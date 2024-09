Streaming Highlights August 2024 Lukas Wenzel

Sky

The Truth vs. Alex Jones

Im Dezember 2012, am Tag des tragischen Amoklaufes an der Sandy Hook Grundschule in Newtown, CT, bei der 20 Kinder und sechs Erwachsene getötet wurden, begann Alex Jones, Fragen über den Wahrheitsgehalt des Angriffs aufzuwerfen. Seine Leugnung der Morde und seine weiteren Erfindungen über eine Vertuschung durch die Regierung trieben die Besucherzahlen auf seiner Website in die Höhe und brachten ihm Millionen von Dollar an Werbeeinnahmen. Und Jones machte noch jahrelang damit weiter, seinem Millionenpublikum Lügen über den Vorfall zu erzählen. || ab 03.08.

Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst

Die Doku-Serie beschreibt die nächsten acht Jahre nach seiner Verhaftung, in denen Durst ausgeliefert und wegen des Mordes an seiner langjährigen Freundin Susan Berman vor Gericht gestellt wird. Die Serie verfolgt akribisch den Verlauf des Falles und bringt neues Material ans Licht – darunter Aufnahmen von Dursts Verhör nach seiner Verhaftung, Mitschnitte seiner Telefongespräche und Videobesuche aus dem Gefängnis sowie offene Interviews mit dem Richter, den Geschworenen, den Anwälten und Zeugen sowie mit Dursts langjährigen Freunden, Partnern und Familienmitgliedern. Die Serie setzt die Ausgrabung der weitreichenden Welt von Robert Durst fort, einem Mörder, der sich über dreißig Jahre lang der Justiz entziehen konnte … und denjenigen, die in sein Netz gezogen wurden.

|| ab 31.08.

Prime Video

JACKPOT!

In der nahen Zukunft wird in Kalifornien eine „Große Lotterie“ ins Leben gerufen – der Haken dabei: Der Gewinner muss vor Sonnenuntergang getötet werden, um den milliardenschweren Jackpot legal zu erhalten. Als Katie Kim (Awkwafina) nach Los Angeles zieht, gerät sie versehentlich in den Besitz des Gewinnerloses. In ihrer Verzweiflung, die Horden von Jackpot-

Jägern zu überleben, verbündet sie sich widerwillig mit dem Amateur-Lotterieschutzagenten Noel Cassidy (John Cena), der alles in seiner Macht Stehende tun wird, um sie bis Sonnenuntergang am Leben zu halten und dafür einen Teil ihres Gewinns zu erhalten… || ab 15.08.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

In der zweiten Staffel von Die Ringe der Macht ist Sauron zurückgekehrt. Von Galadriel vertrieben, ohne Armee und ohne Verbündete, muss sich der aufstrebende Dunkle Herrscher nun auf seine eigene Gerissenheit verlassen, um seine Kräfte wieder zu erlangen und die Erschaffung der Ringe der Macht zu beaufsichtigen, die es ihm ermöglichen werden, alle Völker von Mittelerde an seinen finsteren Willen zu binden. Die neue Staffel baut auf den visuellen Ansprüchen und dem epischen Worldbuilding der ersten Staffel auf und wird selbst die beliebtesten und verletzlichsten Charaktere mit der steigenden Flut der aufkommenden Dunkelheit mitreißen. Dabei werden sie alle vor die Herausforderung gestellt ihren Platz in einer Welt zu finden, die zunehmend am Rande des Unheils steht – Elfen und Zwerge, Orks und Menschen, Zauberer und Harfüße… || ab 29.08.

Netflix

Exploding Kittens

Auf der Erde läuft es gar nicht gut, weshalb Gott (Tom Ellis) gefeuert und auf die Erde gesandt wird, um wieder einen guten Draht zu den Menschen aufzubauen. Es gibt allerdings einen Haken: Er ist im Körper einer rundlichen Hauskatze gefangen. Als Teil seiner Rehabilitierung zieht er bei einer zerrütteten Familie ein, wo er allerdings die meiste Zeit damit verbringt, dem Laserpointer hinterherzujagen. || ab 12.07.

Sweet Home

Das Zeitalter der Monster endet und das der Menschen beginnt. Diejenigen, bei denen die Grenzen zwischen Mensch und Monster verschwimmen, müssen eine schwere Entscheidung fällen.

Too Hot to Handle

„Too Hot to Handle“, die Serie, die darauf abzielt, sexy Singles zu helfen, tiefere emotionale Beziehungen aufzubauen und viel Geld zu gewinnen, ist zurück. Zum ersten Mal glauben die frechen Flirtbegeisterten, sie wüssten, worauf sie sich eingelassen haben…

||ab 19.07.