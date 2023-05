Crowdfunding-Neuheiten Mai 2023 Hartmut Schumacher

In unserer Übersicht schwarmfinanzierter Technikprodukte tummeln sich diesmal unter anderem ein durchsichtiger Lautsprecher, ein zusammenklappbarer Fahrradhelm, eine strenge Katzenklappe und ein intelligenter Blumentopf.

Der Begriff „Crowdfunding“ existiert erst seit dem Jahr 2006. Das Prinzip der Schwarmfinanzierung ist jedoch wesentlich älter: Das erste größere Crowdfunding-Projekt widmete sich im Jahr 1885 dem Sockel der Freiheitsstatue in New York. Einer Kampagne der Zeitung „The New York World“ gelang es, für seine Errichtung mehr als 100.000 Dollar von über 160.000 Spendern zu sammeln.

Im Jahr 2022 hatte der weltweite Crowdfunding-Markt (laut der Unternehmensberatung Grand View Research) einen Wert von 1,67 Mrd. US-Dollar. Bis 2030 soll er auf 5,53 Mrd. steigen.

Nicht alle Schwarmfinanzierungskampagnen erreichen jedoch ihr Ziel. Daher haben wir uns in unserer Übersicht auf Produkte konzentriert, die nicht nur neu und nützlich oder amüsant sind, sondern auch die angestrebte Summe schon einsammeln konnten.

Focusound | Durchsichtiger Richtlautsprecher

Focusound ist ein Richtlautsprecher, bündelt den Schall also so, dass er nicht im gesamten Raum zu hören ist, sondern ­lediglich an einer bestimmten Stelle. So kann man es vermeiden, die Familie akustisch zu belästigen, und muss dennoch keine Kopfhörer tragen.

Der Lautsprecher sieht aus wie eine Glasscheibe mit einem Rahmen. Wenn Sie möchten, können Sie ein Foto oder ein Gemälde hinter das Glas klemmen, ohne die Funktionsweise des Lautsprechers zu beeinträchtigen. ➞ Preis: 303 €, bit.ly/sm_focusound

Hypershell Go | Exoskelett für Abenteuer

Das Roboter-Exoskelett Hypershell Go ist sozusagen ein Korsett mit eingebautem Motor. Das Gerät verleiht den Beinen seines menschlichen Trägers zusätzliche Kraft und Ausdauer.

Gedacht ist das Exoskelett unter anderem für Unternehmungen wie Bergwanderungen, aber auch beispielsweise für ausgedehnte Museumsbesuche. Die künstliche Intelligenz in dem Steuer-Computer erkennt, ob der Träger gerade gehen, laufen, reiten, klettern oder Treppensteigen möchte. ➞ Preis: 273 €, bit.ly/sm_hypershell

FoCase | Telefonate aufnehmen

FoCase erlaubt es Ihnen, Telefongespräche aufzuzeichnen, selbst wenn der Hersteller Ihres Smartphone-Modells dies eigentlich nicht vorgesehen hat. Das flache Gerät lässt sich an der Rückseite des Smartphones anbringen.

Darüber hinaus können Sie FoCase als herkömmliches Audioaufzeichnungsgerät verwenden, um auf unkomplizierte Weise zum Beispiel Besprechungen oder Unterrichtsstunden aufzunehmen. Der 8 GB große Speicher bietet Platz für 35 Stunden.

Ganz nebenbei dient das 40 Gramm leichte Gerät auch als Timer und als Zusatzbildschirm für Ihr Smartphone: Sie können auf seinem 2,13-Zoll-Display unter anderem die Uhrzeit anzeigen lassen, Aufgabenlisten, Erinnerungen oder QR-Codes. ➞ Preis: 72 €, bit.ly/sm_focase

RingConn | Gesundheitsring

RingConn ist ein Gesundheitsring, der Ihren Herzschlag, den Blutsauerstoffgehalt, die Hauttemperatur, die Schlafdauer und die Schlafphasen sowie die Anzahl der zurückgelegten Schritte aufzeichnet. Dabei ist er wahlweise ununterbrochen im Dienst oder aber zeichnet nur dann auf, wenn Sie ihn ausdrücklich dazu auffordern. Die gesammelten Daten übermittelt der Ring an eine Smartphone-App.

RingConn besteht aus Titan und ist in drei Farben erhältlich. Der Ring ist wasserdicht, so dass Sie ihn nicht nur beim Händewaschen und beim Duschen anbehalten können, sondern sogar beim Schwimmen. Mit einer Akkuladung hält der Ring sieben Tage lang durch. ➞ Preis: 230 €, bit.ly/sm_ringconn

Aurora | Smarte Klavier-LEDs

Dieser LED-Streifen lässt sich an digitalen Klavieren und Synthesizern mit 88 Tasten anbringen. Er zeigt als Lehrmittel durch Beleuchtung an, welche Tasten als nächste zu spielen sind. Alternativ dazu können die bunten LEDs die verfügbaren Töne einer gewünschten Tonart markieren. Und nicht zuletzt kann der Streifen die Tasten beleuchten, die der Musiker gerade betätigt – beispielsweise um Videos anzufertigen. ➞ Preis: 228 €, bit.ly/sm_aurora

Giga Pump | Mini-Luftpumpe

Die Giga Pump ist nicht nur eine Miniatur-Luftpumpe, sondern lässt sich auch verwenden, um Vakuumbeuteln die Luft zu entziehen und um Feuer anzufachen. Darüber hinaus kann das Gerät dank seiner acht LEDs als Camping-Laterne dienen – und zwar bis zu 35 Stunden lang. ➞ Preis: 32 €, bit.ly/sm_gigapump

Newton-Rider | Zusammenfaltbarer Fahrradhelm

Der Fahrradhelm Newton-Rider ist lediglich 16 Millimeter dick und erfüllt dennoch die Ansprüche der Norm DIN EN 1078. Das erreicht der Hersteller durch Verwenden eines Materials, das die Aufprallenergie besonders gut absorbiert. So ganz nebenbei lässt sich der Helm auch zusammenfalten, so dass man ihn leicht verstauen kann. ➞ Preis: 99 €, bit.ly/sm_newton-rider

Eigen Fitness Nodes | Smarte Armbänder für Gewichtheber

Diese Armbänder richten sich speziell an Gewichtheber. Die Nodes überwachen die Übungen, messen die Leistungen, warnen vor Verletzungen und schlagen das beste Gewicht vor. Die gesammelten Daten lassen sich mit einer Smartphone-App betrachten, die auch Trainingstipps gibt. ➞ Preis: 191 €, bit.ly/sm_fitness-nodes

AKY-NV-X | Nachtsichtgerät fürs Armaturenbrett

Dieses Nachtsichtgerät findet seinen Platz auf dem Armaturenbrett eines Autos und hilft dem Fahrer dabei, sich auf schlecht beleuchteten Straßen besser zu orientieren. Die Sichtweite des Geräts soll die Reichweite von Fernlicht übersteigen. Der 11-Zoll-Bildschirm zeigt wahlweise das Bild der vorderen oder der hinteren Kamera an – oder aber beide Bilder gleichzeitig. ➞ Preis: 243 €, bit.ly/sm_aky-nv-x

Giga Lounger | Automatische Luftmatraze

Diese Luftliege verfügt über eine eingebaute elektrische Luftpumpe, die es ihr erlaubt, sich automatisch in 100 Sekunden aufzublasen. Die 1 Kilogramm schwere Liege ist gebrauchsfertig 180 mal 70 mal 50 Zentimeter groß und misst zusammengefaltet nur 31,5 mal 18,5 mal 18,5 Zentimeter. ➞ Preis: 91 €, bit.ly/bit.ly/sm_gigalounger

LawnMeister | Rasenmäher-Roboter mit Künstlicher Intelligenz

Der Rasenmäher LawnMeister erledigt seine Aufgabe ohne menschliche Aufsicht. Das gelingt ihm mit Hilfe seiner eingebauten Kameras und dank der künstlichen Intelligenz in seinem Steuer-Computer. Er merkt sich nicht nur, welche Flächen er mähen soll und welche nicht, sondern kann auch Gegenständen und Lebewesen ausweichen.

Mit der App können Sie die Schnitthöhe von 3 bis 9 Zentimeter einstellen. Der Rasenmäher bewältigt Steigungen bis zu 58 Prozent. Mit einer Akkuladung kann der LawnMeister je nach Ausführung bis zu 1600 m² Rasen mähen. Ist der Akku fast leer, so kehrt das Gerät automatisch zu seiner Ladestation zurück. ➞ Preis: 926 €, bit.ly/sm_lawnmeister

Birdfy Nest | Intelligentes Vogelhäuschen

Das Vogelhäuschen Birdfy Nest verfügt über zwei Kameras mit Nachtsichtfähigkeiten, die es Ihnen erlauben, die Geschehnisse vor und in dem Häuschen auf Ihrem Smartphone zu beobachten, ohne die Vögel zu stören. Die Software ist imstande, die wichtigsten Phasen des Nestbaus und der Brutzeit zu erkennen, und fertig automatisch kurze Videos davon an, so dass Sie keine entscheidenden Augenblicke verpassen.

Das 18 mal 19 mal 40 Zentimeter große Häuschen besteht größtenteils aus Bambusholz. Der Durchmesser der Eingangsöffnung lässt sich an verschiedene Vogelarten anpassen. Der 10.000-mAh-Akku hält vier Wochen lang mit einer Ladung durch. ➞ Preis: 230 €, bit.ly/sm_birdify-nest

OnlyCat | Schlaue Katzenklappe

Die Besonderheit der Katzenklappe OnlyCat: Sie verwehrt der Katze den Eintritt, wenn sie versucht, Mäuse oder andere Beutetiere ins Haus zu schleppen.

Dieses Kunststück gelingt der Klappe mit Hilfe einer Kamera und einer künstlichen Intelligenz, die in der Lage ist, Mäuse, Vögel, Kaninchen, Ratten, Eichhörnchen und andere Tiere zu erkennen, die groß genug sind, um aus dem Maul der Katze herauszuragen.

Auf Ihrem Smartphone erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Ihre Katze das Haus betritt oder verlässt oder versucht, ein unerwünschtes Geschenk hereinzuschmuggeln. Zusätzlich bekommen Sie kurze Videoclips übermittelt. Ein kleiner Bildschirm auf der Klappe zeigt an, ob sich die Katze gerade im Haus oder außerhalb befindet. ➞ Preis: 204 €, bit.ly/sm_onlycat

Ebo X | Familien-Roboter

Ebo X ist als nützlicher Helfer für die gesamte Familie gedacht. Der kleine Roboter kann Sie beispielsweise benachrichtigen, wenn ein Kleinkind schreit oder wenn ein älterer Mensch hingefallen ist. Auch an das Einnehmen von Medikamenten kann Ebo X Sie erinnern. Darüber ­hinaus überwacht er entweder die gesamte Wohnung oder aber lediglich bestimmte Bereiche auf Bewegungen. Wenn gewünscht, nimmt er auch Fotos und Videos von Ihrer Familie auf. Und nicht zuletzt können Sie Audio- und Videotelefonate mit Hilfe des Roboters führen.

Die Unterstützung der Sprachassistentin Alexa ist bereits eingebaut. In Zukunft soll Ebo X auch auf das KI-Dialogsystem ChatGPT zugreifen können. ➞ Preis: 528 €, bit.ly/sm_ebox

Choncha | Intelligenter Blumentopf

Dieser Blumentopf verfügt über Sensoren, mit denen er die Bodenfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Helligkeit überwachen kann. Diese Daten verwendet der Topf, um die Bewässerung der Pflanze automatisch zu erledigen und um den Besitzer der Pflanze mittels einer Smartphone-App zu alarmieren, wenn sie beispielsweise zu wenig Licht erhält oder wenn die Temperatur zu hoch ist. ➞ Preis: 55 €, bit.ly/sm_choncha

LapLok | Diebstahlsicherung für Notebooks

LapLok ermöglicht es Ihnen, Ihr Notebook an einem Tisch festzuklemmen, so dass Diebe keine Chance haben. Ein Diebstahlversuch resultiert in einem lauten Alarmton. Entfernen lässt sich das Notebook nur dann, wenn man den richtigen vierstelligen Code in die Diebstahlsicherung eingibt. ➞ Preis: 69 €, bit.ly/sm_laplok

Phantom | Roboter-Schachbrett

Das Schachbrett Phantom ist imstande, die Figuren selbstständig zu bewegen. Das erlaubt es Ihnen, auf realistische Weise mit Online-Gegnern oder mit Computer-Kontrahenten zu spielen. Ihre eigenen Figuren können Sie entweder von Hand bewegen oder aber mit Hilfe von Sprachbefehlen. ➞ Preis: 575 €, bit.ly/sm_phantom