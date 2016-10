App-Review: Paper Planes Hartmut Schumacher

App-Review: Paper Planes Androidmag.de 4

Digitale Papierflugzeuge?! Hat das irgendeinen Sinn? (kostenlos, ohne In-App-K├Ąufe)

Eine originelle Idee: Mit der App ÔÇ×Paper PlanesÔÇť kannst du virtuelle Papierflugzeuge herstellen. Zu diesem Zweck stempelst du in der App zun├Ąchst auf ein Papier Informationen ├╝ber dein Heimatland, deine Stadt und das aktuelle Datum. Dann faltest du das Papier in die Form eines Flugzeugs ÔÇô einfach indem du ein paar mal den Finger ├╝ber den Bildschirm ziehst. Und zu guter Letzt f├╝hrst du mit dem Smartphone eine Handbewegung aus, wie wenn du ein Papierflugzeug in die Luft werfen w├╝rdest.

Anschlie├čend kannst du andere Papierflugzeuge, die durch die L├╝fte schweben, einfangen ÔÇô und zwar indem du mit dem Smartphone durch die Luft wedelst. Wenn du ein Flugzeug gefangen hast, so kannst du es entfalten. Du bekommst dann den Stempel des urspr├╝nglichen Absenders zu sehen und auch die Stempel der anderen Anwender, die das Flugzeug gefangen und weitergeschickt haben. Du deinerseits kannst ebenfalls deinen Stempel hinterlassen und das Flugzeug wieder in die Luft werfen.

Wird eines deiner Flugzeuge eingefangen, dann erh├Ąltst du eine Benachrichtigung. Du kannst dir anzeigen lassen, wie viele Meilen jedes deiner Flugzeuge bereits zur├╝ckgelegt hat und in welchen St├Ądten es eingefangen wurde. Dar├╝ber hinaus bekommst du auf einem Globus die Flugroute des Flugzeugs zu sehen.

Welchen Zweck dies hat? ÔÇô Die App (an der einige Google-Mitarbeiter beteiligt sind) soll laut Hersteller Verbindungen zwischen Menschen aus aller Welt herstellen. (Das w├╝rde noch besser funktionieren, wenn es m├Âglich w├Ąre, selbstgeschriebene Nachrichten auf den Flugzeugen zu hinterlassen.)

Dar├╝ber hinaus ist das Verwenden der App tats├Ąchlich am├╝sant. Denn es bereitet unerwartet viel Vergn├╝gen, den Weg der eigenen Papierflugzeuge zu verfolgen.

Fazit

Stundenlang wirst du dich wohl mit Paper Planes nicht besch├Ąftigen. Ein unterhaltsamer Zeitvertreib f├╝r zwischendurch jedoch ist die App auf jeden Fall.