App-Review: Live-ly â€“ live video streaming

App-Review: Live-ly – live video streaming Tam Hanna

Streaming Video ist eine einzigartige Möglichkeit zum Ausleben von Exhibitionismus. Diese App hilft dir dabei, dein Leben live mit der Umwelt zu teilen. (kostenlos, mit erweiternden In-App-Käufen)

Nach dem ersten Start musst du dich mit einem Facebook- oder Twitter-Konto anmelden. Danach aktiviert sich auch schon die Kameraansicht, in der du Filme aufnehmen kannst. Die App überträgt diese dann automatisch auf einen Server des Anbieters, wo sie in Form eines an Twitter erinnernden Kanals auf Zuseher warten.

Dystopisch?

Neil Tennant‘s Klassiker zeichnete ein zutiefst dystopisches Bild einer Welt, in der jeder seinen Exhibitionismus uneingeschränkt ausleben kann. Wer die Kanalansicht von live.ly betrachtet, denkt instinktiv an den Briten. Neben Unmengen von nach Aufmerksamkeit gierenden Frauen findet sich auch der eine oder andere Channel mit etwas dümmlichen Kindern sind.

Ein interessantes Feature ist, dass du mit deinen Fans schon während des Aufnehmens eines Videos interagieren kannst – Fragen zu Gezeigtem lassen sich so schnell und unbürokratisch beantworten.

Bandbreitenintensiv

Auch wenn die Videoqualität von live.ly nicht immer Full HD ist, das Programm frisst jede Menge Transfervolumen, da es Videos direkt auf den Server schickt. Im Play Store finden sich schon jetzt diverse In-App-Items. Was der Entwickler auf diese Art und Weise vertreiben möchte, wissen wir im Moment noch nicht.

Fazit

Wer seinen inneren Exhibitionismus befriedigen möchte, kann dies mit live.ly tun. Der Dienst kann allerdings mit etablierten Videoplattformen wie YouTube und Co nicht mithalten.