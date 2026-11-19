Robuster Outdoor-Begleiter Jonas Mayrhofer

Mit der Tank M4 richtet sich Kospet an Sportler und Outdoor-Fans. Das GehÃ¤use ist nach IP69K sowie bis 10 ATM vor Staub und Wasser geschÃ¼tzt und wurde laut Hersteller nach MIL-STD-810H getestet. Robust wirkt die Smartwatch, am Handgelenk aber recht wuchtig.

Das 1,96 Zoll groÃŸe AMOLED-Display lÃ¶st mit 410 x 502 Pixeln auf und erreicht bis zu 1.000 Nits. Inhalte sind scharf und auch bei Sonnenlicht gut ablesbar. FÃ¼r Sport und Outdoor-AktivitÃ¤ten bietet die Uhr zahlreiche Trainingsmodi, Dual-Band-GPS und Offline-Karten. Auch erfasst sie Herzfrequenz, Blutsauerstoff und Schlaf. Die Akkulaufzeit gibt Kospet mit 14 bis 15 Tagen an. Alles in allem punktet Tank M4 mit Robustheit, hellem Display, langer Laufzeit und vielen Outdoor-Funktionen. Lediglich die wuchtige Bauform dÃ¼rfte nicht jedem gefallen.

Kospet Tank M4 Special Edition

Specs

Preis: 204,99 â‚¬ / Display: 1,96 Zoll / MaÃŸe: 50,5 x 42,5 x 13 mm / Gewicht: 169 g (inkl. Edelstahlarmband) / Batterie: 500 mAh / Laufzeit: 14 bis 15 Tage / Material: Edelstahl /

eu.kospet.com

Bewertung

92% Verarbeitung & Display

91% Funktionen & Sport-Tracking

93% Akku & Alltag

Note Hervorragend 92,0%