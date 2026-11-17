Cricut Maker 4 im Test: Vielseitiger Schneideplotter Nadine Wagner

Der Cricut Maker 4 ist ein vielseitiger Schneideplotter, der im Test mit seinem groÃŸen Funktionsumfang Ã¼berzeugt. Er verarbeitet Ã¼ber 300 Materialien und kann je nach Werkzeug schneiden, zeichnen, falzen, folieren, gravieren und prÃ¤gen. Smart Materials funktionieren ohne Schneidematte und ermÃ¶glichen Schnitte von bis zu 3,6 Metern LÃ¤nge. GegenÃ¼ber dem Maker 3 arbeitet das GerÃ¤t laut Hersteller bis zu doppelt so schnell. Praktisch ist auch Print Then Cut fÃ¼r farbige Sticker und andere Druckprojekte. Die Bedienung Ã¼ber Design Space gelingt nach kurzer EingewÃ¶hnung. Etliche Vorlagen gibt es allerdings erst mit dem kostenpflichtigen Cricut Access Abo. Mit knapp sieben Kilogramm und 56 Zentimetern Breite braucht der Maker 4 einen festen Platz. Insgesamt Ã¼berzeugt er mit PrÃ¤zision, Vielseitigkeit und vielen ErweiterungsmÃ¶glichkeiten.

Cricut Makerâ„¢ 4

Specs

Preis: EUR 369,99 / MaÃŸe: 56,1 Ã— 18 Ã— 15,7 cm / Gewicht: 6,98 kg / Verbindung: Bluetooth und USB-C / Werkzeuge: 13 kompatible Werkzeuge / Software: Cricut Design Space

cricut.com

Bewertung

96%Â Vielseitigkeit

92%Â Bedienung

90%Â Ausstattung

NoteÂ Hervorragend 92,7%