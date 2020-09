Wie die GeschÃ¤fte Bitcoins von Kunden annehmen wÃ¼rden

Der Wert der Bitcoins erreicht jeden Tag neue Höchststände. Die Öffentlichkeit zeigt ein großes Interesse an Investitionen in die Kryptowährung. Der Wert von Bitcoin wird sich über einen bestimmten Zeitraum erstrecken. Viele Unternehmen investieren in Bitcoins. Die kleinen Unternehmen haben begonnen, Bitcoins als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Wenn Sie Bitcoins akzeptieren, geben Sie den Kunden ein Signal, dass Sie bei der Einführung neuer Technologien an vorderster Front stehen. Es lenkt auch die Aufmerksamkeit neuer Kunden auf Ihr Unternehmen und reduziert zudem Betrug

Wenn Ihr Kunde mit Bitcoin bezahlen möchte, können Sie die Bitcoins auf folgende Arten annehmen:

Adresse der Brieftasche

Wenn es ein paar regelmäßige Bitcoin-Nutzer gibt, ist der beste Weg, die Bitcoins der Kunden anzunehmen, wenn Sie sich die Bitcoins direkt zusenden lassen. Dies kann jedoch nur geschehen, wenn Sie eine Bitcoin-Brieftasche haben. Die Brieftasche hat die Form von Buchstaben und Zahlen. Es gibt verschiedene Bitcoin-Börsen, die Dienstleistungen und Plattformen für die Brieftasche anbieten. Sie müssen sich beim Brieftaschenservice registrieren und die Adresse der Brieftasche zusammen mit dem öffentlichen und dem privaten Schlüssel erhalten, die für die sichere Durchführung der Transaktion erforderlich sind. Wenn Sie das Geld aus der Bitcoin-Brieftasche in die Fiat-Währung abheben möchten, müssen Sie das Bankkonto oder die Kreditkarte.

Wenn Sie Bitcoins von den Kunden annehmen möchten, sollten Sie die Brieftaschenadresse besser im QR-Code-Format haben. Die Kunden können den QR-Code einscannen und die Bitcoins an die Adresse übertragen, indem sie mit Hilfe von privaten Schlüsseln unterschreiben. Da der Wert der Bitcoins schwanken würde, müssen Sie den Wert der Bitcoins regelmäßig anhand des Wechselkurses überprüfen.

Bildschirm-Anwendungen

Auf dem Markt sind viele Touchscreen-Apps erhältlich, die von Unternehmen genutzt werden können. Diese Apps funktionieren wie normale e-Wallets. Der Händler muss die Adresse der Brieftasche mit der Anwendung verknüpfen und der Brieftasche einen Betrag hinzufügen. Die Anwendung generiert den QR-Code mit der öffentlichen Adresse und den Beträgen, die Sie in BTC senden müssen. Wenn der Kunde den QR-Code mit Ihrer öffentlichen Adresse auf seiner mobilen Brieftaschen-App scannt und unterschreibt, um die Transaktion durchzuführen, werden die Bitcoins in Ihre Brieftasche transferiert. Diese Art von Service kann in Anspruch genommen werden, wenn Sie Smartphones dabei haben.

Hardware-Endgeräte (POS)

Bitcoin hat sich auf dem Markt einen enormen Ruf erworben. Viele haben begonnen, diese Währung zu akzeptieren, und sie wird jetzt in den Hardware-Point-of-Sale-Lösungen verwendet. Es gibt Bitcoin-spezifische Zahlungsterminals, die Sie in Ihre regulären Point-of-Sale-Terminals integrieren können.

Geschenkkarten

Sie können durch den Austausch von Bitmünzen Geschenke kaufen. Die führenden Einzelhandelsgeschäfte haben begonnen, Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren. Es gibt eine Option für Sie, Geschenkkarten zu kaufen und mit Bitcoins zu bezahlen. Wenn Sie in dem Geschäft tätig sind, in dem Sie Geschenke und Geschenkkarten verkaufen, dann ist der beste Weg, Zahlungen durch Bitcoins zu akzeptieren. Sie können Ihre Artikel auch auf der Plattform präsentieren, auf der Bitcoins akzeptiert werden.

Online

Wenn Sie ein Online-Geschäft betreiben, können Sie die Zahlung Ihrer Kunden über E-Wallets, Debit- und Kreditkarten sowie Bitcoins akzeptieren. Sie können die Kunden die Zahlungen durch Bitcoins mit QR-Code oder öffentlichem Schlüssel vornehmen lassen. Über Offizielle Seite können Sie mit dem Handel mit Bitcoins beginnen

Rechnungen

Wenn Ihr Unternehmen die Zahlung für das Produkt oder die Dienstleistungen, die Sie verkaufen, durch Rechnungen erhalten würde, können Sie Ihren Kunden einen Betrag vorschlagen, der durch Bitmünzen zu zahlen ist. Der Wert der Bitcoins würde sich jedoch ständig ändern. Wenn der Bitcoin-Wert sinkt, bedeutet dies einen Verlust für Ihr Unternehmen.

Die Rechnung muss in die Adresse der Brieftasche eingebettet werden, damit die Kunden die Gelder direkt an diese spezielle Adresse überweisen können. Der öffentliche Schlüssel wäre eine Zeichenfolge mit Buchstaben und Zahlen in Klein- und Großbuchstaben mit QR-Code.

Länder, die Bitmünzen akzeptieren

Es gibt viele Länder, in denen Bitcoins legal akzeptiert werden. Neben Bitcoins werden auch andere Kryptowährungen akzeptiert. Die Gesetzgeber und Finanzaufsichtsbehörden versuchen immer noch zu verstehen, wo genau Bitcoins in den gesetzlichen Rahmen passen würden. Bitcoins können reguliert oder unreguliert sein. In einigen wenigen Gerichtsbarkeiten ist die Annahme von Bitcoins legal. Bevor Sie also Bitcoins für Ihr Unternehmen verwenden wollen, müssen Sie den Rechtsberater konsultieren.