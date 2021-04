Den Ãœberblick behalten: Diese Tipps helfen beim Surfen

Den Überblick behalten: Diese Tipps helfen beim Surfen Redaktion

Wir alle waren wahrscheinlich bereits in einer Situation, in der wir während des Surfens im Internet den Überblick über die besuchten Seiten verloren haben. Man hat mithilfe einer Suchmaschine eine Seite angeklickt, sich die gewünschten Informationen geholt und das Fenster dann wieder geschlossen. Dabei ist oft das Problem, dass man sich nicht gemerkt hat, auf welcher Seite sich das Ergebnis befand und auch der Suchbegriff, der uns auf die Seite geführt hat, ist schnell entfallen. Doch es gibt einige Tipps, mit denen die Zielseiten schneller erreichbar sind.

Startseite ändern

Die Browser haben in der Regel eine Suchmaschine als Startseite eingestellt. Mit wenigen Klicks lässt sich die Standardsuchmaschine auch einfach ändern. Dies ist in den meisten Fällen praktisch, da man hier sofort mit wenigen Wörtern auf die richtige Seite gelangen kann. Allerdings kann es sich auch lohnen, gleich die Startseite zu ändern. Wer zum Beispiel permanent über die neusten Sportereignisse informiert werden will, kann über seine Lieblingsseite direkt die aktuellsten News abrufen. Sinnvoll ist dieses Vorgehen auch, wenn man stets über schnell wechselnde Kurse auf dem Laufenden gehalten werden will. Der Bitcoin Kurs EUR etwa ändert sich regelmäßig. Interessant ist, diese Optionen also vor allem dann, wenn man an Märkten handelt, die gewissen Schwankungen unterliegen. Das Verändern der Startseite ermöglicht ein schnelles Reagieren auf diese Veränderungen, ohne dass erst eine Suche vorgenommen werden muss. In manchen Fällen kann die dadurch gesparte Zeit entscheidend sein, da man noch rechtzeitig vor der nächsten Schwankung eingreifen kann. Wie die Startseite geändert wird, hängt immer vom favorisierten Browser ab. Oft geht dies ganz einfach über die Funktion „Einstellungen“, die meist in der rechten oberen Browserecke erreicht wird.

Lesezeichen setzen

Wer dennoch nicht gleich die Startseite verändern möchte, hat noch weitere Optionen, um schnell auf eine Zielseite zu gelangen. Über die Lesezeichen Funktion können Sie häufig besuchte Seiten markieren, um nicht immer erst danach suchen zu müssen. Der Browser merkt sich auf diese Weise, wo Sie sich im Internet gerne aufhalten und erleichtert so den Zugang für den nächsten Besuch. Dies ist analog zu einem Buchzeichen zu verstehen, welches Sie sich in ein Buch legen, um die zuletzt gelesene Stelle wiederzufinden. So erspart man sich langes Blättern und hat sofort Zugriff auf die gewünschte Seite. In Firefox mit Windows beispielsweise geht dies über einen Klick auf den Stern in der URL-Leiste. Zur Übersicht über die Lesezeichen gelangen Sie ganz einfach durch das direkt neben der Leiste befindliche Symbol.

Chronik überblicken

Durch das gleiche Symbol erreichen Sie auch einen Zugriff auf die Chronik. Diese speichert den Verlauf und damit die zuletzt besuchten Seiten im Internet. Dadurch kann eine verlorene Seite wiedergefunden werden. Dies empfiehlt sich vor allem dann, wenn der Besuch auf der Seite schon länger zurückliegt und vergessen wurde ein Lesezeichen zu setzen. Das einzig kleine Problem dabei ist, dass man eventuell etwas länger zurückblättern muss bis man fündig wird. Hauptsächlich zum Einsatz kommt diese Methode, wenn die Seite nur selten oder gar nur einmal benutzt wurde, aber unerwartet noch einmal benötigt wird.