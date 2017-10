Volders-App: Der digitale Vertragsassistent fÃ¼r die Hosentasche

Volders-App: Der digitale Vertragsassistent für die Hosentasche Sponsored Post

Sicher habt ihr eine ganze Menge Verträge: für Strom, Handy und Fitnessstudio, für Versicherung, Bank und Kreditkarte. Da fällt es natürlich nicht leicht, den Überblick über Vertragslaufzeiten, Kündigungsfristen etc. zu behalten. Und die Situation, ungewollt länger an einen Vertrag gebunden zu sein, weil dieser zu spät gekündigt wurde, kennt ihr bestimmt auch. Damit dies nun endlich der Vergangenheit angehört, gibt es den digitalen Vertragsassistenten Volders.

Per Volders-App dauerhaft die Kontrolle über Verträge gewinnen

Mit der Volders-App lasst ihr euer Vertrags-Chaos schnell hinter euch und schafft Ordnung – ohne großen Aufwand. Ihr wählt eure Vertragskategorien samt Anbieter aus. Anschließend wird eure persönliche Vertragsliste erstellt. Jetzt gilt es, für jeden Vertrag Daten wie Laufzeit und Kündigungsfrist hinzuzufügen. Oder aber: Ihr beauftragt einfach das Team von Volders damit, eure Verträge zu vervollständigen – so spart ihr einmal mehr Zeit und Aufwand! Sobald alles eingetragen ist, könnt ihr jederzeit und überall eure Verträge in der App einsehen. Ihr wisst beispielsweise sofort, bis wann ihr kündigen müsst oder auch, wie lange ein bereits gekündigter Vertrag noch läuft.

Vergleichen, kündigen, wechseln – alles mit ein paar Klicks erledigen

Bevor sich einer eurer Verträge verlängert, werdet ihr per Push-Benachrichtigung sowie SMS daran erinnert. Ihr entscheidet also immer ganz bewusst, was mit dem Vertrag passieren soll. Wenn ihr den Vertrag beenden möchtet, klickt ihr einfach auf das Kündigen-Symbol. Schon generiert sich das entsprechende Kündigungsformular samt aller Informationen und ihr müsst nur noch unterschreiben – ganz bequem mit dem Finger auf dem Display: Fertig! Abschließend wählt ihr eure bevorzugte Versandmethode. Zur Auswahl stehen euch hier – je nach Anbieter – E-Mail oder Fax als kostenlose Optionen sowie Brief und Einschreiben als kostenpflichtige Optionen zur Verfügung.

Sehr bequem und praktisch: Mithilfe der Tarifrechner in der App könnt ihr sofort für zahlreiche Vertragskategorien aktuelle Angebote vergleichen und einen neuen, passenden Tarif abschließen. Der neue Vertrag wird eurem Account dann wiederum vom Volders-Team automatisch hinzugefügt – mit allen Vertragsdetails versteht sich.

Höchste Sicherheit und kostenloser Service

Zu Recht werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, was das Ganze kostet. Der App-Download sowie die Nutzung der Vertragsverwaltung sind kostenfrei. Der Kündigungsversand ist, wie bereits geschrieben, je nach Versandoption ebenfalls kostenfrei oder kostenpflichtig. Geld verdient Volders übrigens vorrangig mit Abschlussprovisionen, die ein Anbieter zahlt, wenn du einen neuen Vertrag über die App abschließt. Das bedeutet: Volders muss dir hervorragende Verträge bieten, um dich als User behalten zu können. Die Wichtigkeit des Themas Datenschutz ist Volders bewusst. Der Service nutzt deshalb den derzeit höchsten Sicherheitsstandard.

Alles in allem können wir nur empfehlen: Einfach mal ausprobieren! Innerhalb kürzester Zeit und mit nur minimalem Aufwand verschafft ihr euch mit der Volders-App einen permanenten Überblick. Eure Verträge verlängern sich nur dann, wenn ihr es wollt. Ihr könnt euch Angebote sichern, die genau zu euren Bedürfnissen passen. Und: Ihr genießt kostenlos den Service eines kompetenten Teams.