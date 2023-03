Im Test: Pocketalk S Plus Philipp Lumetsberger

Bei Reisen in ferne Länder oder beim Urlaub abseits der Touristenpfade stehen viele Reisende oftmals vor dem Problem, dass sie ob der fehlenden Sprachkenntnisse nicht mit den Einheimischen kommunizieren können. Abhilfe schafft der Pocketalk S Plus Sprachübersetzer, der das gesprochene Wort per Knopfdruck in 82 verschiedene Sprachen übersetzen kann. In unserem Test funktionierte die Übersetzung hervorragend – das Gadget hat jeden einzelnen unserer Sätze einwandfrei verstanden. Gesteuert wird der smarte Dolmetscher via Touchscreen, der allerdings manchmal etwas verzögert auf Eingaben reagiert.

Darüber hinaus ist das handliche Gerät mit einer Kamera ausgestattet, mit deren Hilfe man Speisekarten, Straßenschilder uvm. ablichten und im Handumdrehen den Text in die gewünschte Sprache übersetzen kann. Damit der Nutzer nicht ständig nach einem WLAN-Netz suchen muss, ist der S Plus mit einer eSIM-Karte ausgestattet, die zwei Jahre lang in mehr als 130 Ländern rund um den Globus kostenlos nutzbar ist.

Fazit: Ein handliches und ausdauerndes Gadget, das zuverlässig und schnell die richtige Übersetzung liefert. Die Bedienung ist ob der verzögerten Reaktion des Touchscreens gewöhnungsbedürftig.

Note: Sehr gut (88%)

Preis: EUR 299,00 / Maße/Gewicht: 12,2 x 6,6 x 1,15 cm / 126 g / Akku: 1.550 mAh / Laufzeit: ca. 192 Stunden (Standby) / Konnektivität: Bluetooth, WLAN, USB-C / Features: Mikrofon mit Rauschunterdrückung / bit.ly/sm_pocketalksplus