und euch Tipps und Geschäfte zeigen, mit denen ihr auch am Black Friday nachhaltig unterwegs seid. So macht das Shopping ohne schlechtes Gewissen Spaß.

Grüne Online Shops finden

Zunächst haben wir einen wenig konkreten Tipp, wenngleich offensichtlich spannende Links für euch. Egal, in welche Richtung ihr am Black Friday online shoppen wollt: Im Web findet man etliche Portale mit grünen Online Shops, von denen einige auch Black Friday Aktionen haben.

Günstiger dank Refurbished Produkten

Wer Interesse an einem günstigen neuen Handy hat, der muss ja nicht immer direkt neue Ware kaufen. Wer sagt denn, dass man nicht auch bereits verwendete Geräte, die quasi wie neu aussehen, nochmals erwerben kann. Nur eben viel günstiger. Dies haben sich Anbieter von sogenannten Refurbished-Produkten zunutze gemacht. Dieser Markt ist mittlerweile riesig. Große Provider wie eBay mischen mit, Startups wie Refurbishedstore aus den Niederlanden oder Back Market aus Frankreich sind hier führend. Sogar aus Österreich kommen hier Shops. Der Anbieter Back Market hat zu Black Friday auch eine eigene Seite, auf der man dann alle möglichen Deals finden kann. Ein Beispiel gefällig? Ihr sucht nach einem iPhone 8 an Black Friday, so finden wir dieses bei Back Market für nur mehr 256 Euro. Das ist schon eine echte Ansage und man fragt sich, wieso man gerade bei älteren Smartphones überhaupt noch auf neue Ware am Black Friday setzen sollte. Mit dem Kauf eines Refurbished iPhones setzt ihr am Black Friday jedenfalls ein Zeichen. Ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft, die sich jedes Jahr zum Feiertag nochmals das neueste Gerät kauft.

Klar, bei einem iPhone 11 oder iPhone 12 ergeben die Refurbished Angebote vielleicht nicht viel Sinn. Doch meistens sind am Black Friday ohnedies nur die alten Geräte heruntergesetzt. Und so tut ihr der Umwelt sowie eurem Geldbeutel etwas Gutes.

Lokal einkaufen zu Fuß

Ein dritter Tipp, den wir euch noch mitgeben möchten, dreht sich um das lokale Einkaufen. Unter der Seite www.buylocal.de findet ihr alle möglichen Shops, die auch Elektronik verkaufen. Und diese haben mit hoher Wahrscheinlichkeit Black Friday Aktionen. Mehr als 399 Shops machen hier bereits mit und lassen sich von der Seite listen.

Natürlich kommt es dann darauf an, wie ihr hinfährt. Doch für die meisten ist ein Besuch in der Innenstadt ja mit Bus und Bahn möglich, sodass wir hier getrost von einem nachhaltigen Einkaufen sprechen können. Und tatsächlich kann man Nachhaltigkeit auch so auslegen, dass man nachhaltig Arbeitsplätze in der Umgebung hält. Der Black Friday Trend sorgt nämlich leider auch dafür, dass Arbeitsplätze ins Ausland und zu den Internetfirmen wandern. Eine Entwicklung, die man mit dem lokalen Einkauf zumindest partiell aufhalten kann.