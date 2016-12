Android und Chrome OS werden doch nicht vereint Johannes Gehrling

Die Gerüchteküche brodelte in den letzten Wochen und Monaten immer wieder: Angeblich sollen Googles Betriebssysteme bald vereint werden – doch nun stellte sich heraus, dass das niemals passieren wird.

Auch wir berichteten immer wieder von einem OS namens Andromeda, welches in Zukunft das Smartphone- und Tablet-Betriebssystem Android mit dem Laptop-Betriebssystem Chrome OS vereinen soll. Schon zum vergangenen Google-Event im Herbst 2016 wurde die Vorstellung vor der Öffentlichkeit erwartet, nun gehen immer wieder Gerüchte um, die von 2017 sprechen.

Google-Mitarbeiter Hirsoshi Lockheimer, seines Zeichens verantwortlich für für den Überblick über alles, was unter Android, Chrome OS und Chromecast geschieht, erklärte nun kürzlich im All About Android-Podcast, dass es den Zusammenschluss der Betriebssystem nicht geben wird.

Es geht Google lediglich darum, dass beide System voneinander profitieren – deshalb kamen Android-Apps zu Chrome OS und das Updatesystem von Chrome OS zu Android Nougat, so Lockheimer. Beide OS sind erfolgreich, deshalb wird es in Zukunft auch noch mehr Cross-Plattform-Funktionen geben, erklärt Lockheimer weiter. Verschmelzen werden die beiden aber niemals.

Den Podcast mit dem ganzen Interview findest du hier:

Quelle: BGR