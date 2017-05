Die vielen MÃ¶glichkeiten, sein GlÃ¼ck zu versuchen

Die vielen Möglichkeiten, sein Glück zu versuchen Michael Derbort

Wir kennen sie zumindest aus dem Fernsehen: Casinos, die vor allem in mondänen Städten Scharen an Glücksrittern anlocken, die, meist in edles Tuch gehüllt, von Spieltisch zu Spieltisch wandern und um Geld zocken. Dank moderner Technik geht das auch zu Hause – im Zweifel auch in T-Shirt und Unterhose (oder was auch immer die heimische Kleiderordnung vorsieht). Die Rede ist von Online-Casinos oder wahlweise von Zocker-Apps.

Riesenauswahl

Die Auswahl an Angeboten ist gewaltig. Einerseits gibt es Apps, die sich einzelnen Spielen widmen (etwa Black Jack, Poker oder der berühmte einarmige Bandit), dann gibt es welche, die gleich das gesamte Casino-Programm feilbieten – häufig darüber hinaus noch viel mehr. Gespielt wird sowohl mit virtuellem Geld, also lediglich in Form vom Punkten, wobei als Belohnung lediglich ein Eintrag im Highscore winkt, als auch mit echtem Geld, das wir gewinnen, allerdings auch verlieren können. Starten wir mal einen kleinen Rundgang.

Apps im Playstore

Suchen wir im Playstore nach Casino-Spielen werden wir rasch fündig. Allerdings bleibt es hier meist bei jenen Spielen, die keine realen Geldauszahlungen anbieten. Den restriktiven Bestimmungen bezüglich Glücksspiele sei Dank. Häufig haben wir es allerdings mit den sogenannten Feemium-Games zu tun, also jene, die sich kostenlos herunterladen und auch spielen lassen, die ohne den Nachkauf von Chips allerdings eine gewaltige Zeitsperre mit sich führen. Dem entgegen steht eine erstklassige grafische Aufarbeitung und viele zusätzliche Herausforderungen.

World Series of Poker – WSOP

Gleich mehrere Spielmodi bietet diese App an. Es gibt nach Anmeldung ein paar Chips, mit denen der Spieler loslegen kann. Alle vier Stunden hagelt es neue Chips. Wer nicht warten möchte, muss eben diese Dinger nachkaufen – mit realem Geld. Zusätzlich gibt es eine Slot-Machine, an der wir weitere Chips gewinnen können. Im Turniermodus spielen wir online gegen andere Spieler.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtika.wsop.gp

BlackJack

Ein weiterer Casino-Klassiker ist das Glücksspiel Black Jack, das in dieser App überzeugend umgesetzt wurde. Der Vorteil hierbei ist, dass niemand Chips nachkaufen muss. Im Gegenzug kann die Werbung gewaltig nerven. Nichtsdestotrotz garantiert diese Umsetzung stundenlangen Spielspaß für jene, die ganz gerne mal ein wenig Zocken, ohne reales Geld einsetzen zu müssen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackjack.black.jack.one.fungame

Slots Forever™ FREE CASINO

Und da sind sie, die sogenannten einarmigen Banditen, auch Slot-Machines genannt. Im Gegensatz zu den vorwiegend mechanischen Vorbildern, wurde hier, wie auch bei vergleichbaren Kandidaten grafisch gewaltig nachgeholfen. Besondere Aufgaben, Turniere und vieles mehr, runden die ganze Sache ab und bescheren spannende Spielstunden. Wer nichts dafür zahlen möchte, muss eben zwei Stunden auf den nächsten Satz Münzen warten.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grandegames.slots

Merkur Magie

Haben wir nicht schon einmal den Namen Merkur gehört oder gelesen? Richtig: Viele der Geldspielautomaten, die in Kneipen hängen, kommen von dieser Firma. Nun gibt es den ganzen Spaß auch als App, die gleich ein ganzes Konvolut an grafisch hochklassig aufbereiteten Spielen zur Verfügung stellt. Es wird kein Geldeinsatz gefordert – von geringen In-App-Käufen mal abgesehen. Es handelt sich hierbei übrigens um die App-Umsetzung des gleichnamigen Automaten, den wir in diversen Lokalen vorfinden.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Gauselmann.MerkurMagie

Mit echtem Geld zocken

Wer es darauf anlegt, mit realen Geldeinsätzen zu spielen, wird im Playstore allerdings nicht fündig. Hier bieten sich vor allen Dingen die Online-Angebote an, die in der Regel auch für mobile Endgeräte optimiert sind.

Ein besonders interessanter Kandidat für ein Online-Casino wäre hier NetBet. Das Angebot der grafisch brillant gestalteten Spiele geht weit über das hinaus, was wir gemeinhin in den Luxus-Zocker-Schuppen zu finden erwarten. Die Palette umfasst außerdem Sportwetten, Live-Wetten, Lottospiele und vieles mehr. Für die Erstanmeldung gibt es 200 Freispiele. Einzahlungen werden sofort berücksichtigt, für Auszahlungen sind je nach Verfahren bis zu 12 Tage einzuplanen. Die Seite ist vollständig in Deutsch, als Spielwährung gilt die jeweilige Landeswährung, also in unserem Fall Euro.

Wie es sich für ein seriöses Angebot gehört, sind auch hier die Links zur Spielsucht-Prävention zu finden.