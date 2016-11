Aufspaltung von Samsung in zwei Teile? Hartmut Schumacher

Auf Drängen eines Investors könnte es dazu kommen, dass das Unternehmen Samsung in zwei Teile zerlegt wird.



Die Manager des südkoreanischen Konzerngiganten Samsung ziehen es offenbar in Erwägung, das Unternehmen in zwei Teile aufzuspalten. Zumindest nach einem Bericht der Wirtschaftszeitung „Seoul Economic Daily“ – die sich auf „ungenannte Quellen“ beruft. Die Führungsetage des Konzerns hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Vorgeschlagen worden sei die Aufspaltung vom US-amerikanischen Investor Elliott Management Corporation.

Laut dem Vorschlag soll das Unternehmen aufgeteilt werden erstens in eine Dachgesellschaft, die die verschiedenen Tochterunternehmen verwaltet. Und zweitens in ein Unternehmen, das sich um die operativen Geschäfte kümmert. Dieses Unternehmen, so die Forderung des Investors, soll eine Sonderdividende von 26 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zahlen, versprechen, mindestens 75 Prozent der Gewinne an die Investoren auszuschütten, und zudem einen Aufsichtsrat von unabhängigen Direktoren einsetzen.

Der Aufsichtsrat von Samsung wird am Dienstag zusammentreten und anschließend eine Reaktion auf den Vorschlag veröffentlichen.