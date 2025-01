Im Test: tolino vision color Philipp Lumetsberger

Heutzutage werden Bücher nicht mehr nur in gedruckter Form gelesen, sondern mittels E-Book Reader auch immer öfter in digitaler Form. Mittlerweile gibt es auch Modelle, die mit farbigen Displays ausgestattet sind, wodurch das Lesevergnügen noch authentischer werden soll. Ein solcher ist der Vision Color der Marke Tolino. Ausgestattet mit einem sieben Zoll großen Farbdisplay mit einer Auflösung von 1.264 x 1.680 Pixeln werden die Inhalte gestochen scharf dargestellt. Mit bis zu 4.096 Farben wirken die bunten Inhalte etwas blasser als gewohnt, dies ist allerdings bei E-Ink-Displays, die in E-Book-Readern verbaut sind, nicht ungewöhnlich. Helligkeit und Farbtemperatur können manuell oder mittels Zeitplan angepasst werden, ein Lichtsensor fehlt allerdings. Zwischen den einzelnen Buchseiten kann wahlweise via Wischgeste oder über die beiden Tasten an der rechten Gehäuseseite hin- und her geblättert werden. Letzteres macht das Lesen für unseren Geschmack wesentlich angenehmer.

Beim Blättern reagiert der Vision Color im Vergleich zu anderen Geräten dieser Kategorie zwar recht flott. Das Öffnen eines E-Books aus der eigenen Bibliothek nimmt allerdings mehrere Sekunden in Anspruch. Für unseren Geschmack dauert dies schlichtweg zu lange. Für Bücher, PDFs und Hörbücher steht ein Speicherplatz in der Größenordnung von 32 GB zur Verfügung. Erweiterbar ist dieser zwar nicht, dafür lassen sich gekaufte E-Books bei Bedarf auch in der tolino Cloud sichern. Die notwendige Energie liefert ein Akku mit einer Kapazität von 2.050 mAh, der bei moderater Nutzung ein paar Wochen durchhält, bevor er wieder an die Steckdose muss.

Speziell für den Vision Color hat Tolino auch einen passenden Eingabestift im Sortiment. Mit dem Tolino Stylus können handschriftliche Notizen und Markierungen direkt in E-Books und PDF-Dokumenten vorgenommen werden. Aber auch Zeichnungen, Listen und sonstige Einträge können in dem digitalen Notizbuch des Readers vermerkt werden. Besonders praktisch: Der Stift ist mit einem Magneten ausgestattet, dank dem er an der Seite des Vision Color haftet.

Fazit

Ein kompakter und handlicher E-Book-Reader mit einem ordentlichen Display. Der Akku erweist sich als ausdauernd und die Nutzung mit dem Eingabestift funktioniert einwandfrei. Etwas störend sind hingegen die Ladezeiten beim Öffnen von E-Books und PDF-Dokumenten.

Preis: EUR 199,00 / Maße / Gewicht: 144,6 x 161 x 8,3 mm / 200g / Speicher: 32 GB / Akku: 2.050 mAh / Features: kompatibel mit dem Tolino Stylus, IPX8-Zertifizierung, Hörbuchwiedergabe via Bluetooth

bit.ly/sm68-tolino

Note: Sehr gut (85%)