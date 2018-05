Fotos direkt vom Smartphone entwickeln: Last Minute Geschenk fÃ¼r den Muttertag

Fotos direkt vom Smartphone entwickeln: Last Minute Geschenk für den Muttertag Christoph Lumetzberger

Geht es Ihnen so wie vielen Leuten Anfang Mai? Viel zu tun in der Arbeit, im Garten und im Haushalt? Plötzlich blicken Sie auf den Kalender und merken, dass der Muttertag schon unmittelbar bevor steht.

Sie brauchen ein schnelles und wenn möglich auch persönliches Geschenk? Warum nicht einfach ein Bild von Ihnen oder Ihrer Familie für die geliebte Mama? Als Fotoplatte mit chromefarbenem Rand oder als Sofortfoto mit dem passenden Fotorahmen ist Ihr Geschenk ein echter Hingucker – schließlich freut sich fast jeder über ein persönliches Geschenk, noch dazu mit eigenen Schnappschüssen. Unzählige Fotos von sich selbst hat ohnehin fast jeder am Handy.

Hartlauer bietet Ihnen eine tolle und unkomplizierte Lösung, um ein solches Geschenk zu fertigen: Die direkte Fotoausarbeitung vor Ort.

Sie kommen in eine Hartlauer-Filiale, schließen Ihr Smartphone (alternativ auch USB-Stick oder Speicherkarte) an die Fotostation an, wählen das gewünschte Produkt aus und gestalten es individuell. Anschließend lassen Sie die Fotoplatte oder Sofortfotos ausarbeiten und nehmen sie gleich mit nach Hause. So haben Sie auch in letzter Minute, ein nettes, persönliches Geschenk für Ihre geliebte Mutter.

Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link.