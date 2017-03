Facebook fÃ¼hrt Snapchat-Ã¤hnliche Funktionen unter Android und iOS ein

Facebook führt Snapchat-ähnliche Funktionen unter Android und iOS ein Michael Derbort

Es scheint, als wolle Facebook mit dem Konkurrenten Snapchat in jeder Beziehung gleichziehen. Nachdem bereits die Tochter WhatsApp eine solche Funktion spendiert bekam (und damit nur wenige Freunde finden konnte), ist nun auch die Facebook-App für Android und iOS dran: Eine Kamera-Funktion, die auffallend an die Snapchat-Stories erinnert, wird nun in der neuesten Version vorhanden sein.

Alles nur geklaut?

Seit gestern hat Facebook damit begonnen, die neue Version auszurollen. Vollmundig wurden in diesem Rahmen die neuen Funktionen angekündigt, in erster Linie die erweiterten Möglichkeiten mit der Handy-Kamera. Durch Filter und Sticker lassen sich die Bilder ab sofort umfassend aufhübschen. Aber Moment mal: Kennen wir das nicht irgendwoher?

Und dann gibt es noch die Möglichkeit, mit Bilder-Reihen den Tag via Facebook zum Besten zu geben. Wir reden hier von Bilderreihen, die bei Snapchat einfach nur „Stories“ heißen. Genau diese Funktion wurde hier auch mal wieder 1:1 kopiert.

Die neuen Spielereien mögen sicherlich ihre Freunde finden, ob sie allerdings übermäßig viel Beachtung bekommen, bleibt erst einmal abzuwarten.

Quelle: Gadgets Now