„Art Selfie“: Welches GemÃ¤lde passt zu dir?

„Art Selfie“: Welches Gemälde passt zu dir? Christoph Lumetzberger

Seit kurzer Zeit ist es möglich, mittels der Google Arts & Culture-App und der entsprechenden Funktion „Art Selfie“ sein digitales Selbstbild mit Kunstwerken auf der ganzen Welt zu vergleichen.

Google gleicht das Selfie mit den unterschiedlichsten Gemälden ab und zeigt im Anschluss daran ein Kunstwerk an, das dem Selbstbild am ähnlichsten ist. So wird Nutzern ein spielerischer Einstieg in die Kunst sowie Hintergrundinformationen zu Kunstwerk und Künstler geboten. Die App ist unter diesem Link zu beziehen.

Quelle: gadgets.ndtv.com