Sony Xperia 1 II im Test

Bereits im vergangenen Jahr unterzog Sony der hauseigenen Smartphone-Sparte einen Relaunch und machte mit dem Xperia 1 das 21:9-Format in Smartphones salonfähig. Der Nachfolger, das Xperia 1 II, wendet sich in erster Linie an Smartphone-Fotografen, Sony wertet die Knipse mit allerhand Pro-Features auf. Neben der herkömmlichen Kamera-Anwendungen verfügt das Xperia 1 II nämlich über zwei zusätzliche Apps, Cinema Pro und Photo Pro. Damit lassen sich zahlreiche Features und Einstellungen vornehmen, die man normalerweise in der Standard-Kamera-App vergeblich sucht. Unter anderem kann in der Cinema Pro-App ein Video im 21:9-Seitenverhältnis aufgenommen werden, während man diese Einstellung in der herkömmlichen Kamera-App nicht findet. Gerade bei einem Display in diesem Format handelt es sich um ein nettes Feature.

Toller Screen mit einem Makel

Apropos Bildschirm: Dieser ist dank 4K-Auflösung knackscharf und bietet eine Pixeldichte von überragenden 643 ppi. Die Helligkeitswerte sind in Ordnung, reichen jedoch nicht an die Konkurrenz in diesem Preissegment heran. Außerdem verfügt das Display nur über eine 60 Hertz-Bildwiederholrate. Dafür eignet sich der Screen ideal zur Betrachtung von Filmen im Breitbildformat. Die kann das Xperia 1 II ohne Ränder optimal darstellen. Dank Stereolautsprecher kommt der Ton angenehm von beiden Seiten. Der Fingerabdruckscanner wurde in die Powertaste im Rahmen verbaut, welche sehr gut zu erreichen ist. An der Oberseite befindet sich zudem ein Klinkenanschluss. Generell ist die sehr ordentliche Verarbeitung des Telefons hervorzuheben. Die Glasrückseite lässt es sehr edel wirken, Spaltmaße oder sonstige Anomalien sucht man vergebens.

Die Performance des Xperia 1 II ist hervorragend, in unseren Benchmark-Tests lieferte es Werte, die ganz nahe an der Referenz angesiedelt werden können. Die Laufzeiten des 4.000 mAh starken Akkus sind in Ordnung, wenngleich die 4K-Auflösung wohl etwas zu sehr an der Batterie nagt. Vollgeladen ist das Phone in einer Stunde und 51 Minuten, in 34 Minuten ist es bei 50 Prozent.

Mit seinem Xperia 1 II richtet sich Sony ganz klar an Smartphonefoto-Enthusiasten. Vorinstallierte Pro-Apps holen das Maximum aus der Knipse heraus und liefern beeindruckende Ergebnisse. Abseits der Kamera kann das Telefon auch mit einem hervorragenden Display, einer hochwertigen Verarbeitung und einer starken Performance überzeugen. Christoph Lumetzberger (Chefredakteur)

Pros Potente Kamera mit Profi-Modi, knackig scharfes Display, hervorragende Performance Cons Bildwiederholrate nur mit 60 Hertz, Akkulaufzeit nur Durchschnitt

Specs

Abmessungen 165.1 x 71.1 x 7.6 mm Gewicht 181.4 g Preis (aktuell) 1 220, 68 €

Ausstattung

Betriebssystem Android 10.0 Prozessor & Kerne Snapdragon 865 / 4 x 3.37 GHz + 4 x 1.8 GHz Grafikeinheit Adreno 650 RAM 8 GB Interner Speicher 256 GB microSD (maximal) 1000 GB Kamera (Haupt/Front) 12 / 8 MP USB-Anschluss USB Typ-C Bluetooth 5.1 LTE: ja WLAN: a, b, g, n, ac Fingerabdrucksensor: ja NFC: ja

Akku & Laufzeiten

Akku – Größe 4000 mAh Akku tauschbar nein Drahtlos laden ja Schnellladen ja Ladezeit 0-50 34 min / *47 min Ladezeit 0-100 109 min / *121 min Laufzeit Browser 661 min / *650 min Laufzeit Video- Streaming 787 min / *530 min Laufzeit 3D-Spiel 435 min / *312

Display

Größe 6.5″ Typ OLED Auflösung 3840 x 1644 Pixel Pixeldichte 642.63 ppi Helligkeit Ø 548.78 cd/m2 / *424 cd/m2 Helligkeit (max) 578 cd/m2 / *449 cd/m2

Leistungs-Check

Leistung ¹: 13289 / *3921 Grafik ²: 11523 / *1189

¹GeekBench 4 Multicore ²GFXBench T-Rex Offscreen

*Mittelwert aller bisher getesteten Geräte

Testergebnis

Display 5 Speed ( Leistungstest) 5 Speed (Hardware) 5 Akku (Laufzeit) 4.1 Akku (Hardware) 4.5 Features 4.8 Kamera 5 Verarbeitung 5 Design 4

Von möglichen 5 Punkten

Gesamtnote: SEHR GUT (94%)*

Preis/Leistung: Ausreichend

*Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen:

Display 15 % – Speed (Leistungstest) 22 % – Speed (Hardware) 10 % – Akku (Laufzeit) 24 % – Akku (Hardware) 4 % – Features 4 % – Kamera 15 % – Verarbeitung 3 % – Design 3 %

