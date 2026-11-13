Im Test: Sony Xperia 1 VIII

Sony bleibt seiner Linie treu und schickt mit dem Xperia 1 VIII ein Flaggschiff ins Rennen, das sich bewusst von der Masse abhebt. WÃ¤hrend ein Galaxy S26 Ultra oder ein Xiaomi 17 Ultra vor allem durch GrÃ¶ÃŸe auffallen, setzt Sony auf ein angenehm handliches GehÃ¤use. Auf eine starke Kamera muss man dabei trotzdem nicht verzichten. Und mit 3,5-mm-Klinke sowie microSD-Slot bietet das GerÃ¤t gleich zwei Ausstattungsmerkmale, die bei der Konkurrenz lÃ¤ngst verschwunden sind.
Leichtgewicht mit Ecken und Kanten
Das 6,5 Zoll groÃŸe Display setzt auf das etwas ungewÃ¶hnliche Format von 19,5:9. Ins Auge stechen dabei die BildschirmrÃ¤nder. Sie fallen seitlich deutlich schmaler aus als oben und unten. Abgesehen davon Ã¼berzeugt der Bildschirm auf ganzer Linie. Die AuflÃ¶sung von 2.340 x 1.080 Pixeln ist solide, die Farbdarstellung exzellent. Dazu kommen eine hohe Helligkeit und ein starker Kontrast. Gorilla Glass Victus 2 soll das empfindliche Bauteil vor BeschÃ¤digungen schÃ¼tzen. GewÃ¶hnungsbedÃ¼rftig ist auch die raue Struktur der RÃ¼ckseite. Sie sorgt dafÃ¼r, dass das GerÃ¤t sehr gut in der Hand liegt und FingerabdrÃ¼cke keine Chance haben. Aus unserer Sicht trÃ¼bt sie aber die Wertigkeit des Smartphones ein wenig.
Kraftpaket mit Zeiss-Technik
FÃ¼r die nÃ¶tige Leistung sorgt der Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ihm zur Seite stehen 12 GB Arbeitsspeicher bei der 256-GB-Variante. Das 1-TB-Modell ist sogar mit 16 GB RAM ausgestattet. Die Leistung Ã¼berzeugt in allen AnwendungsfÃ¤llen, vom Multitasking Ã¼ber Gaming bis zur Videobearbeitung. Damit das GerÃ¤t dabei nicht zu heiÃŸ wird, kommen ein Dampfkammer-KÃ¼hlkÃ¶rper und Graphit-WÃ¤rmediffusionsschichten zum Einsatz. Selbst bei lÃ¤ngeren Gaming-Sessions bleibt das Xperia 1 VIII dadurch kÃ¼hl. Musikliebhaber freuen sich Ã¼ber den 3,5-mm-Audioanschluss fÃ¼r kabelgebundene KopfhÃ¶rer. Die verbauten Stereo-Lautsprecher liefern zudem ein kraftvolles, ausgewogenes Klangbild mit ausbalanciertem Bass. Bei der Dreifachkamera setzt Sony auf speziell fÃ¼r das Xperia 1 VIII kalibrierte Zeiss-Objektive. Haupt-, Tele- und Ultraweitwinkellinse lÃ¶sen jeweils mit 48 Megapixeln auf. Insgesamt machen die Bilder einen sehr guten Eindruck. Vor allem die hochwertigen Zoomaufnahmen, die natÃ¼rliche Farbgebung und die schÃ¶nen Kontraste kÃ¶nnen Ã¼berzeugen. Die Kamera-App bietet praktische Fotomodi und zahlreiche EinstellungsmÃ¶glichkeiten. An der rechten GehÃ¤useseite sitzt zudem ein praktischer Extrabutton als AuslÃ¶ser. Halb gedrÃ¼ckt aktiviert er den Autofokus. Durch lÃ¤ngeres DrÃ¼cken lÃ¤sst sich die Kamera auch bei ausgeschaltetem Display direkt starten.
Ausdauernd und aufgerÃ¤umt
Beim Akku setzt Sony auf Ausdauer. Das zeigt schon die KapazitÃ¤t von 5.000 mAh. Laut Hersteller ermÃ¶glicht sie eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen. Dieser Wert wird freilich nur unter Laborbedingungen erreicht. In unserem Browsertest schaffte das Xperia 1 VIII 27 Stunden. Die adaptive Xperia-Ladetechnologie soll den Akku wÃ¤hrend des Ladevorgangs schonen. Dadurch soll der Akku auch nach vier Jahren Nutzung noch einen GroÃŸteil seiner ursprÃ¼nglichen KapazitÃ¤t aufweisen. Ob Sony dieses Versprechen auch einhalten kann, ist allerdings kaum Ã¼berprÃ¼fbar.
Ab Werk lÃ¤uft bereits Android 16. Dazu verspricht der Hersteller vier Betriebssystem-Updates und sechs Jahre Sicherheitsaktualisierungen. Erfreulich: Die Zahl vorinstallierter Apps hÃ¤lt sich in Grenzen. Neben Facebook, Instagram und LinkedIn sind nur ein Musikplayer, eine Videobearbeitungs-App und der Spieleoptimierer an Bord. Unterm Strich hebt sich das Xperia 1 VIII vor allem durch sein handliches Format, den Klinkenanschluss und den erweiterbaren Speicher von vielen anderen Flaggschiffen ab.
|Vorteile
|Nachteile
|– Sehr starkes Kamerasystem
– Handliches Format
– Ausdauernder Akku
|– Update-Zeitraum kÃ¼rzer als bei
manchen Konkurrenten
– Breite DisplayrÃ¤nder
|Hersteller
|Sony
|Name
|Xperia 1 VIII
|Preis
|1119,99 Euro
|Betriebssystem
|Android 16
|Abmessungen
|162 x 74 x 8,3 mm
|Gewicht
|200 g
|Display Technologie
|LTPO OLED
|Display GrÃ¶ÃŸe
|6,50 Zoll
|Display AuflÃ¶sung
|1080 x 2340 Pixel
|Display Pixeldichte
|396 ppi
|CPU-Hersteller
|Qualcomm
|CPU-Model
|SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
|CPU-Leistung
|Octa-core (2×4,6 GHz Oryon
V3 Phoenix L + 6×3,62
GHz Oryon V3 Phoenix M)
|Arbeitsspeicher
|12 GB
|Speicher intern
|256 GB
|Hauptkamera
|48 MP / 48 MP / 48 MP
|SekundÃ¤rkamera
|12 MP
|Bluetooth
|6.0
|Wi-Fi-Generation
|a/b/g/n/ac/6e/7
|NFC
|ja
|Akku-KapazitÃ¤t
|5000 mAh
|Ladeleistung (Kabel)
|30 W
|Â Ladeleistung (Kabellos)
|15 W
|Laufzeit Video
|1655 min
|Laufzeit Browser
|1637 min
|Laufzeit 3D-Render
|358 min
|Ladezeit 0-50
|28 min
|Ladezeit 0-100
|86 min
|Geekbench 6-Single
|3333
|Geekbench 6-Multi
|9089
|Display
|94,74%
|Speed (Leistungstest)
|94,88%
|Speed (Hardware)
|97,00%
|Akku (Laufzeit)
|86,77%
|Akku (Hardware)
|71,52%
|Features
|88,00%
|Kamera
|80,70%
|Verarbeitung
|90,00%
|Design
|80,00%
|Haptik
|93,25%
Gesamtnote: Sehr gut | 89,0%
Preis/Leistung: GenÃ¼gend | 51,6%
|
Display:
Speed:
Akku:
Verarbeitung:
Ausstattung:
Design:
Haptik:
Kamera:
|
Leistung:
Grafik:
Browser:
Akku:
|
Max. 80627
Max. 4942
Max. 7176
Max. 910