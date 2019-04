Google Assistant: Den Sprachassistenten nutzen und die wichtigsten Sprachbefehle

Tippen Sie noch oder sprechen Sie schon? Wieso sprechen Sie eigentlich Ihre Nachrichten nicht in Ihr Handy? Der Google Assistant versteht Sie inzwischen recht gut. Und wenn Sie der Meinung sind, dass dies für Ihre Mitmenschen befremdlich wirkt, trösten Sie sich: In 2 bis 3 Jahren sprechen auch die.

Googles intelligenter Sprach­assistent ist auf beinahe jedem Android-Phone vorinstalliert und wird durch einen langen Druck auf den Homebutton aktiviert. Wenn da bei Ihnen nichts passiert, installieren Sie den Assistant wie folgt: Laden Sie die beiden Apps „Google“ und „Google Play Dienste“ aus dem Play Store herunter und installiere sie beide. Danach starten Sie Ihr Smartphone neu und aktivieren in der Folge den Assistenten wie bereits beschrieben.

Sollte das Gerät nicht auf „Ok, ­Google“ reagieren, gehen Sie wie im Tipp „Google Assistant aktivieren“ beschrieben vor. Oder Sie öffnen die App, tippen unten auf und wählen danach im Dreipunkt-Menü „Einstellungen“. Im Reiter „Assistant“ wählen Sie unten Ihr Smartphone aus und aktivieren sowohl „Google Assistant“ als auch „Mit Voice Match zugreifen“.

Google Assistant aktivieren

Der Google Assistant ist nicht bei jedem Smartphone automatisch aktiv. Wir zeigen, wie Sie ihn einschalten können.

1. Homebutton drücken

Halten Sie den Homebutton gedrückt, bis sich das Menü für den Google Assistant öffnet.

2. Berechtigungen erteilen

Folgen Sie den Schritten in besagtem Menü, indem Sie die unterschiedlichen Berechtigungen erteilen bzw. untersagen. Danach haben Sie den Assistenten erfolgreich eingerichtet und künftig können Sie Ihn durch einen Zuruf aktivieren. Sagen Sie „Ok, Google“ und schon hört Ihnen das Telefon zu.

Achtung! Bitte beachten Sie, dass die Darstellung des Google Assistant von Gerät zu Gerät bzw. von Android- zu Android-Version leicht abweichen kann.

Per Sprachbefehl mit anderen kommunizieren

Der Assistent ermöglicht es Ihnen Anrufe oder Nachrichten bequem per Sprachbefehl zu tätigen bzw. zu senden ohne dafür extra das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

1. Anrufe tätigen

Wenn Sie jemanden anrufen möchten, müssen Sie zunächst den Assistant mithilfe des Schlüsselworts „Ok Google“ starten und danach den Befehl „Rufe… an“ mit dem Namen der betreffenden Person sagen. Der Anruf wird daraufhin umgehend gestartet.

2. SMS senden

Um eine Nachricht an einen Ihrer Kontakte zu senden, nennen Sie zuerst das Schlüsselwort und daran anschließend den Befehl „Sende eine SMS an…“ mit dem Namen der jeweiligen Person. Unmittelbar nach dem Befehl sprechen Sie die Nachricht. Google Assistant fragt Sie vor dem Absenden, ob Sie die Nachricht ändern oder senden möchten. Mit dem entsprechenden Sprachbefehl wird die Nachricht nun entweder gesendet oder Sie können diese abändern. Alternativ können Sie auch durch Antippen der jeweiligen Schaltfläche die Mitteilung senden oder den Vorgang abbrechen.

3. E-Mail senden

Für das Versenden einer E-Mail sprechen Sie das Schlüsselwort aus und den Befehl „Sende eine E-Mail an…“ mit dem Namen des Empfängers und der zu übermittelnden Nachricht. Die restliche Vorgehensweise ist genau gleich wie beim Senden einer SMS.

4. WhatsApp-Nachricht senden

Google Assistant bietet Ihnen auch die Möglichkeit, WhatsApp Nachrichten mittels Sprachbefehl an Ihre Freunde und Verwandte zu senden. Nachdem Sie „Ok Google“ gesagt haben, sprechen Sie den Befehl „Sende eine WhatsApp-Nachricht an…“ mit dem Namen des jeweiligen Empfängers aus. Daran anschließend sprechen Sie den Text der Nachricht. Bevor die Nachricht tatsächlich gesendet wird, können Sie diese noch ändern.

Die wichtigsten Befehle des Google Assistant

Der Google Assistant kann wesentlich mehr, als die meisten Anwender für möglich halten. Sie können sich schon sehr gut mit ihm unterhalten und jede Menge Informationen abfragen. Wir haben die wichtigsten Befehle zusammengefasst. Entscheidend ist, dass der Sprachassistent aktiviert ist. Dann können Sie ihn mit dem Schlüsselwort „Ok, Google“ aufrufen.

Befehle für Zeit, Timer und Kalender

Sie können – wie bei den meisten Befehlen alles in einem Satz eingeben oder einzeln und immer wieder auf die Fragen des Assistenten warten. Sie können also sagen „Stelle Wecker auf 10 Uhr!“ oder „Stelle Wecker“. Im zweiten Fall fragt Sie Google nach der Uhrzeit. Hier die wichtigsten Befehle: Ok, Google …

… wie spät ist es?

… stelle Alarm für 7:45 Uhr.

… lösche den Alarm für 7:45 Uhr.

… erinnere mich morgen um 10 Uhr an einen Zahnarzttermin.

… stelle Timer/Countdown für 5 Minuten.

… wie viel Zeit bleibt bis zum Timer/Countdown?

… auf welchen Wochentag fällt nächstes Jahr der Christtag?

… wann ist in diesem Jahr Rosenmontag?

… füge morgen einen Arzttermin für 15 Uhr ein!

… ist am Dienstag um 11 Uhr ein Termin um in meinem Kalender eingetragen?

… was steht für Samstag in meinem Kalender?

… erstelle am 18. Juni einen Termin – Geburtstag.

… wann geht morgen die Sonne auf?

… welche Termine stehen morgen in meinem Kalender?

Befehle für Nachrichten, Sport & Wetter

Wer nach dem Aufstehen wissen will, welche Neuigkeiten es gibt, braucht nur den Assistenten aufrufen und „Guten Morgen“ sagen. Schon antwortet er mit einem tagesaktuellen Überblick aller wichtigen Ereignisse. Also: Ok, Google, …

… guten Morgen

… wir lauten heute die Schlagzeilen?

… was gibt es Neues?

… was liegt heute an?

… spiele Nachrichten ab.

… wie hat der DAX am Freitag geschlossen?

… wer hat gestern den Herren-Slalom in ­Kitzbühel gewonnen?

… wann ist das nächste Spiel von ­

Bayern München?

… wie hat Bayern München gegen Eintracht Frankfurt gespielt?

… zeig mir die Bundesliga-Ergebnisse?

… wie lautet der Weltrekord beim 100 m-Lauf der Herren?

… wie wird das Wetter heute?

… wird es morgen regnen?

… Wetter übermorgen

… Wie wird das Wetter in Mallorca nächste Woche?

… wie viel Grad hat es heute in Amsterdam?

Befehle zum Kommunizieren mit anderen

Sie können den Google Assistant auch verwenden, um mit anderen zu kommunizieren. Dies ist vor allem im Auto während der Fahrt die bessere Lösung. Sie müssen nur nachfolgend die eckige Klammer durch einen Kontakt aus Ihrer App ersetzen. Die wichtigsten Befehle dieser Kategorie: Ok, Google…

… rufe [Kontakt] an

… (sende) SMS an [Kontakt]

… (sende) E-Mail an [Kontakt]

… (sende) WhatsApp an [Kontakt]

… höre Mailbox ab!

Befehle für Navigation und Reisen

Auch wenn Sie unterwegs sind, leistet der Google Assistant nützliche Dienste. Er bringt Sie sicher ans Ziel und gibt auch sonst bereitwillig Auskunft. So geht´s: Ok, Google …

… wo bin ich?

… zeig mir den Weg nach Hause.

… wo ist der nächste Lidl?

… hat Edeka morgen geöffnet?

… wo ist die nächste Pizzeria?

… wo ist die nächste Tankstelle?

… wo ist der nächste Eislaufplatz?

… wo ist das nächste Parkhaus?

… wie weit ist es von Berlin bis München?

… wie lange fahre ich von hier bis München?

… wie komme ich mit dem Bus nach Wien?

… wie lange brauche ich zu Fuß nach Aachen?

… wo ist die nächste Sehenswürdigkeit?

… wie teuer ist der Flug von Wien nach ­München?

… ist Lufthansa-Flug 316 pünktlich?

… wie viel kostet eine Woche Urlaub in ­Mallorca.

… suche ein günstiges Hotel in Palma.

… kann ich morgen nach Mallorca fliegen?

… wo ist das nächste Theater?

… was heißt „Guten Morgen“ auf Italienisch?

… übersetze „Dachgeschosswohnung“ ins Englische.

Auch sonst gibt der Assistant bereitwillig Auskunft auf viele Fragen. Gerade in dieser Kategorie ist Ausprobieren angesagt. Hier eine Auflistung von Befehlen: Ok, Google…

… wie macht eine Gans?

… was ist Schlehdorn?

… nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 10

… Würfel

… wie alt ist Donald Trump?

… wer war 1940 Präsident von Amerika?

… wie viel ist 17 mal 12?

… wie viele Zentimeter sind 8 Zoll?

… wie viele Euro sind 17 US-Dollar?

… spiel mir „What It Is“ mit Spotify.

… setze die Helligkeit auf 50%!

… schalte die Taschenlampe ein/aus!

… zeig ein Bild eines Pelikans!

… was bedeutet „Empathie“?

… starte die App „Maps“

… zeig mir mein Foto-Album Mallorca 2018!

… zeig mir ein Foto von meinem Hund!

… wie viel verdient Marcel Hirscher?

… wie viele Slalomsiege hat Marcel Hirscher?

Lustige Befehle

Nicht immer weiß Googles Sprach­assistent eine Antwort, aber er ist kreativ genug, um Sie immer wieder zum Staunen zu bringen, selbst wenn er mal nicht weiterweiß. Los geht´s: Ok, Google …

… wer ist die Schönste im ganzen Land?

… was denkst du/denke ich gerade?

… wie viele Sekunden hat ein Jahr?

… wie alt bin ich?

… hältst du mich für schön?

… wer ist schlauer, du oder ich?

… wie werde ich reich?

… erzähl mir einen Witz!

… stell mir ein Rätsel.

… sing mir ein Lied!

… ich habe Geburtstag.

… wie alt bist du?

… bist du reich?

… was ist dein Lieblingsessen?

… wie stehst du zu Siri?

… wer ist schlauer? Alexa, Siri oder du?