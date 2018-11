Die besten Sportwetten-Apps fÃ¼r Android zum Download

Ist Ihr Smartphone für Sie zu einem perfekten Begleiter geworden? Nutzen Sie es für alle Lebenslagen? Wetten Sie gerne? Möchten Sie beides kombinieren?

Sie als sportbegeisterte Persönlichkeit nutzen es vielleicht als Schrittzähler, für Ihr persönliches Workout oder haben via App einen Trainingsplan für sich erstellt. Damit sind Sie in bester Gesellschaft. Meine ersten Versuche damit waren die gleichen – bis ich dann etwas entdeckte, das ich Ihnen hier nahebringen will. Ich ging einen Schritt weiter und begann damit, auf die besten Sportereignisse zu wetten! Mit einer Sportwetten-App als »digitalen Helfer« entdeckte ich eine gänzlich neue Welt. Lieben Sie, wie ich, den Adrenalinkick, der Sie beim Sport beflügelt? Wollen Sie dies steigern, dann probieren Sie das Online-Wetten via App.

Schätzen Sie den Nervenkitzel, wenn Sie gewettet haben und darauf warten, dass Ihr persönlicher Favorit als Sieger hervorgeht? Ob Fußball, Basketball oder Pferderennen spielt keine Rolle. Das Gefühl mitzufiebern zählt. Dafür leben Sie als Sportfan!

Tägliche Sportschau-App

Sind Sie in puncto Sport stets up-to-Date?

Mit einer Sportschau-App sind Sie das definitiv, insbesondere wenn diese tagtäglich die allerneuesten Updates liefert oder Sie mit coolen Features wie Blitztabellen versorgt. Hier spielt es keine Rolle, ob es sich um klassisches Fußball oder Sportarten wie Baseball oder Basketball handelt. Mit diesem App-Typus sind Sie – im wahrsten Sinn des Wortes – immer am Ball!

Nervenkitzel im Doppelpack

Für Ihre Unterhaltung wünschen Sie sich den besonderen Kick. Diese Sportwetten-Apps unterhalten Sie und bieten Ihnen die Möglichkeit, Geld zu gewinnen. Setzen Sie auf Ihre Favoriten oder wetten Sie nach Bauchgefühl, so als stünden Sie vor dem Wettschalter und würden dort Ihre Wette platzieren.

Die besten Sportwetten-Apps bieten, abgesehen von der Wettmöglichkeit per se, Informationen zum besten Wettbonus. Bei einigen Betreibern finden Sie sogar Live-Betting innerhalb der App! Können Sie sich etwas Besseres vorstellen, als eine Kombination wie diese?

Wunderbare Streaming-Apps

Können Sie es sich vorstellen, einen Teil eines Sportevents zu verpassen, nur weil Sie beispielsweise ein Stau auf dem Weg nach Hause aufgehalten hat?

Sie setzen sich endlich in Ihren bequemen Fernsehsessel, schalten den Fernseher ein und finden sich bereits in der zweiten Halbzeit! Das kann einem den schönsten Tag vermiesen. Mit einer hervorragenden Streaming-App gehört das ab jetzt der Vergangenheit an. Hier stört nicht einmal der Stau! Mit dieser Art App wird Ihnen garantiert nichts mehr entgehen. Mit den Apps können Sie jederzeit mit Ihrem Sportwissen brillieren, einem Spiel beiwohnen, selbst wenn Sie wieder einmal Überstunden machen müssen oder einfach nur entspannen.

Um im Dschungel der vielen Sportwetten-Apps nicht unterzugehen, nutzen Sie diese »kleine« Liste. Es gibt mit Sicherheit die eine oder andere, die Sie in den Bann ziehen und absolut begeistern wird. Das Schönste daran ist, dass es diese Sportwetten-Apps für Android zum Download gibt!

Lernen Sie aus meinen Fehlern und nehmen Sie sich meine Tipps zu Herzen.

Tipp 1:

Entscheiden Sie sich für eine Android geeignete App!

Apps, die speziell für andere Systeme kreiert sind, funktionieren selten auf einem Android-System. So stellen Sie sicher, dass das Gerät auf die jeweilige Wett-App zurückgreifen kann.

Tipp 2:

Sportwetten-Apps, die Startguthaben inkludieren, finden Sie immer wieder. Die Auswahl ist nahezu enorm, locken diese Apps doch damit, dass Sie einen Vorteil erhalten. Sie kennen doch das Prinzip mit Anlocken und dann »Erlegen«. Im Gegensatz zur echten Jagd bieten diese Apps häufig den Vorteil, dass Sie damit von Anfang an ohne Risiko gewinnen können.

Nutzen Sie die Bonus-Angebote zu Hause oder unterwegs, es ist immer der richtige Moment dafür da.

Tipp 3:

Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, in denen ein Computer ewig brauchte, bis das System hochgefahren war und Sie irgendetwas machen konnten?

Heute haben Sport- und Wettbegeisterte wie Sie den Vorteil, nicht mehr auf den Stand-PC zugreifen zu müssen, sondern direkt in das Geschehen einsteigen zu können – egal, wo Sie sich im Augenblick befinden. Haben Sie sich schon einmal die Unmenge an großartigen und tollen Sportwetten-Apps angesehen, die für Android inzwischen entwickelt wurden? Suchen Sie nach dem »Mobile-Wetten-Bonus«, können Sie die App bequem nutzen, egal ob unterwegs oder von zu Hause.

Die Anbieter wissen, dass mobiles Wetten ein riesiges Geschäft ist. Darum bieten Sie mitunter zusätzliche Boni für das Nutzen der App. Na, wenn das nicht ein tolles Features ist, was dann?

Tipp 4:

Wollen Sie um echtes Geld wetten?

Als Android-Nutzer müssen Sie eines berücksichtigen:

Echtgeld-Apps sind im Play-Store nicht zugelassen. Damit sind jene Wettanbieter gemeint, bei denen Sie echtes Geld einzahlen können.

Wenn Sie um echtes Geld spielen wollen, müssen Sie die jeweilige App immer direkt beim jeweiligen Wettanbieter herunterladen. In diesem Fall erhalten Sie dann eine Installationsdatei zum Downloaden. Diese müssen Sie erst öffnen und die Berechtigung erteilen, dass die App installiert werden darf. Dann kann die jeweilige App im vollen Umfang genutzt werden.

Tipp 5:

Finden Sie sich in der von Ihnen ausgewählten App leicht und einfach zurecht? Manche Apps sind derart unübersichtlich gestaltet, dass das Wetten keine richtige Freude bereitet. Eine gute Sportwetten-App ist übersichtlich aufgebaut!

Tipp 6:

Längst hat PayPal einen festen Platz als Bezahlmöglichkeit errungen. Die Beliebtheit steigt und derzeit ist kein Ende absehbar. Sowohl im Business als auch privat und vor allem im Bereich der Sportwetten lässt sich mit PayPal einiges möglich machen.

Genießen Sie Ihre Sportwetten-App nicht umso mehr, wenn die Bezahlmöglichkeit leichter geht? Wozu soll man sich viele Gedanken machen, wenn es einen einfacheren Weg wie diesen gibt? Bedenken Sie aber, dass nicht jede Sportwetten-App mit PayPal funktioniert. Ist Ihnen dieser simple, einfache Weg wichtig, dann informieren Sie sich besser, bevor sich hinterher Enttäuschung einschleicht.

Tipp 7:

Ist die ausgewählte Sportwetten-App installiert, dann sollten Sie die Ladezeiten herausfinden. Dies kann sonst zu ärgerlichen Ergebnissen führen, wenn es sich um kurzfristige Wetten handelt. Keiner hat Freude daran, wenn eine Wette verloren geht, nur weil die Ladezeit der App einfach zu lange dauert!

Mit einem passenden Smartphone und den richtigen Android-Sportwetten-Apps liegt Ihrem Spielvergnügen nichts mehr im Weg. Sie können leicht ein- und auszahlen, finden sich einfach zurecht und das Wetten darauf ist eine wahre Freude.

Was gibt es Schöneres als von überall eine Wette platzieren zu können und auf diese dann zugreifen zu können?

Die große Welt der Sportwetten-App hält viele, unglaublich grandiose Optionen für Sie bereit.

Suchen Sie Apps zum Downloaden? Zu den besten Sportwetten-Apps für Android gehören diese:

Bwin

Tipico

SportingBet

Mr. Green

Bet

Bet 365

LeoVegas

William Hill

888sport

Betsafe

Betfair

Wollen Sie sich diese Sportwetten-Apps entgehen lassen? Testen Sie sie aus!

Sie wollen doch nicht die Chance Ihres Lebens verpassen?

Stellen Sie sich einfach vor, Sie sind mit Ihrer Frau oder Freundin shoppen. Das ist ein Grauen für jeden Mann. Sie langweilen sich, während Ihre Partnerin ein Kleidungsstück nach dem anderen ausprobiert. Mit diesen Sportwetten-Apps haben Sie sogar einen Grund mitzukommen und auf Ihre Partnerin zu warten. Sie machen damit Sie und sich selber glücklich – und springt ein guter Gewinn für Sie heraus, dann spendieren Sie Ihrer Partnerin doch etwas Feines darum!