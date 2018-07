LoomiDock-Ladestation von 4smarts gewinnen!

Mit Geniale Technik geniale Technik gewinnen! Nimm jetzt an unserem Gewinnspiel teil und gewinne für dich oder einen Apple-Anhänger in deinem Freundeskreis eine LoomiDock-Ladestation!

Damit lädst du dein iPhone oder iPad und deine Apple Watch so stylisch wie noch nie! Dank der integrierten LED-Lampe eignet sich die Ladestation hervorragend für deinen Büro- oder Nachttisch!

Für weitere 10 Fans haben wir je eine Ausgabe unseres GENIALE TECHNIK Magazins.

Die Gewinnspiel-Postings findest du auf der „Geniale Technik“ Facebook-Seite sowie auf der „Geniale Technik“ Instagram-Seite.

Du willst gewinnen? So einfach geht’s:

Like unsere Facebook-Seite

und den Gewinnspiel-Beitrag auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite!

Teile den Link und gib deinen Freunden die Chance teilzunehmen!



Das Gewinnspiel endet am 19.07.2018, um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden namentlich in einem Kommentar erwähnt und müssen uns bis 26.07. ihre Adresse zur Übermittlung des Gewinnes per Privatnachricht übermitteln.

NACHFOLGEND DIE

TEILNAHMEBEDINGUNGEN ZUM GEWINNSPIEL:

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Nutzer folgende Teilnahmebedingungen für Facebook und Instagram:

Veranstalter des Gewinnspiels:

CDA Verlags- und Handelsges.m.b.H.

Bundesstraße 9, 4341 AT-Arbing

Gewinnspiel-Zeitraum:

06.07.2018 – 19.07.2018

Gewinnspiel & Teilnahme:

Das Gewinnspiel wird auf der „Geniale Technik“ Facebook-Seite (www.facebook.com/genialetechnik) sowie auf der „Geniale Technik“ Instagram-Seite (www.instagram.com/genialetechnik) durchgeführt.

Die Teilnehmer müssen den Gewinnspiel-Post wie im Beitrag beschrieben liken den Beitrag und die Fanseite liken sowie die Antwort auf die Gewinnspielfrage in einen Kommentar schreiben. Zur Teilnahme reicht die Antwort. Die Verlinkung anderer Facebook-und Instagram-Teilnehmer basiert ausdrücklich auf freiwilliger Basis und ist keine Teilnahmebedingung. Die Gewinner werden unter allen Reaktionen und Kommentaren, die bis zum Enddatum, welches im Gewinnspiel-Post und in den Teilnahmebedingungen angegeben ist, per Zufall ermittelt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Teilnehmer:

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Österreich, Deutschland und der Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnehmer können gegenüber Facebook und Instagram keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme und der Nutzung des Gewinnspiels entstehen. Das Gewinnspiel wird in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert und steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram. Die Teilnehmer erlauben dem Veranstalter die Kontaktaufnahme via Facebook- und/oder Instagram-Kommentar und/oder Privatnachricht und erteilen ihm das Recht zur Veröffentlichung ihrer Namen. Die Gewinner stimmen weiters ausdrücklich zu, dass sie namentlich in einem Facebook- und/oder Instagram-Posting erwähnt werden. Die Zustimmung zur Verwendung der Daten, Veröffentlichung und Kontaktaufnahme kann jederzeit schriftlich bei CDA Verlags- und Handelsges.m.b.H., Bundesstraße 9, AT-4341 Arbing oder mittels Email an office@cda-verlag.com widerrufen werden.

Teilnehmerdaten:

Alle Informationen und Daten, die im Rahmen des Gewinnspiels durch die Nutzer mitgeteilt oder von diesen erhoben werden, werden dem Veranstalter von den Gewinnspiel-Teilnehmern freiwillig bereitgestellt. Die Daten werden nach vollständiger Durchführung des Gewinnspiels umgehend und unwiederbringlich gelöscht. Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an den Veranstalter und nicht an Facebook oder Instagram zu richten. Mitarbeiter der Firma CDA Verlags- und Handelsges.m.b.H. und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Gewinnauslosung und Gewinnübermittlung:

Die Gewinne werden direkt im jeweiligen Gewinnspiel-Post ausgelobt. Ermittlung Gewinner: Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip am Ende eines jeden Gewinnspiels auf Facebook und/oder Instagram ermittelt und per Kommentar bzw. Privatnachricht verständigt. Die Gewinner werden unter allen Nutzern ausgelost, die im Gewinnspielzeitraum teilnehmen. Die Gewinner müssen ihre Daten (eine Adresse zur physischen Übermittlung des Gewinnes) innerhalb von 3 Tagen nach Verständigung an den Veranstalter übermitteln, sonst verfällt der Anspruch auf den Gewinn automatisch. Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn pro Gewinnspielauslosung möglich. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten sind die Teilnehmer verantwortlich.

Manipulation:

Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine oder automatisierte Dienste ist nicht gestattet. Manipulationen von Gewinnspielen (auch der bloße Versuch) werden zur Anzeige gebracht. Die CDA Verlags- und Handelsges.m.b.H. behält sich das Recht vor, Teilnehmern beim Verdacht auf Manipulationen ohne Angabe von Gründen vom Gewinnspiel auszuschließen. Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht in bar ausgezahlt werden. Die CDA Verlags- und Handelsges.m.b.H. ist berechtigt, Änderungen am Gewinn vorzunehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Linz.