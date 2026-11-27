Aiper Scuba V3 im Test: Poolroboter mit KI-UnterstÃ¼tzung Philipp Lumetsberger

Der Aiper Scuba V3 ist ein akkubetriebener Poolroboter fÃ¼r Becken bis 150 Quadratmeter und reinigt Boden, WÃ¤nde sowie die Wasserlinie. Die Einrichtung gelingt unkompliziert: Nach der Kopplung mit der Aiper-App kann die Reinigung direkt am GerÃ¤t oder per Smartphone gestartet werden. Mit 8,25 Kilogramm lÃ¤sst sich der Roboter noch gut aus dem Becken heben. FÃ¼r die Navigation kombiniert der Scuba V3 eine Kamera mit einem Abstandssensor. So erkennt er die Beckenform und Hindernisse und plant seine Reinigungswege entsprechend. Im AI-Patrol-Modus erkennt das System Verschmutzungen und passt die Reinigung entsprechend an. Die Bildverarbeitung erfolgt laut Hersteller lokal auf dem GerÃ¤t. Neben dem Automatikmodus stehen separate Programme fÃ¼r Boden, WÃ¤nde und Wasserlinie sowie Zeitplan-, KI- und Eco-Funktionen bereit. Besonders praktisch ist JetAssist: Dabei bewegt sich der Roboter horizontal an der Wasserlinie entlang und nimmt Ablagerungen gezielt auf. Zwei BÃ¼rsten und eine Saugleistung von 18.169 Litern pro Stunde sorgen fÃ¼r eine grÃ¼ndliche Schmutzaufnahme, feinere Partikel landen im mehrschichtigen MicroMesh-Filter. Eine Akkuladung reicht laut Aiper fÃ¼r bis zu 180 Minuten, im Eco-Modus sind bis zu 210 Minuten mÃ¶glich. Danach fÃ¤hrt der Scuba V3 zur Wasserlinie, wo er sich leichter entnehmen lÃ¤sst. Die vollstÃ¤ndige Ladung auf der kabellosen Station dauert volle fÃ¼nf Stunden. Im Test erwies sich die App als Ã¼bersichtlich; bei niedrigem Akkustand warnte sie rechtzeitig. WÃ¤hrend des Ladevorgangs bleibt ein neuer Reinigungsstart gesperrt. Positiv fÃ¤llt der kabellose Betrieb auf, der am Beckenrand kein Stromkabel erfordert. Die lange Ladezeit sollte bei mehreren DurchgÃ¤ngen jedoch eingeplant werden.





Aiper Scuba V3 Specs Preis: 849 Euro / PoolgrÃ¶ÃŸe: bis 150 mÂ² / Reinigung: Boden, WÃ¤nde, Wasserlinie / OberflÃ¤chen: Beton, Fiberglas, Vinyl, Fliesen / UmwÃ¤lzleistung: 18.169 l/h / Filter: 3,5 l, MicroMesh / Akkulaufzeit: bis 210 min / Ladezeit: 5 Std. / Gewicht: 8,25 kg / Steuerung: per App oder GerÃ¤t / Garantie: 2 Jahre /

aiper.com Bewertung 92% Navigation & Reinigung

88% Handhabung & App

80% Akku & Laden Note Sehr gut 86,7%