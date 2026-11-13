Im Test: Sony Xperia 1 VIII Philipp Lumetsberger

Sony bleibt seiner Linie treu und schickt mit dem Xperia 1 VIII ein Flaggschiff ins Rennen, das sich bewusst von der Masse abhebt. WÃ¤hrend ein Galaxy S26 Ultra oder ein Xiaomi 17 Ultra vor allem durch GrÃ¶ÃŸe auffallen, setzt Sony auf ein angenehm handliches GehÃ¤use. Auf eine starke Kamera muss man dabei trotzdem nicht verzichten. Und mit 3,5-mm-Klinke sowie microSD-Slot bietet das GerÃ¤t gleich zwei Ausstattungsmerkmale, die bei der Konkurrenz lÃ¤ngst verschwunden sind.

Leichtgewicht mit Ecken und Kanten

Das 6,5 Zoll groÃŸe Display setzt auf das etwas ungewÃ¶hnliche Format von 19,5:9. Ins Auge stechen dabei die BildschirmrÃ¤nder. Sie fallen seitlich deutlich schmaler aus als oben und unten. Abgesehen davon Ã¼berzeugt der Bildschirm auf ganzer Linie. Die AuflÃ¶sung von 2.340 x 1.080 Pixeln ist solide, die Farbdarstellung exzellent. Dazu kommen eine hohe Helligkeit und ein starker Kontrast. Gorilla Glass Victus 2 soll das empfindliche Bauteil vor BeschÃ¤digungen schÃ¼tzen. GewÃ¶hnungsbedÃ¼rftig ist auch die raue Struktur der RÃ¼ckseite. Sie sorgt dafÃ¼r, dass das GerÃ¤t sehr gut in der Hand liegt und FingerabdrÃ¼cke keine Chance haben. Aus unserer Sicht trÃ¼bt sie aber die Wertigkeit des Smartphones ein wenig.

Kraftpaket mit Zeiss-Technik

FÃ¼r die nÃ¶tige Leistung sorgt der Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ihm zur Seite stehen 12 GB Arbeitsspeicher bei der 256-GB-Variante. Das 1-TB-Modell ist sogar mit 16 GB RAM ausgestattet. Die Leistung Ã¼berzeugt in allen AnwendungsfÃ¤llen, vom Multitasking Ã¼ber Gaming bis zur Videobearbeitung. Damit das GerÃ¤t dabei nicht zu heiÃŸ wird, kommen ein Dampfkammer-KÃ¼hlkÃ¶rper und Graphit-WÃ¤rmediffusionsschichten zum Einsatz. Selbst bei lÃ¤ngeren Gaming-Sessions bleibt das Xperia 1 VIII dadurch kÃ¼hl. Musikliebhaber freuen sich Ã¼ber den 3,5-mm-Audioanschluss fÃ¼r kabelgebundene KopfhÃ¶rer. Die verbauten Stereo-Lautsprecher liefern zudem ein kraftvolles, ausgewogenes Klangbild mit ausbalanciertem Bass. Bei der Dreifachkamera setzt Sony auf speziell fÃ¼r das Xperia 1 VIII kalibrierte Zeiss-Objektive. Haupt-, Tele- und Ultraweitwinkellinse lÃ¶sen jeweils mit 48 Megapixeln auf. Insgesamt machen die Bilder einen sehr guten Eindruck. Vor allem die hochwertigen Zoomaufnahmen, die natÃ¼rliche Farbgebung und die schÃ¶nen Kontraste kÃ¶nnen Ã¼berzeugen. Die Kamera-App bietet praktische Fotomodi und zahlreiche EinstellungsmÃ¶glichkeiten. An der rechten GehÃ¤useseite sitzt zudem ein praktischer Extrabutton als AuslÃ¶ser. Halb gedrÃ¼ckt aktiviert er den Autofokus. Durch lÃ¤ngeres DrÃ¼cken lÃ¤sst sich die Kamera auch bei ausgeschaltetem Display direkt starten.

Ausdauernd und aufgerÃ¤umt

Beim Akku setzt Sony auf Ausdauer. Das zeigt schon die KapazitÃ¤t von 5.000 mAh. Laut Hersteller ermÃ¶glicht sie eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen. Dieser Wert wird freilich nur unter Laborbedingungen erreicht. In unserem Browsertest schaffte das Xperia 1 VIII 27 Stunden. Die adaptive Xperia-Ladetechnologie soll den Akku wÃ¤hrend des Ladevorgangs schonen. Dadurch soll der Akku auch nach vier Jahren Nutzung noch einen GroÃŸteil seiner ursprÃ¼nglichen KapazitÃ¤t aufweisen. Ob Sony dieses Versprechen auch einhalten kann, ist allerdings kaum Ã¼berprÃ¼fbar.

Ab Werk lÃ¤uft bereits Android 16. Dazu verspricht der Hersteller vier Betriebssystem-Updates und sechs Jahre Sicherheitsaktualisierungen. Erfreulich: Die Zahl vorinstallierter Apps hÃ¤lt sich in Grenzen. Neben Facebook, Instagram und LinkedIn sind nur ein Musikplayer, eine Videobearbeitungs-App und der Spieleoptimierer an Bord. Unterm Strich hebt sich das Xperia 1 VIII vor allem durch sein handliches Format, den Klinkenanschluss und den erweiterbaren Speicher von vielen anderen Flaggschiffen ab.

Vorteile Nachteile – Sehr starkes Kamerasystem

– Handliches Format

– Ausdauernder Akku – Update-Zeitraum kÃ¼rzer als bei

manchen Konkurrenten

– Breite DisplayrÃ¤nder

Hersteller Sony Name Xperia 1 VIII Preis 1119,99 Euro

Betriebssystem Android 16 Abmessungen 162 x 74 x 8,3 mm Gewicht 200 g Display Technologie LTPO OLED Display GrÃ¶ÃŸe 6,50 Zoll Display AuflÃ¶sung 1080 x 2340 Pixel Display Pixeldichte 396 ppi

CPU-Hersteller Qualcomm CPU-Model SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU-Leistung Octa-core (2×4,6 GHz Oryon

V3 Phoenix L + 6×3,62

GHz Oryon V3 Phoenix M) Arbeitsspeicher 12 GB Speicher intern 256 GB

Hauptkamera 48 MP / 48 MP / 48 MP SekundÃ¤rkamera 12 MP

Bluetooth 6.0 Wi-Fi-Generation a/b/g/n/ac/6e/7 NFC ja

Akku-KapazitÃ¤t 5000 mAh Ladeleistung (Kabel) 30 W Â Ladeleistung (Kabellos) 15 W

Laufzeit Video 1655 min Laufzeit Browser 1637 min Laufzeit 3D-Render 358 min Ladezeit 0-50 28 min Ladezeit 0-100 86 min Geekbench 6-Single 3333 Geekbench 6-Multi 9089

Display 94,74% Speed (Leistungstest) 94,88% Speed (Hardware) 97,00% Akku (Laufzeit) 86,77% Akku (Hardware) 71,52% Features 88,00% Kamera 80,70% Verarbeitung 90,00% Design 80,00% Haptik 93,25%

Gesamtnote: Sehr gut | 89,0%

Preis/Leistung: GenÃ¼gend | 51,6%

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Abmessungen: : (in mm - HÃ¶he x Breite x Tiefe)

Display:

Speed:

Akku:

Verarbeitung:

Ausstattung:

Design:

Haptik:

Kamera:

Leistung: Grafik: Browser: Akku: Max. 80627

Max. 4942

Max. 7176

Max. 910



Gesamtwertung: /40