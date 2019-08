Warum Online Casinos mit Trustly arbeiten

Online Casinos werden in Deutschland inzwischen sehr zahlreich im Internet angeboten. Auch wenn stationäre, traditionelle Casinos weiterhin sehr populär sind und nach mittelfristigen Prognosen von Casino-Experten lange nicht verschwinden werden, wird das Glücksspiel online in Deutschland immer populärer. Besonders wächst die Sparte der Sportwetten und ESports, jedoch finden Sie immer mehr Anbieter von Casino Spielen, wie klassische Tischspiele, Slot Spielautomaten und weitere Spiele. Im Kommen sind auch Fantasy Games und Virtual Sports. Die Casinos bewerben ihr Angebot mit Bonus-Angeboten und dabei finden Sie Geldbonus-Angebote oder auch welche ohne Einzahlung, wie Freispiele ohne Einzahlung. Teilweise sind No Deposit Boni auch an einen Einzahlungsbonus gekoppelt und spätestens dann müssen Sie sich entscheiden, wie Ihr Geld auf Ihr Spielerkonto befördert werden soll.

Zahlungsmethoden in Online Casinos

Um in einem Online Casino Echtgeld einsetzen zu können, müssen Sie eine Einzahlung tätigen und um hoffentlich entstandene Gewinne auszahlen zu lassen, beantragen Sie eine Auszahlung vonseiten des Casinos. Dazu gibt es verschiedene Zahlungsmethoden. Einige davon sind eher traditionell, andere sind neu und innovativ in der Branche.

In fast allen Casinos im Internet finden Sie die Option, mit Kreditkarten einzuzahlen. Hierbei gibt es VISA und Mastercard und oft auch Maestro, seltener Diners Club oder andere Anbieter. In den letzten Jahren werden EWallets angeboten, darunter Skrill, Neteller, ecoPayz und andere. Für einige Jahre lang war PayPal eine beliebte Zahlungsmethode, jedoch bieten Casinos online heutzutage kaum noch PayPal an. Immer mehr werden Glücksspieler bei der ersten Einzahlung auf die Methode Trustly stoßen.

Was ist Trustly?

Mit Trustly können Sie schnell und sicher zahlen und in 2019 finden Sie diese Methode in mehr und mehr Online Casinos. Alles was nötig ist, sind die Zugangsinformationen für Ihr persönliches Online Banking, Sie eröffnen kein Kundenkonto beim Casino. Zur Auszahlung können Sie genauso mühelos und schnell Geld empfangen, wenn Sie Ihre Gewinne lieber nicht wieder verspielen, sondern sie sich auszahlen lassen. Trustly unterliegt einem TÜV-geprüften Datenschutz in Deutschland, was einer der größten Vorteile dieser Zahlungsmethode ist.

Wenn das Online Casino Trustly als Methode anbietet, wählen Sie diese bei der Einzahlung aus und geben den jeweiligen Betrag der Einzahlung ein. Meistens gibt es eine minimale Einzahlung von 10 oder 20 €, diese ist je nach Anbieter verschieden. Sie melden sich dann wie normal für das Online Banking an und es wird automatisch eine verschlüsselte und sicher Verbindung zu der Bank erstellt. Wenn Sie mehrere Konten bei der Bank besitzen, können Sie dann auswählen, welches davon Sie in dem Fall benutzen möchten. Je nach Vorgaben Ihrer Bank, geben Sie die Zahlung dann frei, meistens durch Angabe von PIN und TAN, einem mobilen TAN oder TAN-Generator. Sobald diese Transaktion mit der Bank erfolgreich abgeschlossen ist, was normalerweise wenige Minuten dauert, sehen Sie den eingezahlten Betrag sofort auf Ihrem Account beim Online Casino und können darüber verfügen.

Warum ist das Benutzen von Trustly so sicher?

In ca. 30 Ländern in Europa wird Trustly inzwischen angeboten und es gibt diesen Anbieter seit 2008. Das Unternehmen Trustly Group hat ihren Firmensitz in Schweden und ist als Zahlungsdienstleister in Deutschland offiziell zugelassen. Als Mitglied der European Payment Institution Federation (kurz EPIF), wird Trustly von der schwedischen Finanz-Aufsichtsbehörde reguliert und es arbeitet nach den EU Zahlungsdienstleistungs-Vorschriften. Eine Transaktion mit Trustly wird als genauso sicher angesehen, wie andere Echtgeld-Transfers. Bei einer Zahlung in einem Online Casino gelten somit die gleichen Standards der Sicherheit, wie bei der Handhabung Ihrer Daten und deren Verschlüsselung beim normalen Online Banking.

Da die Autorisierung der Zahlungen mit PIN und TAN vor sich geht, sind diese extrem sicher, da es sich um ein Verfahren in zwei Schritten handelt, da die Benutzer beispielsweise eine mobile TAN als Code per Handy empfangen, der dann beim Casino eingegeben werden muss. Trustly selbst als Anbieter der Zahlungsdienstleistung hat hierbei keinerlei Zugriff auf Ihre persönlichen und Finanzdaten und es werden keinerlei privaten Informationen von Ihnen bei Trustly gespeichert. Trustly und sein Verfahren wurde vom TÜV Saarland getestet und es besitzt das Siegel „TÜV geprüfter Datenschutz“, was für Sie als Nutzer der Dienstleistung natürlich großes Vertrauen auslöst.

Vorteile von Trustly als Zahlungsmethode in Online Casinos

Hier sehen Sie eine kurze Zusammenfassung der Vorteile von Trustly bei Ein- und Auszahlung in einem Casino online in Deutschland:

Zahlung via Online Banking, ganz ohne EWallet oder Kreditkarte.

TÜV-geprüfter Datenschutz sorgt für extrem hohe Sicherheit.

Heute bieten so gut wie alle vertrauenswürdigen Online Casinos in Deutschland Trustly als Option an.

Bei Trustly ist keine Registrierung oder ein Konto erforderlich, um es benutzen zu können.

Einzahlungen im Casino werden sofort gutgeschrieben und die Auszahlungen erledigen sich meistens in wenigen Minuten.

Teilweise ist keine Anmeldung beim Casino mehr nötig, wenn mit Trustly eingezahlt wird.