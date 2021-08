So spielen Sie Online-Casino-Spiele von Ihrem Android-Smartphone aus Redaktion

Online Casinos werden immer beliebter und gewinnen von Tag zu Tag an Popularität. Was tun, wenn man unterwegs ist und unbedingt Zeit im Lieblingscasino verbringen möchte? Da bieten Online Casinos verschiedene Möglichkeiten an. Dazu gehören eine optimierte Webseite und eine Echtgeld Casino App.

Mit einer Online Casino App können Sie in einem benutzerdefinierten Umfeld spielen als auch eine optimierte Software genießen. Trotz all der Weboptimierung für mobile Geräte ist das Interface dennoch nichts Besonderes. Wie jede andere App ist auch die Casino App für mobile Casino Games ideal. Heutzutage können Sie viele lizenzierte und seriöse Online Casino Echtgeld Anbieter in Deutschland finden, die hochwertige mobile Spiele zur Verfügung stellen. Viele dieser Echtgeld Casinos haben im Jahr 2021 eine App, damit ihre User überall mobil sein können, dennoch den gleichen Spielspaß erleben dürfen.

Wieso sollte eine Online Casino App benutzt werden?

Es gibt viele Gründe, wieso man eine Smartphone-App für das Casino benutzen sollte. Hier eine kleine Liste der wohl wichtigsten Vorteile:

Man kann von überall Zugriff auf die Lieblingsspiele haben

Ein optimiertes Umfeld und Aussehen für Smartphones

Keine lästigen Webbrowser auf dem Handy

Man kann die Spiele in Vollbild genießen

Das sind nur ein paar Gründe und Vorteile einer App. Das Smartphone ist so konzipiert, dass es mit Apps besser funktioniert. In Deutschland kann man im Webbrowser Casinoseiten aufrufen und auch darauf spielen, aber die Erfahrungen, welche Sie dabei machen, kann man mit denen von einer Applikation nicht vergleichen. Die Casino App für Android ist ebenso schnell wie auch leicht zu benutzen. Ein paar Klicks und man ist drin. Wenn Sie gerade auf die Bahn warten oder kurz 5 Minuten Pause machen und Bock haben zu zocken, dann sind Sie mit einer Android Casino App sehr gut bedient.

Was vielen Nutzer ebenso gefällt, ist die Möglichkeit der Ein- und Auszahlung übers Handy oder Tablett. Für Apps sind die gleichen Zahlungsoptionen wie im Browser verfügbar. Für Glücksspiele ist diese Option ideal, so müssen sich die Nutzer nicht nochmal extra im Browser anmelden, um die Einzahlung oder Auszahlung zu tätigen.

Bonusangebote für Apps

Bonusangebote sind in jeder App erhältlich. Hier muss man sagen, dass seriöse Anbieter viel Wert darauf legen, die gleiche Erfahrung und das gleiche Angebot für Spieler aus jeder Schicht und egal welchem Endgerät zu liefern.

Deswegen finden Sie auch in Casino Apps genügend Angebote, um das Beste aus Ihrer Einzahlung herauszuholen. Bei Bonusangeboten von 100 % bis 200 % kommt viel Geld dabei heraus. Sie sollten in so einem Fall nie auf einen Bonus verzichten. Das Bonusguthaben kann dafür sorgen, dass Sie bestimmte Spiele ohne Risiko testen können, bevor Ihr eigenes Geld benutzt wird, und mit ein wenig Glück erwischen Sie vielleicht einen großen Gewinn. Oftmals kriegt man mit Bonus bessere Gewinne als ohne, man kann aber nicht sagen, dass es die Regel ist.

Was durchaus ein weiteres Plus sein könnte, wenn die Apps bestimmte Angebote für ihre Nutzer haben würde, das ist aber nicht der Fall. Wie gesagt, soll für jeden Spieler das gleiche Recht gelten. Sie können ebenfalls Bonusse, welche Sie im Browser aktiviert haben, in der App nutzen, diese Möglichkeit besteht auch andersrum. Aktivierte Bonusse in der App sind im ebenso im Browser verfügbar. Somit müssen Sie keine zwei Bonusse aktivieren, um abwechselnd in Browser und App spielen zu können.

Wo findet man die beste Casino App?

Bei der Auswahl einer Android Casino App sollte man dieselben Aspekte beachten wie bei der Auswahl eines Casinos – Lizenz, Spielauswahl, Zahlungsoptionen, Bonusangebote, Bonusbedingungen, schnelle Auszahlungen und kompetenter Kundendienst. Wie kann man eine Casino App herunterladen? Das ist wohl die wichtigste Frage. Bevor man überhaupt in einer Applikation spielen kann, muss man diese herunterladen. Es gibt zwei Wege, wie Sie den Download starten können:

Von der Webseite des Anbieters Über den App-Store

Bei den besten Casinos in Deutschland finden Sie auf der Webseite des Betreibers eine Rubrik für das Herunterladen der Software. Diese Datei wird dann im .apk Format heruntergeladen. Man sollte wissen, dass solche Dateien von Viren und anderen schädlichen Malware-Elementen befallen sein können. Deswegen sollte die Datei nur vom Anbieter selber heruntergeladen werden und der Download bei Dritten vermieden werden.

Die andere Option ist App-Store und andere Online Läden für Applikationen. Je nachdem ob Sie Android oder iOS Systeme benutzen. Der Download von einem Store ist sicher und schnell, aber nicht jeder Anbieter hat eine App im Store verfügbar. Obwohl diese Option für viele Nutzer am einfachsten wäre, lehnen einige Anbieter es ab, ihre Apps in den Store zu stecken.

Ein- und Auszahlungen in der App

Wenn Sie mit Echtgeld spielen, dann möchten Sie verschiedene Möglichkeiten haben, Ihr Geld ein- und auszahlen zu lassen. Bei einer App ist es wie mit dem Browser, jede Zahlungsmethode ist bei beiden verfügbar. Eine sichere Einzahlung wie auch eine sichere Auszahlung ist gewährleistet. Somit können Sie ohne Risiko und Sorgen mit der Android App das ganze Guthaben verwalten.

Glücksspielunternehmen bieten viele verschiedene Zahlungsmethoden an, Sie müssen sich eine Methode aussuchen, welche Ihnen zusagt, und können mit dieser jede Zahlung durchführen. Casinos sind hier sehr flexibel und erreichen damit eine große Anzahl an Kunden. Je mehr Angebote verfügbar sind, umso mehr Leute werden sich anmelden. Für App-Nutzer ist ein weiterer Vorteil, dass die Einzahlung und Auszahlung unterwegs durchgeführt werden kann und Sie in jeder Hinsicht mobil bleiben.

Fazit

Eins ist sicher, Online Casinos geben sich sehr viel Mühe, um ihren Kunden die bestmögliche Erfahrung und Leistung zu liefern. Glücksspiele waren noch nie so einfach zu erreichen wie heutzutage. Früher mussten Sie extra in die Spielhalle gehen, um das Casino-Leben zu genießen, das ganze passiert jetzt über Webbrowser oder Apps.

Sie können von überall in der Welt Zugriff auf ein Casino und Casino Spiele erhalten, großartige Bonusangebote genießen und mit etwas Glück große Gewinne abgreifen. Falls Sie bislang noch nie mit einer Casino App gespielt haben, wird es wohl höchste Zeit. Bewegen Sie sich frei und nutzen Sie in Ihrer Freizeit die Möglichkeit aus, in Ihrem Lieblingscasino zu spielen. Wie bereits gesagt, haben Sie alle Vorteile eines normalen Casinos und genießen noch die Vorzüge einer App.