Mova N1 im Test: Vielseitiger Fensterputzroboter Philipp Lumetsberger

Das oft als mÃ¼hsam empfundene Fensterputzen soll der MOVA N1 weitgehend Ã¼bernehmen. Vor dem ersten Einsatz muss allerdings der Notfallakku geladen werden, was rund 80 Minuten dauert. FÃ¤llt der Strom aus, hÃ¤lt er den Roboter laut Hersteller bis zu 30 Minuten an der Scheibe. Vor der Reinigung wird das Reinigungstuch angefeuchtet und befestigt, danach Wasser oder Reiniger eingefÃ¼llt. Per Tastendruck saugt sich der N1 anschlieÃŸend an der Scheibe fest. Steuern lÃ¤sst er sich direkt am GerÃ¤t, per Fernbedienung oder App, wobei das Smartphone wegen Bluetooth in der NÃ¤he bleiben muss.

Neben mehreren Reinigungsmodi ist auch eine manuelle Fernsteuerung per App mÃ¶glich. Die Reinigungsleistung Ã¼berzeugt insgesamt, nur starke Verschmutzungen am Rand blieben in unserem Test vereinzelt zurÃ¼ck. Das BetriebsgerÃ¤usch liegt auf Staubsauger-Niveau.

MOVA N1

Specs

Preis: EUR 249,00 / MaÃŸe / Gewicht: 215 Ã— 215 Ã— 59 mm / 1,3 kg / Saugleistung: 8.000 Pa / Max. Reinigungsleistung: 2 x 3 m / Features: Notfallakku, Sicherheitsseil, App-Steuerung, rutschfeste LaufbÃ¤nder /

de.mova.tech

Bewertung

89% Reinigungsleistung

90% Bedienung

88% Ausstattung & Funktionen

Note Sehr gut 89,0%