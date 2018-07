Readly: Die Magazin-Flatrate

Mit „Readly“ steht Ihnen online ein großer Fundus an Zeitschriften und Magazinen zur Verfügung. Egal ob Fernsehzeitung, Sportillustrierte oder Klatschblätter – hier dürfte wohl jeder fündig werden.





LESERAKTION: Readly – 1 Monat gratis

So sichern Sie sich das Angebot:

1. Auf der Aktionsseite anmelden: readly.com/cda

2. Passende App herunterladen

3. Einloggen & Magazine lesen

*Das Readly Angebot „1 Monat kostenlos“ gilt bis 31.10.18. Das Angebot ist nicht mit

anderen Rabatten kombinierbar und kann nur einmalig pro Neukunde eingelöst werden.

Anschließend fallen monatliche Kosten von 9,99€ im Monat an. Das Abonnement endet

nicht automatisch und kann jederzeit gekündigt werden.

Wer es leid ist, mehrmals im Monat zum Kiosk zu laufen um sich die neuesten Zeitschriften nach Hause zu holen, dem legen wir „Readly“ ans Herz. Über 2.700 Magazine und mehr als 70.000 Ausgaben stehen dem Nutzer zur Verfügung. Jedem Account können bis zu fünf Profile zugeordnet werden. Damit eignet sich Readly auch perfekt als zentrale Magazin-App für die gesamte Familie – der Preis bleibt immer gleich.

Originelle und hochwertig produzierte Inhalte lassen sich künftig in der Hosentasche mitführen und, dank Offline-Speicherung, auch an Orten lesen, wo Ihnen keine Internetverbindung mehr zur Verfügung steht.

So funktioniert‘s:

Registrieren Sie sich mittels dem Link in der rechten oberen Ecke, profitieren Sie vom kostenlosen Testmonat und laden sich die App nach erledigter Anmeldung auf Ihr mobiles Gerät. Ist dieser Schritt erledigt, steht Ihnen die simpel aufgebaute Applikation, die an nicht wenigen Stellen an Netflix erinnert, vollumfänglich zur Verfügung.

„Netflix“ für Zeitungen

Im Zuge der Registrierung können Sie favorisierte Magazine auswählen , welche Ihnen im Hauptmenü ebenso angeboten werden, wie derzeit beliebte Magazine oder häufig favorisierte Illustrierte (1). Wer noch unschlüssig ist, welches Magazin gut ist, kann sich von der App auch beraten lassen: Dazu wählen Sie einfach bevorzugte Kategorien, woraufhin Readly Vorschläge unterbreitet. Neue Lieblingsmagazine finden sich so im Handumdrehen!

Wählen Sie letztlich ein Magazin, wird dieses geladen und Sie können durch die digitalen Seiten blättern (2).

Praktisch: Für unterwegs besteht auch die Möglichkeit, Zeitschriften offline zu speichern. Im Test wurde ein 150-Seiten-Magazin in etwa 30 Sekunden über WLAN geladen.

Nach Ablauf der Testphase, die nicht automatisch endet und welche jederzeit gekündigt werden kann, kostet der Dienst 9,99 Euro pro Monat.

Die Vorteile von Readly

perfekte mobile Optimierung der

Magazin-Inhalte

Magazin-Inhalte für Familien: Fünf Profile zu einem Preis

Offline-Modus: Speichern Sie Magazine direkt auf Ihrem Gerät

alle Lieblingsmagazine in einer App

2.700 internationale Magazin-Titel,

davon 600 Magazine deutschsprachig

leichte Tasche: eine App statt zig Magazinen

eine App statt zig Magazinen

transparente Preise: ein Abo, unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte