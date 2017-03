Neue Whatsapp-Funktion bringt Speicherplatz zurÃ¼ck

Neue Whatsapp-Funktion bringt Speicherplatz zurück Heiko Bauer

Whatsapp macht es jetzt einfacher, sich von angesammelten Bildern, Videos und anderen Speicherfressern zu trennen und Platz auf dem Smartphone zu schaffen.

Oft werden die mehr oder weniger lustigen Filmchen und Bildchen nur einmal angesehen, belegen mit der Zeit aber Speicherplatz bis in den Gigabyte-Bereich. Bei Smartphones mit geringer Speicherkapazität wird das schnell zum Problem. Um den Ballast loszuwerden, war es bislang nötig, die Dateien in der Medienrubrik der Chats einzeln zu löschen. Eine neue Funktion in Whatsapp 2.17.7 erleichtert die Sache nun enorm. Noch gibt es sie nur auf dem iPhone, Android wird voraussichtlich bald folgen.

Um schnell und einfach Platz zu schaffen, gehen Sie in die Einstellungen der App und dort in „Daten- und Speichernutzung“ > „Speichernutzung“. Dort sehen Sie alle Ihre Chats und daneben jeweils das belegte Speichervolumen. Für mehr Details wählen Sie einen Chat aus, scrollen nach unten und gehen auf „Verwalten“. Hier können Sie entscheiden, welche Art von Dateien Sie löschen wollen, und dann auf „Leeren“ tippen.