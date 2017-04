Gewinnspiel: fÃ¼nf nÃ¼tzliche ZubehÃ¶rprodukte von Aukey

Gewinnspiel: fünf nützliche Zubehörprodukte von Aukey Hartmut Schumacher

Du könntest eine Power-Bank brauchen? Einen USB-Hub? Einen Bluetooth-Lautsprecher? Oder ein drahtloses Ladegerät? – Dann ist unser Gewinnspiel wie für dich geschaffen.

Zusammen mit dem Zubehörhersteller Aukey verlost Androidmag.de fünf Aukey-Produkte, die das Leben von Smartphone- und Tablet-Benutzern erleichtern.

Von jedem dieser Produkte werden jeweils vier Exemplare verlost – es wird also 20 glückliche Gewinner geben.

Power-Bank PB-T10

Die „Power-Bank „PB-T10“ (im Wert von 34,99 Euro) bietet eine Kapazität von 20.000 mAh, so dass du Smartphones typischerweise fünf- bis sechsmal aufladen kannst und Tablets zweimal. Dank der Unterstützung der „Quick Charge 3.0“-Technologie lassen sich kompatible Geräte bis zu viermal schneller aufladen als auf die herkömmliche Art und Weise. Die Aukey-eigene Ladetechnologie erkennt automatisch den Strombedarf der angeschlossenen Geräte und sorgt dafür, dass sie möglichst schnell, aber schonend aufgeladen werden. Ein Micro-USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Power-Bank PB-T10 bei Amazon

Bluetooth-Lautsprecher SK-M7

Der Bluetooth-Lautsprecher „SK-M7“ (26,99 Euro) kann erstens als Ergänzung zu Smartphones (und Tablets) dienen, um Musikstücke oder den Ton von Filmen in einer besseren Qualität abzuspielen, als dies mit dem eingebauten Lautsprecher des Smartphones möglich ist. Da der Bluetooth-Lautsprecher auch über ein eingebautes Mikrofon verfügt, lässt er sich zweitens auch zum bequemen Telefonieren verwenden. Der Akku des Lautsprechers ermöglicht mit seiner Kapazität von 2.600 mAh eine Betriebszeit von bis zu 14 Stunden.

Bluetooth-Lautsprecher SK-M7 bei Amazon

USB-Hub CB-H5

Der USB-Hub „CB-H5“ (12,99 Euro) verwandelt einen USB-Anschluss Ihres Desktop-PCs oder Notebooks in gleich vier solcher Anschlüsse. So dass du mehr Zusatzgeräte an den Computer anschließen kannst. Dank der Unterstützung des USB-3.0-Standards sind Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s möglich. Im Lieferumfang des Hubs enthalten ist ein 60 Zentimeter langes USB-3.0-Kabel zum Anschluss an den PC.

USB-Hub CB-H5 bei Amazon

Induktionsladegerät LC-C1

Das Induktionsladegerät „LC-C1“ (23,49 Euro) eignet sich zum kabellosen Aufladen von Smartphones, Tablets und anderen Geräten, die den Qi-Standard unterstützen. Das trifft zu unter anderem auf die Nexus-Modelle 4, 5, 6 und 7, die Samsung-Galaxy-Modelle S6, S7 und S8, das LG G4 (mittels eines Ladecovers) und die Smartwatch Moto 360. Eine Leuchtdiode zeigt den Ladestatus an. Die drei Spulen im Inneren der Ladestation sorgen dafür, dass das Platzieren des Smartphones nicht zum Glücksspiel wird.

Induktionsladegerät LC-C1 bei Amazon

Schreibtischlampe LT-ST5

Die energiesparende LED-Schreibtischlampe „LT-ST5“ (17,99 Euro) bietet drei Helligkeitsstufen, zwischen denen du über eine Berührung des Lampenfußes wechseln kannst. Platzieren lässt sich die Lampe an fast beliebigen Stellen – da sie kein Stromkabel benötigt, sondern über einen Akku verfügt (der sich über ein mitgeliefertes USB-Kabel aufladen lässt). Die Ausrichtung des Lampenkopfes kannst du um bis zu 180 Grad verstellen.

Schreibtischlampe LT-ST5 bei Amazon

Gewinnspiel-Formular

Hier kannst du bis 10. Mai am Gewinnspiel teilnehmen:

