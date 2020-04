Die EM 2021 am Smartphone erleben

In einem Jahr ist es endlich wieder so weit: Fußball-Fans dürfen sich auf den langersehnten Beginn der EM freuen. Damit man diese perfekt miterleben kann, ohne auch nur einen Moment zu verpassen, gibt es schon jetzt einige Apps, die sich ganz den kommenden Spielen widmen. Hier kann man bereits alle Neuigkeiten zu den Teams erfahren, miterleben, wie sich die Lieblingsspieler auf den großen Wettkampf vorbereiten und sogar schon Wetten auf die Spiele absetzen. Welche Apps auf das Smartphone von jedem Fan gehören, haben wir zusammengefasst!

Bet at home: Die mobile App

Die EM ist zwar noch ein bisschen entfernt, doch der Wettanbieter Bet at home bietet schon jetzt einen EM-Bonus für Neukunden an. Wer sich also auf der Plattform anmeldet, erhält bis zu 50 % der ersten Einzahlung geschenkt. Dieses Angebot bietet bis zu 200 € zusätzlich. Somit kann mit einer Einzahlung von 400 € also am meisten aus dem Bonus herausgeholt werden. Den Gutscheincode Bet at home erhält man mit nur einem Klick, danach kann man sein Guthaben einfach in der App verwenden. Das Geschenk für Neukunden ist nicht nur für die zukünftigen EM-Spiele einsetzbar, sondern kann auch jederzeit früher für Fußballmatches oder andere Sportarten genutzt werden. Mit den abgeschlossenen Wetten sind die Turniere noch spannender und so kann man sich den Nervenkitzel direkt auf das eigene Smartphone holen.

UEFA App: Offizielle Infos für alle

Die News und Updates möchte man natürlich direkt von der Quelle erhalten. Daher ist die offizielle App von UEFA für alle Fans genau der richtige Service am Smartphone. Spiele und Auslosungen werden hier minütlich aktualisiert, sodass man sicher sein kann, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die einzelnen Kader, Teams und Spieler haben eigene Profile in der App und können genau studiert werden, genauso wie Tabellen und Statistiken. Wer die Spiele nicht live im Fernsehen oder Stream mitverfolgen konnte, kann in der App außerdem Fotos und Videos ansehen, um alle Highlights auf dem Smartphone nachzuholen. Für alle, die in Gastgeberstädten zu Hause sind, steht außerdem ein Ticket-Service zur Verfügung, der verfügbare Karten anzeigt.

TorAlarm: Jetzt für die EM

Die App TorAlarm kennen viele Fußball-Fans bereits aus der Bundesliga. Aber auch für die EM 2021 haben die App-Entwickler eine eigene App herausgebracht. Diese ist besonders für jene geeignet, die während der Spielzeiten arbeiten müssen oder aufgrund anderer Faktoren, nicht direkt dabei sein können, trotzdem aber immer auf dem aktuellsten Stand sein möchten. Statt nervös ständig auf das Smartphone zu schauen und den Spielstand zu googeln, kann man sich mit TorAlarm sicher sein, dass man keinen Treffer verpasst. Bei jedem geschossenen Tor wird eine Benachrichtigung an das Smartphone geschickt. Abgesehen davon gibt es in der kostenlosen App einen übersichtlichen Spielplan sowie verschiedene News-Artikel für Interessenten.

Mit diesen drei Apps ist man schon jetzt bestens für die EM 2021 vorbereitet. Bereits in den Monaten vor dem großen Start werden hier Nachrichten zum Fußball angeboten und man kann sich die Zeit mit anderen Sportwetten vertreiben. Und wenn es so weit ist, hat man bereits alles, was man braucht.