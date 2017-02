LG G6 mit randlosem Display? Samuel Grösch

Der MWC rückt näher und näher während die Spekulationen zu neuen Geräten wie dem LG G6 weiter zunehmen. Die offizielle Presseeinladung wurde bereits versandt, in der ein Bild möglicherweise das randlose Display anteasert. Veröffentlicht werden wird das Gerät in Barcelona am 26.02. Seit längerem versuchen Hersteller die Displaygröße zu erhöhen, ohne dabei die Abmessungen der Geräte zu vergrößern. Weiteres Indiz für ein randloses Display ist ein auf LGs YouTube-Kanal veröffentlichte Video, in dem Passanten nach Wünschen für ihr nächstes Smartphone gefragt werden. Allzu häufig fällt dann die Aussage, dass ein großes Display in einem kleinen Gerät gewünscht wird. Abwarten, ob LG dies so auch liefern wird.

Quelle: dailymail