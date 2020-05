So hat sich das GlÃ¼cksspiel in den letzten zwei Jahrzehnten verÃ¤ndert

Die Welt des Glücksspiels scheint sich in den letzten zwei Jahrzehnten schneller weiterentwickelt zu haben als im ganzen vorigen Jahrhundert. Mit der Erscheinung des Internets hielt auch das Glücksspiel seinen Einzug in die virtuelle Welt und mit der zunehmenden Sicherheit und Geschwindigkeit der online Zahlungsmethoden stand den Online Casinos so gut wie nichts mehr im Weg.

Das Online Spielen genießt immer größerer Beliebtheit und die Tatsache, dass man im Komfort des eigenen Hauses spielen kann trägt einiges dazu bei. Natürlich hat sich die Technologie stets rasant weiterentwickelt und somit auch das Online Glücksspiel. Smartphones und Tablets haben die Welt im Sturm erobert und heutzutage ist es fast undenkbar, ohne diese Geräte und die konstante Verbundenheit mit der virtuellen Welt zu leben. Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis Online Casino Spiele auch auf diesen Geräten zur Verfügung gestellt wurden.

Was ist ein Handy Casino?

Online Casinos sind vielleicht nicht die neueste Erfindung in der digitalen Welt, aber Smartphone Casinos sind es sicherlich. Sobald Smartphones auf den Markt kamen, versuchten viele Online Casinos ihr Spielerlebnis zu verbessern, um den neuen Wunsch ihrer Kunden auch unterwegs Online Casino zu spielen zu erfüllen.

Nur wenige Jahre später, wurden mobile Casinos geschaffen, die dank der Geburt der neuen HTML5-Technologie, neuer Apps und Software den Webseiten erlauben nahtlos auf Smartphones und Tablets ausgeführt zu werden. Die Technologie entwickelt sich immer weiter und brachte das Spielniveau und Benutzererlebnis auf immer neuere Ebenen. Die Handy Casinos sind eine Realität geworden und werden es sicherlich weiterhin bleiben. Egal, ob man gelangweilt in einer Schlange bei der Bank wartet, im Wartezimmer der örtlichen Zahnarztpraxis oder einfach zu Hause sitzt, man kann sich mit einem Handy Casino bequem selbst unterhalten!

Dank mobiler Online Casinos und dedizierter Apps für mobile Casinos hat man mit einem verbundenen Mobilgerät jederzeit und überall Zugriff auf sowohl klassische Casino Spiele, wie auch die neuesten Promotionen. Unabhängig davon, ob man ein leidenschaftlicher Roulette oder Blackjack Spieler ist oder gerne ein paar Runden auf seinem Lieblingsslot zockt, mobile Casinos und Casino Apps ermöglichen es, alle Online Casino Spiele direkt auf den mobilen Geräten aus zu genießen.

Casino Online Mobile

Gegenwärtig gibt es für alles eine App, Online Casinos sind da keine Ausnahme. Viele der größten Online Spielbanken bieten spezielle Smartphone Apps an, mit denen man schnell und einfach Casino Spiele auf seinem Mobilgerät spielen kann. Für jedes Angebot sind normalerweise sowohl Android- als auch iOS-Versionen verfügbar.

Große Online Casinos, die mehrere Webseiten betreiben, entwickeln in der Regel eine spezielle Casino App, die sich mit ihren anderen Diensten integrieren lässt. Beispielsweise fügen sich einige mobile Casino Apps nahtlos in die Hauptseite und ihre anderen Produkte ein. Dies macht es einfach, mit einer einzigen Berührung des Bildschirms zwischen verschiedenen Spieltypen zu wechseln, ohne dass das Guthaben übertragen werden muss.

Ein weiteres attraktives Merkmal kann die schiere Anzahl der angebotenen Spiele sein, einschließlich Live Casino Spiele. Einige Apps bieten Hunderte von verschiedenen Spielen mit einer besonders umfangreichen Auswahl an Slots an. Viele Top Casinos bieten eine Fülle einzigartiger mobiler Funktionen wie Live Casino und entwickeln jedes Jahr neue und aufregende Innovationen.

Natürlich hat nicht jedes Online Casino eine spezielle App zur Verfügung, aber man sollte ein Casino auf gar keinen Fall abschreiben, nur weil es keine dedizierte App gibt. Möglicherweise hat der Anbieter beschlossen, stattdessen das Browser Erlebnis für mobile Benutzer zu optimieren, wie zum Beispiel bei Wildz Casino. Dieser Ansatz hat bei Wildz definitiv nicht die Geschwindigkeit und Stabilität für mobile Benutzer beeinträchtigt, ganz im Gegenteil. Diese maßgeschneiderte mobile Webseite wurde eindeutig mit Benutzerfreundlichkeit als oberster Priorität entwickelt, was das Navigieren durch die verschiedenen Spiele für mobile Benutzer zu einem äußerst beeindruckenden Spielerlebnis macht.

Handy Casino Spiele

Ein weiterer Grund, warum mobile Casinos so beliebt geworden sind, ist die Tatsache, dass so viele mobile Casino Spiele zur Auswahl stehen. Heutzutage findet man eine Vielzahl von mobilen Casino Spielen, die vor einiger Zeit noch nicht verfügbar waren und viele der mobilen Versionen bieten auch die meisten Spiele an, die auf der regulären Casino Webseite zu finden sind. Einige ältere Flash-basierte Spiele sind teilweise nicht erhältlich, aber Spielanbieter sind bemüht beliebte ältere Titel in Html5 zu konvertieren.

Darüber hinaus haben die Spieler in Bezug auf die meisten Spiele erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Grafik, Sound und sogar das Gameplay festgestellt, was diese Spiele so unglaublich brillant gemacht hat, dass es schwierig ist die Unterschiede zwischen den beiden herauszufinden. Tatsächlich gibt es heutzutage viele Menschen, die lieber über ein mobiles Gerät als über einen PC spielen, da Handy Apps beeindruckender zu sein scheinen als je zuvor. Einige Hersteller von Casino Software stellen sogar spezielle Casino Spiele her, die nur auf Mobilgeräten verwendet werden können. Dies sind großartige Neuigkeiten für die Spieler. Man kann sowohl Slots als auch an Live Casino Tischen spielen und manche Online Casinos bieten sogar Bingo, Rubbelkarten und Lotterien an. Die ständigen Erweiterungen und Innovationen für Mobilgeräte erhöhen die Beliebtheit der mobilen Casinos nur weiter.

Genau wie bei anderen Formen des Online Glücksspiels bieten mobile Online Casino Anbieter zahlreiche Anreize und Promotionen, um die Spieler zum Beitritt zu ermutigen. Diese reichen von Willkommensangeboten, bei denen der Anbieter dem Geldbetrag entspricht, den man bei der Anmeldung einzahlt – bis hin zu Loyalitäts- und VIP-Programmen, mit denen man Punkte sammeln und gegen Prämien eintauschen kann. Viele optimierte mobile Casinos sind derzeit führend bei den VIP-Einsätzen, dank optimierter Systeme, bei denen sich jedes Konto für Treuepunkte qualifizieren kann, die gesammelt werden, um Vergünstigungen zu verdienen. Das Tolle an diesen Programmen ist, dass alle Belohnungen, die man erhält, auf die eigenen Spiel Präferenzen zugeschnitten sind, was bedeutet, dass man niemals ein Angebot oder eine Werbung für ein Spiel erhält, dass man nicht mag.

Es sind jedoch nicht nur die besten Online Casinos, die unglaubliche Treue- / VIP-Programme anbieten, da die meisten Casinos inzwischen erkannt haben, dass ein großzügiges Treueprogramm für die Kundenbindung und den Zugang zu diesen Programmen über mobile Geräte gleichermaßen wichtig ist. Einige Casinos bieten sogar mobile spezifische Treueprogramme für Spieler an, die lediglich über Mobilgeräte spielen.

Im Casino mit dem Handy einzahlen

Bleibt nun die Frage der Ein- und Auszahlungen über ein Handy oder Tablet. Genauso wie bei den Webseiten auch, bieten die Smartphone Versionen der Online Casinos, sei es über App oder integriert über die Webseite, zahlreiche Zahlungsmethoden an. Die meisten Online Casinos bemühen sich den Ansprüchen der einzelnen Märkte zu entsprechen und bieten länderspezifische Zahlungsmethoden an.

Die blitzschnelle Ein- oder Auszahlungsanfragen werden ganz bequem über Smartphone oder Tablet verwirklicht. Das einfache Eintippen der benötigten Geldsumme reicht aus, um das Online Casino Spielen weiterzuführen. Aus Sicherheitsgründen ist die Banküberweisung mithilfe von dem Direktbuchungssystem nicht möglich. Übliche Zahlungsmethoden sind heutzutage Kreditkarten wie Visa oder MasterCard, E-Wallets wie Skrill und Neteller, sowie auch Gutscheine. In vielen Ländern wird auch bereits Einzahlung über die eigene Mobiltelefonrechnung ermöglicht. Nach der direkten Geldüberweisung kann man ohne Weiteres sofort weiterspielen.

In Europa stehen den Kunden und Besuchern eines Online Casinos zahllose Finanzdienstleister zur freien Verfügung. Skrill 1-Tap z. B. ermöglicht heutzutage Einzahlungen in Windeseile. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Casino Apps in Google Play zu erkunden, da bestimmte Online Casino es erlauben mit Google Play zu bezahlen.

Allerdings bieten nicht alle Online Casinos alle Zahlungsmöglichkeiten automatisch frei an. Vor einer Registrierung und Einzahlung in einem neuen Casino sollte man sich ausnahmslos zuerst deren Konditionen bezüglich der verfügbaren Zahlungsmethoden aufmerksam durchlesen, um böse Überraschungen oder zeitraubende Anfragen an den Kundendienst zu vermeiden.