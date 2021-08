Die 5 besten Casino-Games fÃ¼r Android im Jahr 2021

Die 5 besten Casino-Games für Android im Jahr 2021 Redaktion

Seit dem 1. Juli gibt es in Deutschland bekanntlich die neue Regel, dass Sie an Online-Casino-Slots zwischen jedem Dreh 5 Sekunden warten müssen, bevor Sie eine neue Runde beginnen dürfen. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, diese Regel zu umgehen und zwar in dem Sie einfach Casino-Slots ohne deutsche Lizenz spielen.

Am besten geeignet sind dafür unter anderem Casino-Apps für Android-Geräte. Viele dieser Applikationen bieten zudem lukrative Willkommensboni für Neukunden an. Wenn Sie abends etwas Zeit haben, können Sie direkt von Ihrem Handy aus Casino-Flair im Stile von Las Vegas genießen!

Im nachfolgenden präsentieren wie Ihnen die aktuell besten Casino-Apps des Jahres 2021 für Android.

1) N1 Casino App

Beginnen möchten wir mit der App von N1 Casino. Diese gilt aktuell als eine der besten am Markt verfügbaren Applikationen. Der Grund dafür liegt auf der einen Seite darin, dass die App extrem gut designt ist und zeitgleich auch schnell arbeitet. Auf der anderen Seite finden Sie hier als Nutzer eine Top-Spiele-Auswahl vor, welche durch clevere Filter unterstützt wird, damit Sie keine Zeit bei der Suche Ihres Lieblingsspiels verschwenden. Noch dazu steht Ihnen als Neukunde ein lukrativer Willkommensbonus zur Verfügung, welcher im Verlauf der Nutzung durch zusätzliche Promotions aufgepeppt werden kann. N1 Casino gilt zudem auch als eine der sichersten und zuverlässigsten Apps auf dem Markt, die sich ständigen Sicherheitsprüfungen unterzieht, um den aktuellen Standards innerhalb der Glücksspielbranche gerecht zu werden.

2) MrGreen

Das im Jahr 2007 gegründete Glücksspielunternehmen dürfte vielen Nutzern im deutschsprachigen Raum aufgrund seiner medialen Präsenz ein Begriff sein. Glücklicherweise bietet MrGreen neben Sportwetten auch einen eigenen Casino-Bereich an, welcher die mobile Nutzung via App mit einschließt. Ihnen stehen via Zugriff über Android-Gerät alle nötigen Funktionen zur Auswahl, wodurch ein nachhaltiges Spielerlebnis garantiert wird. MrGreen verfügt über eine große Palette an bekannten Slots sowie Tisch- und Kartenspielen, die aus der Feder marktführender Spieleentwickler wie zum Beispiel Microgaming oder NetEntertainment stammen. Besonders das Live-Casino ist hierbei zu empfehlen, da man trotz Zugriff via App das volle Paket an Las-Vegas-Casino-Flair geboten bekommt. MrGreen gilt als einer der sichersten und seriösesten Anbieter am Markt, was auch daran liegt, dass die Applikation durch regelmäßige Aktualisierungen auf dem neuesten Stand gehalten wird.

3) LeoVegas

Als nächste App möchten wir Ihnen LeoVegas präsentieren, ein klassisches, mobiles Casino mit schön designter Webseite, auf welche man bequem via Smartphone oder Tablet zugreifen kann. LeoVegas zählt aktuell zu den besten mobilen Casino-Apps und hat bereits diverse Auszeichnungen gewonnen. Die Installationsanleitung finden man im Support-Bereich der Seite und sobald Download als auch Installation abgeschlossen sind, erhalten Sie als Nutzer Zugriff auf über mehr als 900 populäre Casino-Spiele, worunter sich definitiv der ein oder andere Ihrer Favoriten befinden wird. Zum Angebot zählen aktuell Klassiker wie amerikanisches oder französisches Roulette, Blackjack, Baccara oder auch Poker. Des Weiteren haben Sie auch die Möglichkeit, sich an den unzähligen Slot- und Jackpot-Spielen auszutoben. LeoVegas offeriert zudem auch einen Live-Casino-Bereich mit echten menschlichen Dealern. Das ist aber noch nicht alles, Sportwetten-Fans bekommen außerdem die Möglichkeit, innerhalb einer eigenen Wettsektion auf dutzende von Sportevents zu setzen.

4) 888slots

Die App von 888slots bietet eine weitere fantastische Möglichkeit, Ihre Lieblings-Casino-Spiele von unterwegs aus zu genießen. Hier finden Sie eine große Auswahl an populären Slots mit teilweise progressiven Jackpots vor, aber auch ein Potpourri an klassischen Tischspielen wie Roulette oder Blackjack. Der Anbieter selbst erlangte vor allem Bekanntheit durch das Sponsoring diverser großer Poker-Turniere wie etwa der in Las Vegas ausgetragenen Word Series of Poker. Die App verfügt deswegen auch über einen eigenen Poker-Bereich, in welchem Sie sich an populären Varianten dieses Spiels wie zum Beispiel Texas Hold’em versuchen können. 888slots zählt zu einem der seriösesten Anbieter am Markt und verfügt neben dem Casino-Bereich ebenfalls auch über eine eigene Sektion für Sportwetten.

5) Handy Vegas

Die App von Handy Vegas ist noch relative neu am Markt, muss sich aber im Vergleich zur Konkurrenz auf keinen Fall verstecken. Der Anbieter hat sich vor allem darauf spezialisiert, die Nutzererfahrung bei Zugriff über Android-Geräte wie Tablet oder Smartphone auf das nächste Level zu heben. Vor allem das großartige mobile Design wäre hierbei hervorzuheben. Die App verfügt außerdem über alle gängigen Casino-Spiele, die man sich von einem seriösen High-End-Anbieter dieser Kategorie erwarten darf. Erwähnenswert sind auf alle Fälle auch noch die lukrativen Bonus-Angebote, vor allem für Neukunden, sowie der ausgezeichnete sowie reaktionsschnelle Support.