Der Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 richtet sich an grÃ¶ÃŸere und anspruchsvollere RasenflÃ¤chen bis 1.500 Quadratmeter. Ein Begrenzungskabel oder eine separate RTK-Antenne benÃ¶tigt er nicht: Zur Orientierung kombiniert der MÃ¤hroboter ein 360-Grad-LiDAR mit zwei Kameras. Die Einrichtung ist unkompliziert. Nach dem Platzieren der Ladestation und der Kopplung mit der App lÃ¤sst sich der Garten kartieren. Einen 67 Quadratmeter groÃŸen Testbereich erfasste unser GerÃ¤t in rund acht Minuten. Insgesamt kÃ¶nnen bis zu 20 MÃ¤hzonen verwaltet werden.

Vor dem ersten Einsatz waren allerdings zwei Firmware-Updates nÃ¶tig. Im Praxistest blieb der Roboter auch entlang von HauswÃ¤nden, unter StrÃ¤uchern und an Steigungen stets auf Kurs. Der Allradantrieb ist fÃ¼r Steigungen bis 80 Prozent ausgelegt. Die SchnitthÃ¶he lÃ¤sst sich per App gut anpassen, eine zusÃ¤tzliche 12-Zentimeter-Kantenschneidscheibe reduziert ungemÃ¤hte Streifen entlang von Mauern. Ãœber die App kÃ¶nnen MÃ¤hfortschritt und Position verfolgt, Livebilder abgerufen und der Roboter ferngesteuert werden. WLAN, Bluetooth und 4G sind an Bord, wobei die 4G-Verbindung im Test zeitweise abbrach. Bei Regen fÃ¤hrt der nach IPX6 geschÃ¼tzte Roboter selbststÃ¤ndig zur Station zurÃ¼ck. Praktisch ist auch die DropMow-Funktion, womit sich FlÃ¤chen ohne vorherige Kartierung mÃ¤hen lassen. Der 6,1-Ah-Akku soll laut Hersteller bis zu 500 Quadratmeter pro Ladung schaffen. Nach einem Ladestopp setzt der LUBA die Arbeit selbststÃ¤ndig fort.

Insgesamt punktet er mit zuverlÃ¤ssiger Navigation, guter GelÃ¤ndegÃ¤ngigkeit und umfangreichen Funktionen, verlangt bei grÃ¶ÃŸeren FlÃ¤chen aber eine groÃŸzÃ¼gige Zeitplanung.

Fazit

Der Luba mini 2 AWD 1500 meistert dank LiDAR auch steile, schattige und verwinkelte GÃ¤rten zuverlÃ¤ssig. Die Kantenschneidscheibe reduziert Nacharbeit, groÃŸe FlÃ¤chen mÃ¤ht er allerdings nur in mehreren Etappen.

Mammotion Luba mini 2 AWD 1500

Specs

Preis: 1.599 Euro / FlÃ¤che: bis 1.500 mÂ² / Steigung: bis 80 % / Antrieb: Allrad / MÃ¤hhÃ¶he: 20â€“65 mm / MÃ¤hbreite: 200 mm + 120 mm Kantenschnitt / Akku: 6.100 mAh, bis 500 mÂ²/Ladung / Ladezeit: 150 min / LautstÃ¤rke: < 65 dB / KonnektivitÃ¤t: 4G, WLAN, Bluetooth / Features: LiDAR, Dual-Kamera, 20 MÃ¤hzonen, DropMow, Lawn Printing

de.mammotion.com

Bewertung

94% Navigation

90% MÃ¤hleistung

92% App & Setup

Note Hervorragend 92,0%