Den richtigen Smartphone-Tarif finden â€“ Tipps und Tricks beim Abschluss eines Smartphone-Vertrags!

Den richtigen Smartphone-Tarif finden – Tipps und Tricks beim Abschluss eines Smartphone-Vertrags Redaktion

Mehr als 90 Prozent aller Menschen über 18 Jahre besitzen hierzulande ein Smartphone. Dabei nutzt die überwiegende Anzahl der Smartphone-Nutzer einen monatlichen Handytarif, um mit dem Smartphone zu telefonieren und im Internet zu surfen. Viele Smartphone-Nutzer haben allerdings einen Tarif gewählt, der gar nicht zu ihrem persönlichen Nutzerverhalten passt. So gibt es einige Tarifoptionen, die sich zwar zunächst gut anhören, aber in Wirklichkeit kaum einen Mehrwert bringen und die Kosten für den Smartphone-Tarif unnötig in die Höhe treiben. Demnach gilt es, einen Tarif zu wählen, der perfekt auf das eigene Nutzerverhalten abgestimmt ist, um einerseits mit ausreichend mobilem Highspeed-Datenvolumen ausgestattet zu sein und andererseits für eine Geldersparnis sorgt. Den passenden Tarif zu finden, ist dabei für die meisten Smartphone-Nutzer gar nicht so einfach. Worauf man bei der Wahl eines Smartphone-Tarifs achten sollte, erfahren Sie hier. So haben wir Ihnen im Folgenden ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt, mit denen es mühelos gelingt, einen geeigneten Smartphone-Tarif zu finden.

LTE oder 5G – welche Geschwindigkeit zum mobilen Surfen wird benötigt?

Das 5G-Netz in Deutschland wird weiter ausgebaut, so dass Smartphone-Nutzer auf eine noch schnellere Verbindung beim mobilen Surfen zurückgreifen können. Allerdings ist das 5G-Netz momentan nur in größeren Städten Deutschlands verfügbar, so dass es noch etwas dauern kann, bis der flächendeckende Ausbau erfolgt. Die Nachfrage für das 5G Netz ist enorm. Dabei sind es vor allem Tarife mit unbegrenzten Datenvolumen im 5G Netz, wo verfügbar, welche immer mehr beliebter unter Smartphone-Nutzern geworden sind. Das 5G-Netz hat eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber dem LTE-Netz. So haben Smartphone-Nutzer mit dem 5G-Netz eine wesentlich höhere Geschwindigkeit bei der mobilen Datenübertragung. Diese schnellere Datenübertragung wird auch unterwegs zunehmend benötigt, da das Smartphone mittlerweile als Multimedia-Station dient. Demnach werden auch mit dem Smartphone immer öfter Videoinhalte gestreamt oder Musik aus digitalen Mediatheken genutzt. Zudem sind Spiele für das Smartphone wesentlich komplexer geworden und können mit einer wesentlich höheren Grafik aufwarten, als es noch vor vielen Jahren der Fall gewesen ist. So verwundert es nicht, dass die mobile Datenübertragung im 5G-Netz bei einigen Mobilfunkanbietern wie der Telekom bereits in allen Smartphone-Tarifen angeboten wird.

Das Highspeed-Datenvolumen an sein Nutzungsverhalten anpassen

Tarife mit großen Mengen an Highspeed-Datenvolumen stehen gerade bei jungen Menschen sehr hoch im Kurs. So werden nicht selten Tarife gewählt, die ein Datenvolumen von mehr als 10 Gigabyte pro Monat im mobilen Highspeed-Netz bereitstellen. Doch wirft man einen Blick auf seine aktuellen Handyabrechnungen, stellen die meisten Smartphone-Nutzer schnell fest, dass sie deutlich weniger verbrauchen. So zahlen viele Menschen zu viel für ihren Smartphone-Tarif, da sie ihr mobiles Datenvolumen nicht einmal zur Hälfte ausnutzen. Demnach sollte man bei der Wahl eines Smartphone-Tarifs sein persönliches Nutzerverhalten im Hinterkopf behalten und nicht für mehr bezahlen, als man eigentlich benötigt. Der Trend zeigt jedoch, dass viele Mobilfunkanbieter mittlerweile auf unlimited Datentarife zum mobilen Surfen setzen, so dass unbegrenzte Datentarife zunehmend gefragt sind. Hier gilt es für Kunden abzuwägen, ob ein unbegrenztes mobiles Datenvolumen günstiger als ein Highspeed-Datenvolumen mit einer begrenzten Datengröße ist.

Allnet-Flatrate oder Freiminuten?

Kaum ein Smartphone-Nutzer zahlt noch für jeden seiner Anrufe eine separate Gebühr, sondern genießt durch eine Flatrate seines Smartphone-Tarifs unbegrenzte Freiminuten in alle deutschen Telefonnetze. Das Modell der Allnet-Flatrate hat sich bei fast allen Mobilfunkanbietern durchgesetzt.