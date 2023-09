Die aktuellen Streaming Highlights Lukas Wenzel

Netflix

Delete

Wenn du mit deiner Handykamera einen Menschen einfach so verschwinden lassen könntest, auf wen würdest du sie richten? Aim und Lilly, die beide in unglücklichen Beziehungen stecken, haben eine Affäre. Als Lilly zufällig das Gerät, mit dem man Menschen einfach in Luft auflösen kann, in die Finger bekommt, beschließen sie und Aim, mit der übernatürlichen Funktion ihre Beziehungen „auszulöschen“ und ihr gemeinsames Leben zu beginnen. Doch ganz so einfach ist es nicht. || ab 28.06

Black Mirror

Die düstere und satirische Anthologie-Serie ist zurück und erfindet sich in gewohnter Manier mit jeder Folge neu. In Sachen Unvorhersehbarkeit und überraschenden Wendungen ist die sechste Staffel von „Black Mirror“ nicht zu schlagen. Schöpfer und Drehbuchautor der Serie, bei der man auf alles gefasst sein muss, ist Charlie Brooker. || Staffel 6 ab 15.06.2023

The Witcher

Monarchen, Magier und Monster – auf dem Kontinent sind alle hinter Ciri her, doch Geralt, der seine kürzlich wiedergefundene Familie vor denen beschützen will, die sie zerstören wollen, hält sie versteckt. Yennefer, die mit Ciris magischem Training betraut ist, führt sie zur sicheren Festung von Aretusa, wo sie sich erhoffen, mehr über die ungenutzten Kräfte des Mädchens herauszubekommen. || ab 29.06.

Sky

Last King of the Cross

Als Kind einer armen libanesischen Migrantenfamilie hat John Ibrahim im australischen Sydney kaum Aufstiegschancen. Doch zusammen mit seinem Bruder Sam wird er zum Nachtclub-Mogul und erobert Sydneys Rotlichtviertel Kings Cross. Die aufwendig produzierte Gangsterserie von Sky entstand nach Ibrahims gleichnamiger Bestseller-Autobiografie. || ab o4.07

Then You Run

Die vier Teenagerinnen Tara, Ruth, Stink und Nessi machen einen verhängnisvollen Ausflug nach Rotterdam: Als plötzlich Taras Vater tot aufgefunden wird, beginnt für die Freundinnen eine gefährliche Flucht quer durch Europa. Im Gepäck haben sie drei Kilo Heroin auf das es Taras Onkel Reagan (Richard Coyle), ein berüchtigter Gangster, abgesehen hat. Aber Reagan ist nicht die einzige Person, die sie fürchten müssen: ein Serienmörder, der als „The Traveller“ bekannt ist, zieht seine mörderischen Kreise… || ab 07.07

Prime Video

Tom Clancy‘s Jack Ryan

In der vierten und finalen Staffel von Tom ­Clancy‘s Jack Ryan befindet sich Jack auf seiner bisher gefährlichsten Mission: Er muss sich einem Feind im In- und Ausland stellen. Als neuer stellvertretender CIA-Direktor hat Jack Ryan die Aufgabe, interne Korruption aufzudecken, und stößt dabei auf eine Reihe von verdächtigen Geheimoperationen, die die Verwundbarkeit des Landes offenbaren könnten. || ab 30.06

Der Sommer, als ich schön wurde

Die zweite Staffel von „Der Sommer, als ich schön wurde“ wird von den Showrunnerinnen Han und Sarah Kucserka angeführt. Han, Kucserka, Karen Rosenfelt und Gabrielle Stanton fungieren als Executive Producer, zusammen mit Hope Hartman, Mads Hansen und Paul Lee für wiip. Die Serie ist eine Koproduktion von Amazon Studios und wiip.

|| ab 14.07

Disney+

AVATAR: THE WAY OF WATER

Mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films erzählt „Avatar: The Way of Water“ die spannende Geschichte der Familie Sully: von den Problemen, die sie verfolgen, die Mühen, die sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen, sowie die dramatischen Erlebnisse und die Kämpfe, die sie führen, um zu überleben. All dies geschieht vor der atemberaubenden Kulisse von Pandora, wo die Zuschauer neue Na‘vi-Kulturen und eine Reihe exotischer Meeresbewohner kennenlernen, die die majestätischen Ozeane bevölkern. || ab 07.06

FARM REBELLION

„Farm Rebellion“ ist eine außergewöhnliche Doku-Serie über eine einzigartige Farm, die auf moderne, multifunktionale Landwirtschaft fokussiert ist. Mit Vordenkerinnen und Vordenkern aus der ganzen Welt sowie lokalen Helferinnen und Helfern, die ihrem Leben eine neue Richtung geben wollen, stellt sich ein Team von jungen Menschen – bestehend aus Expertinnen und Experten auf ihren Gebieten – den Herausforderungen, denen die Landwirtschaft gegenübersteht. Die sechsteilige lokale Produktion wurde auf dem innovativen Hof „Gut&Bösel“ in Brandenburg gedreht. || ab 14.06