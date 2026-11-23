Withings Bodyscan 2 im Test: AusgeklÃ¼gelte Analysewaage Philipp Lumetsberger

Withings positioniert die BodyScan 2 nicht als klassische Personenwaage, sondern als umfassendes AnalysegerÃ¤t fÃ¼r die KÃ¶rperzusammensetzung und Longevity. Neben dem Gewicht erfasst das GerÃ¤t Muskelmasse, KÃ¶rperfett, Wasseranteil und viszerales Fett â€“ und schlÃ¼sselt diese Werte segmental nach KÃ¶rperregionen auf. MÃ¶glich wird das durch die Kombination aus FuÃŸelektroden und einem Griff samt Handelektroden: Man steigt auf die Waage, nimmt die Griffstange in die Hand, streckt die Arme aus und hÃ¤lt rund 30 Sekunden still.

Im Praxistest Ã¼berzeugt vor allem, wie konstant die Messwerte ausfallen. Wer morgens unter gleichen Bedingungen misst, erhÃ¤lt zuverlÃ¤ssig reproduzierbare Ergebnisse, sodass sich VerÃ¤nderungen Ã¼ber Wochen verlÃ¤sslich ablesen lassen. Genau darin liegt der eigentliche Nutzen: Die Einzelmessung sagt wenig, der Trend dagegen viel. ErgÃ¤nzend misst die Waage die Herzfrequenz, ermittelt einen Richtwert zum GefÃ¤ÃŸalter und liefert weitere biometrische Auswertungen. Diese Zusatzwerte sind als Orientierung zu verstehen, nicht als medizinische Diagnose.

Das in den Griff integrierte 3,2-Zoll-Farbdisplay zeigt die wichtigsten Kennzahlen direkt an. Ihren vollen Funktionsumfang entfaltet die Waage aber erst in der Withings-App, die alle Daten automatisch synchronisiert und Ã¼bersichtlich als Verlauf darstellt. Zielvorgaben, Gesundheits-Scores und die Anbindung an Apple Health oder Google Fit sind vorhanden, ebenso eine Mehrbenutzerverwaltung fÃ¼r die gesamte Familie. Einzelne Auswertungen setzen allerdings ein kostenpflichtiges Abo voraus â€“ das sollte man vor dem Kauf einkalkulieren.

Die Zielgruppe ist damit klar umrissen: Wer nur das Gewicht im Blick behalten mÃ¶chte, ist hier Ã¼berversorgt. FÃ¼r gesundheitsbewusste Nutzer, die ihre Trainings- und ErnÃ¤hrungserfolge datenbasiert nachvollziehen wollen, ist die BodyScan 2 dagegen ein durchdachtes und langfristig angelegtes Werkzeug.

Fazit

Eine technisch ausgereifte Analysewaage, die ihren hohen Preis Ã¼ber den langfristigen Datenwert rechtfertigt â€“ vorausgesetzt, man nutzt die Trends konsequent aus.

Withings BodyScan 2

Specs

Preis (UVP): 499,95 â‚¬ / Display: 3,2-Zoll-Farbdisplay im Griff / Messwerte: Gewicht, segmentale KÃ¶rperzusammensetzung (Muskel/Fett/Wasser), viszerales Fett, Herzfrequenz, GefÃ¤ÃŸalter / Elektroden: FuÃŸ- und Handelektroden / Max. Belastung: 200 kg / KonnektivitÃ¤t: WLAN & Bluetooth, App-Sync / Akku: USB-C, bis zu 1 Jahr Laufzeit /

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